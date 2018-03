Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de doua luni si jumatate de cand Fiscul ar fi trebuit sa inceapa restituirea taxa auto proprietarilor de masini care au achitat-o. Pana luni, 19 martie 2018, nu a primit nimeni nici un ban. Ne-am interesat la Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Bihor despre…

- In a doua jumatate a acestui an, Fiscul va trimite decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018. „Exista multi ani pentru care…

- Fiscul va trimite in a doua jumatate a acestui an decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.

- Masura a fost anunțata joi de Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, la finalul ședinței de Guvern. In plus, autoritațile ar urma sa pregateasca și un mecanism de stimulare a plații in cursul lui 2018. Eugen Teodorovici: Plicurile cu instiintari pe care le trimite ANAF ar putea fi…

- Suma pe care ANAF ar putea-o colecta astfel se ridica cel puțin la cateva sute de milioane de lei, in contextul in care anul trecut au fost trimise impunerile pentru plata CASS abia pentru anul 2012, astfel incat datoriile sa nu se prescrie, scrie profit.ro. In cazul in care ANAF va emite…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Fiscul emite in acest an decizii finale de impunere pentru toate restanțele din ultimii 5 ani. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, adaugand ca ministerul analizeaza și un mecanism de stimulare a plații. Suma pe care ANAF ar putea-o colecta astfel se ridica la cateva…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca deja a fost semnat contractul pentru livrarea celor 10.000 de fiole de imunoglobulina de catre Austria, iar banii pentru achizitie sunt pregatiti. Ea a adaugat ca tratamentul va ajunge la pacienti in mai putin de o luna. "Deja avem o comanda ferma.…

- Camera de Conturi spune ca municipalitatea nu a luat toate masurile legale pentru recuperarea banilor, adica sechestre asupra bunurilor mobile si imobile, dar si valorificarea bunurilor sechestrate.

- TAXA AUTO 2018. In prezent, legea prevede ca ”la cererea de restituire se anexeaza, in original sau copie, documentul doveditor al plații taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, propune ca legislația sa fie modificata și cei care platesc prejudiciile sa nu mai faca închisoare. ”Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii în puscarie reprezinta o solutie. Eu…

- Increderea Uniunii Europene in autoritațile de la Chișinau este din ce in ce mai mica. Acordarea asistenței macro-financiare de 100 de milioane de euro din partea UE este intr-o stricta concordanța cu implementarea condițiilor și reformelor impuse de UE.

- Fondurile programului „Prima Casa” 2018 au fost distribuite bancilor dupa noi reguli. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunțat finalizarea distribuirii plafonului de garanții acordat programului „Prima Casa” in 2018. Cele doua miliarde de lei au fost imparțite la…

- Subventiile de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru energia termica sunt uriase, iar cu acesti bani am fi putut moderniza toate sistemele centralizate de incalzire din tara, a declarat joi Doru Visan, secretar de stat in Ministerul Energiei. “Avem un sistem supradimensionat, in conditiile…

- In raportul Curtii de Conturi pe anul 2016, inspectorii au menționat ca au fost identificate 21.427 de cazuri de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde lei (aproximativ 9,2 miliarde de euro).…

- Patru ore – atat a durat dezbaterea publica pe tema bugetului Timișoarei din 2018, desfașurata luni dupa-amiaza. Ca de obicei, timișorenii nu s-au prea inghesuit sa participe, iar dintre cei care au venit nu toți au rezistat pana la final. Bugetul va fi supus la vot cel mai probabil la finele acestei…

- De-a lungul timpului, toata lumea s-a obișnuit cu plicul de la fisc. Acum, cei care il primesc il deschid aproape mecanic și abia daca iși mai arunca o privire pe datele pe care le conține. Unii contabili chiar ii sfatuiesc pe directorii firmelor sa il arunce dupa ce il primesc, pentru ca nu aduce nicio…

- Fosta jucatoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario se afla intr-o situație dramatica dupa ce soțul ei Josep Santacana, a bagat divorțul și a plecat de acasa luand cu el toate bunurile soției sale, inclusiv trofeele caștigate de aceasta in competițiile sportive, scrie La Marca. Santacana, cu care fostul…

- Cadrele didactice ameninta cu greva generala, daca plata salariilor va mai fi intarziata. Banii trebuiau sa vina pe 14 februarie, insa in unele școli nu e sigur nici ca vor ajunge lunea...

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Aud, vad, citesc si ma ingrozesc de cate se intampla in sistemul de sanatate.Aud si stiu cazuri de mame care au alergat cu copiii bolnavi in brate. De tot felul de situatii disperate ale unor oameni ajunsi printr o nefericita intamplare la vreo unitate spitaliceasca.De oriunde din tara asta, nu doar…

- "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara. Fiscul trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane euro. E total nejustificat. Incercam sa aplicam aici o masura care sa…

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- In septembrie 2017, "Whitefish Energy", o companie din statul Montana infiintata cu doar doi ani in urma, cu doar 2 angajati, a primit un contract de $300 milioane pentru refacerea retelei electrice din Puerto Rico (dominion american) distrusa partial de uraganul Maria. Contractul a fost anulat dupa…

- Simona Halep a castigat din tenis peste 20 de milioane de dolari, motiv pentru care a decis sa se implice financiar in ajutorarea copiilor care vor sa practice “sportul alb”. Aceasta spera ca Romania sa aiba, in viitorul apropiat, un nou lider mondial. A

- O femeie trimisa in judecata pentru fapte de evaziune fiscala a primit o condamnare cu suspendare din partea magistratilor gorjeni, sentinta fiind pronuntata in contextul in care inculpata a achitat prejudiciul de care fusese acuzat...

- Programul Start-Up Nation a dat șansa viitorilor antreprenori sa iși dezvolte o afacere, dar in același timp a creat și oportunitatea pentru alții de a spera ca pot face un ban din proiecte. Unele proiecte aprobate pe banii din 2017 pentru Start-Up Nation au ajus sa fie scoase la vanzare pe platformele…

- Guvernul va emite o ordonanta de urgenta care sa specifice faptul ca cei care nu au depus Declaratia 600, ca urmare a amanarii termenului, sunt in continuare asigurati. Vicepremierul Viorel Stefan a declarat pentru Digi24 ca actul normativ va fi emis de Executiv in aceasta saptamana sau saptamana…

- CARAS-SEVERIN – In 2018, programul „Lana“ aduce modificari vizavi de modul de valorificare a lanii de catre crescatorii de ovine. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully…

- Stiu cat de tare te poate scoate din minti gandul ca banii pe care ti-i ia statul ajung, in mare masura, in buzunarele hotilor care conduc Romania. Dar e ingrozitor cand, pe langa faptul ca esti spoliat, mai esti si umilit de niste decizii imbecile si de functionarii obraznici, cu pile la Partid.…

- „Investițiile publice sunt importante pentru dezvoltarea economica. In primul rand, prin investiții banii merg spre infrastructura: autostrazi, drumuri, poduri, școli, spitale etc, care creeaza avantaje durabile, pe termen lung. In al doilea rand, prin investiții este incurajata economia privata, sunt…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- ANAF nu poate emite deciziile de impunere fara declaratia contribuabilului, caz in care contribuabilul nu are nicio obligatie de plata, a explicat joi, la solicitarea News.ro , un director din cadrul firmei de consultanta si audit Deloitte Romania, Radu Derscariu. Guvernul a amanat depunerea declaratiei…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Directorul Antenei 3, Mihai Gadea, este la un pas sa aiba toate conturile blocate. Motivul? Inspectorii ANAF vor sa recupereze peste 600.000 de lei, bani pe care acesta i-ar fi imprumutat de la Dan Voiculescu, condamnat in dosarul ICA.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros,…

- Un comunicat de presa, remis zilele trecute, anunta cu mare pompa ca unul dintre cele mai sarace judete ale Romaniei a primit o finantare de peste 57 de milioane de euro, bani alocati Romaniei prin semnatura comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu.

- Sute de romani s-au facut pur si simplu de ras atunci cand au fost 'calcati' de autoritati. Acestia au oferit explicatii penibile atunci cand au fost luati la intrebari in privinta averii. Fiscul a verificat anul trecut averile a peste 160 de romani instariti si pe 50 dintre ei i-a dat pe mana procurorilor.…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP. ”Partea…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro. ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o ordonanta de urgenta care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie.…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, invinuit in mai multe dosare, nu este singurul personaj care fuge de justiția din Romania . Acesta este acompaniat de numeroși alți politicieni și oameni de afaceri cu probleme. Libertatea va arata cine sunt aceștia. Sebastian Ghița Patronul grupului IT Asesoft…