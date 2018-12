Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de romani sunt vizați de ultimul anunț al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF)! Fiscul a dat strigarea și ii „cheama la masa” pe toți contribuabilii.Potrivit ANAF, toți romanii care vor face asta pana la 15 decembrie vor beneficia de... Citește AICI ce ANUNȚ a facut Agenția Naționala…

- "Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza schimb reciproc de informatii cu diverse state. Schimbul automat de informatii cu Statele Membre ale Uniunii Europene se realizeaza in baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, transpusa in legislatia nationala…

- Antena Group discuta cu Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru cumpararea Blocului Turn, fostul turn GRIVCO din zona Baneasa, in baza dreptului de preempțiune, dupa ce o instanța a decis ca trustul de presa are acest drept pentru un lot de imobile, potrivit informațiilor Libertatea.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza in intreaga tara, in luna noiembrie, 115 intalniri cu contribuabilii, dintre care 26 sunt organizate in colaborare cu organisme profesionale si alte institutii publice.

- Fiscul va anula debitele stabilite prin decizii de impunere pentru contribuțiile la sanatate (CASS) datorate de persoanele fara venituri care s-au asigurat voluntar, dar care au optat apoi pentru declarația unica și au ajuns sa figureze cu debite de doua ori. Pentru a remedia situația, Agenția Naționala…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala ofera contribuabililor servicii electronice disponibile 24h/24h. Acestea sunt usor de accesat si nu implica deplasarea la sediul administratiei fiscale sau la oficiul postal. Este vorba despre spatiul privat virtual, depunerea declaratiilor on-line, asistenta…

- Potrivit unui comunicat remis de Fisc, Agentia Nationala de Administrare Fiscala ofera contribuabililor servicii electronice care sunt disponibile 24h/24h, sunt usor de accesat si nu implica deplasarea la sediul administratiei fiscale sau la oficiul postal, respectiv: Spatiul privat virtual (SPV) ofera…

- A fost aflat planul de asalt al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. ANAF pregatește o noua mare lovitura pentru acești contribuabili. Mai exact, Fiscul vrea sa introduca un nou impozit.Dezvaluirea a fost facuta de catre... Citește AICI ce ULTRA-LOVITURA pregatește Agenția Naționala de Administrare…