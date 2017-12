Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce generația de mari comici ai micului ecran s-a dus cam toata și nici Arșinel nu se simte prea bine, Revelioanele noastre nu vor mai fi condimentate nici cu glumele lui Puiu Calinescu, nici cu scenetele cu Jean Constantin și Dem Radulescu și nici cu monoloagele Stelei Popescu. In schimb, Romania…

- Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogati medici din România. Ultima lui declaratie de avere, depusa în luna ianuarie 2017, la încetarea activitatii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, scoate la iveala o avere impresionanta. Lucan are 1,7 milioane…

- Thrillerul Nisipuri miscatoare, de Malin Persson Giolito, este cea mai vanduta carte de fictiune a anului, in Suedia. Romanul, care va sta la baza scenariului primului serial suedez produs si difuzat...

- O angajata CEC (n.r. - institutie bancara din Romania) a furat peste un milion de euro, bani pe care i-a donat Bisericii si saracilor. Femeia spune ca a vrut sa se razbune pe banca, scrie rtv.net.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus sechetre care totalizeaza doua miliarde de euro in dosarele aflate in lucru in ultimii patru ani, a declarat, in cadrul unui interviu pentru Libertatea , Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al instituției. Aceasta a mai afirmat ca numai anul…

- Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara a facut publica situatia controalelor efectuate de inspectorii fiscali in primele 11 luni ale anului 2017 in judetele Timis, Arad, Caras – Severin si Hunedoara. In urma controalelor s-au emis decizii de impunere in valoare de 685 de milioane de lei.

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de alerta intra automat in funcțiune și in cateva minute știa toata Europa ce se intampla,…

- Autoritatile franceze au decis sa declanseze o alerta alimentara, au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta,…

- Protest la doi pasi de Cluj din cauza unui drum impracticabil Mai multi locuitori din comuna Feleacu se plang de faptul ca din cauza drumului accesul in zona este deosebit de dificil pentru Salvare, SMURD si Politie. Asociatia Casele Micesti din comuna Feleacu anunta ca va organiza sâmbata,…

- In loc sa construiasca centura Comarnicului cu mari companii de constructii, care au resursele necesare pentru o astfel de lucrare, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a contractat trei societati mici, necunoscute, doua dintre ele fiind italiene. Asta, in conditiile…

- In atmosfera tipica marilor evenimente organizate in București in saloane special amenajate, un jurnalist de sport ploieștean, Adi Dobre (foto, in dreapta), a fost premiat, de catre Clubul Sportiv al Jurnaliștilor din Romania, pentru „Cea mai buna carte sportiva” din anul 2017. Iar asta la Gala Fotbalului…

- „La mulți ani, Romania mea, sa fii așa cum te iubesc, sa fii așa cum te doresc!”, a ținut sa le ureze aceasta romanilor cu ocazia zilei de 1 Decembrie, prin intermediul DC News. De-a lungul timpului, fiecare invitat la interviurile DC News, a ținut sa lase un mesaj cu ocazia Zilei Naționale,…

- Romania a dat de-a lungul istoriei sale mulți oameni de știința și inventatori, iar cand vine vorba de creativitate, țara noastra este menționata in mai multe randuri in celebra Carte a Recordurilor.

- Una dintre cele mai mari companii aeriene low cost din Romania, Blue Air, este implicata intr-un nou scandal dupa ce unui pacient care sufera de scleroza multipla si are nevoie de un scaun mobil pentru a se deplasa i-a fost refuzata, miercuri, imbarcarea in avion. „M-au tinut ca pe ultimul gunoi, sa…

- Stela Popescu a fost una dintre cele mai iubite si apreciate actrite din Romania. Si-a construit cariera cu tenacitate si talent, insa in viata sa au existat si momente dramatice, mai ales in perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, cand familia ei a fost nevoita sa plece din Basarabia.

- Romania depune toate eforturile pentru a deveni membru cu drepturi depline al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), iar in acest sens vor fi realizate simplificarile și imbunatațirile necesare in ceea ce privește legislația fiscala, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor…

- "In cazul Romaniei, Comisia Europeana a stabilit ca nu a fost adoptata nicio actiune efectiva ca reactie la recomandarea facuta de Consiliul Uniunii Europene in iunie". In acest context, Comisia Europeana "propune Consiliului UE sa adopte o recomandare revizuita adresata Romaniei pentru a corecta devierea…

- Vloggingul sau video blogul este noua moda a mediului virtual, iar cei care se ocupa cu asta si o fac bine sunt urmariti de sute de mii de tineri.Bianca Adam (Tequila), Andra Gogan, Noaptea Tarziu sau Cotofan sunt cateva dintre pseudonimele celor mai cunoscuti YouTuberi din Romania, ale caror ...

- Romania participa pentru a doua oara consecutiv cu stand national la cel mai important targ de carte din America Latina, Targul International de Carte de la Guadalajara, Mexic, in perioada 25 noiembrie - 3 decembrie.

- Asemeni topului judetean al firmelor, intreprinzatorii italieni din Timis vor organiza o gala special destinata societatilor cu capital din aceasta tara. Evenimentul „Gala Antreprenorilor Italieni” va avea loc la centrul regional de Afaceri Timisoara. Organizata de Camera de Comerț Italiana…

- Politia italiana a anuntat luni confiscarea a 28 milioane de euro in bancnote contrafacute, de foarte buna calitate, provenite din trei tiparnite clandestine, dintre care una in Romania, precum si arestarea a 13 persoane, transmite AFP.'In cursul anchetei, au fost descoperite trei tiparnite…

- Romania inregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar aceasta reprezinta singura cale pentru imbunatațirea nivelului de trai, susține Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice. ''România înregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar…

- Romania deține o expertiza segmentata, nu a reușit niciodata sa lucreze coordonat și nu a ținut seama de capitalul de inventivitate pe care il are, a afirmat, marți, intr-o dezbatere de specialitate, profesor doctor Florin Colceag, expert internațional in educația copiilor și in educația de excelența.…

- Sambata, 18 noiembrie 2017, orele 12:00, sunteti invitati la Centrul Cutural Reduta din Brașov la lansarea volumului „Uitați in inima Romaniei”, scris de Dan Tanasa. „Pare greu de imaginat pentru orice om normal ca, in Romania, romanii sa fie discriminați etnic de o minoritate naționala, cea maghiara. Cu…

- În expunerea de motive a proiectului legislativ se precizeaza ca având în vedere problemele sistemului penitenciar din România privind supraaglomerarea si conditiile necorespunzatoare de detentie, care au fost constatate pe parcursul mai multor ani de CEDO printr-o serie de…

- Lansarea la Suceava a cartii „Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania. Analiza, diagnostic si solutii concrete de reforma", scrisa de europarlamentarul PNL Cristian Busoi, a fost, vineri, si un prilej de dezbatere pe tema politicilor sanitare din Romania, cu propuneri de ...

- Despagubire record pentru o femeie al carei destin a fost distrus de un sofer beat. Un milion si jumatate de euro va primi o tanara care, insarcinata in 8 luni, a fost spulberata pe trecerea de pietoni. Femeia de 29 de ani este in stare vegetativa, iar bebelusul ei a murit. Acum familia lor trebuie…

- Cei 2.500 de angajați ai Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui sunt in continuare sub semnul incertitudinii in privința plații salariilor aferente lunii septembrie. La doua saptamani de la data la care ar fi trebui sa-și primeasca lefurile, salariații traiesc doar cu promisiuni și cu speranța…

- Analistii lanseaza un avertisment dur. Companiile cu venituri sub un milion de euro vor anula majoritatea contractelor de munca incheiate cu personalul, in condițiile in care impozitul pe cifra de afaceri este de 1% și salariul minim brut pe economie crește la 1.900 lei, a declarat Iancu Guda, președintele…

- Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro afecteaza peste 85% dintre agentiile de turism, punandu-le in situatia sa renunte la investitii si la dezvoltarea afacerii, spun reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). ”Industria de calatorii…

- Companiile cu venituri sub un milion de euro vor anula majoritatea contractelor de munca incheiate cu personalul, in conditiile in care impozitul pe cifra de afaceri este de 1% si salariul minim brut pe economie creste la 1.900 lei, sustine Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat ca pentru firmele cu o cifra de afaceri sub un milion de euro se va perce impozit pe cifra de afaceri. ”Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj face cunoscut faptul ca marti, 30 octombrie de la ora 14, la sediul CECCAR- Corpul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania – filiala Salaj, din municipiul Zalau, str. Maxim Gorky, nr 31/ A va avea loc o noua intalnire cu membrii…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui a intrat in posesia primelor carduri europene pentru persoanele cu handicap. Solicitanții, indiferent de varsta, tipul și gradul dizabilitații, vor fi chemați la sediul instituției pentru a-și primi documentul care le confera…

- Afirmatia a fost facuta cu ocazia audierii acestuia in Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA. "Aceasta comisie va fi (...) un loc interesant sa lamurim si acest aspect. Pe mine ma intereseaza pe unde circula prin Romania hartiile privind viata mea. Nu cred ca in Romania magistratii…

- NASUL punct TV is back home ! S-a intors acasa ! NASUL.TV va fi inceputul sfirsitului acestor impostori ! Televiziunea Libera, astazi in intuneric, va straluci ca niciodata ! Lupta abia astazi a inceput cu adevarat ! Dusmanii au aratat ca sint in stare de orice ! E timpul sa le aratam ca sintem inteligenti,…

- Cele mai frumoase carti din Romania, unicul proiect cultural din Romania destinat designului de carte, isi desemneaza castigatorii printr-o expozitie spectacol. Cele mai frumoase carti din Romania, editia 2017, vor fi premiate pe 25 octombrie, de la ora 18.00, la Muzeul National al Hartilor si Cartii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pe Facebook, ca taxa de solidaritate de 2%, la care a facut trimitere ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, este “tot un fel de impozit pe cifra de afaceri”, afirmand ca PNL se va opune legiferarii unui astfel de impozit. „Am avut dreptate…

- "Am avut discutii cu sindicatele din sanatate de mai multe ori. Au venit si la Ministerul de Finante si au pichetat. Discutiile astazi sunt in jurul modului de repartizare a acelor sporuri. In bugetul de anul viitor se aloca 2,9 miliarde (lei n.r.), deci peste 20% crestere acordata doar la fondul…

- "In Programul de Guvernare sunt prioritați in domeniul sanatații legate de medici și de asistenții medicali. Sanatatea este domeniul care in legea salarizarii are creștere programata. Știți ca era o creștere etapizata a salariilor pana in 2022. Sanatatea este unul dintre puținele domenii la care…

- O tanara de 28 de ani din județul Vaslui a fost condamnata la 15 ani de inchisoare cu executare dupa ce și-a ucis pruncul caruia apoi i-a dat foc și l-a aruncat in latrina din fundul curții. Polițiștii au ridicat-o pe mama criminala pentru a o duce la inchisoare in timp ce-și aștepta copiii sa iasa…

- In cea de a 13 a zi a lunii octombrie, Biblioteca Judeteana Constanta BJC "Ioan N. Romanldquo; va gazdui un eveniment asteptat de comunitatea tomitana a oamenilor de litere: lansarea cartii "Cantaretul tandrelor iubiri. Romanul vietii lui Ovidiusldquo;, al carei autor, Stefan Cucu, cel mai bun latinist…

- Numerosi politicieni au tinut discursuri la deschiderea noului an universitar, printre acestia aflandu-se si presedintele Klaus Iohannis si ministrul Educatiei Liviu Pop. In acest context, daca seful statului a vorbit despre universitatile din Romania care ar trebui sa respecte aceleasi standarde precum…