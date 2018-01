Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul spaniol a cerut parchetului sa intenteze proces cantaretei columbiene Shakira, pe care o acuza de frauda fiscala, comisa intre 2011 si 2014, a informat duminica cotidianul La Vanguardia, citat de AFP. Administratia fiscala a prezentat aceasta cerere la sfarsitul lui 2017, argumentand…

- Parintii politistului Bogdan Gigina, polițistul decedat cand se afla in coloana oficiala a fostului vicepremier Gabriel Oprea, acuza tergiversarea anchetei in cazul morții unicului lor copil. Mai mult, dupa mai bine de doi ani de așteptari, acestia au depus plangere la Instanta Suprema, cerand urgentarea…

- "Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 miliarde lei. Conform datelor din trezorerie s-au incasat 214,95 miliarde lei. Aceasta suma reprezinta cea mai mare incasare anuala realizata de ANAF din 2003, anul infiintarii institutiei, pana in prezent. Prin comparatie, in anul 2017 s-a…

- Persoanele fizice care vor sa doneze la asociații sau fundații 2% din impozit trebuie sa mearga personal la ANAF sa depuna Formularul 230 sau sa il depuna on-line, dar tot personal. Fiscul susține ca s-au luat aceste masuri la nivel ...

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap, noteaza agerpres.ro.

- Fiscul spaniol ancheteaza daca platile gruparii FC Barcelona catre fundatia Lionel Messi, pentru circa 12 milioane de euro, ar fi putut fi salarii deghizate, informeaza cotidianul El Mundo, potrivit news.ro.Ministrul pentru Fondurilor Europene AVERTIZEAZA: Schimbarea Guvernului pune in PERICOL…

- De ce este Messi cercetat din nou de Fiscul spaniol! Autoritațile ancheteaza daca platile FC Barcelona catre fundatia Messi, 12.000.000, ar fi putut fi salarii deghizate, informeaza cotidianul El Mundo. Cotidianul, care a avut acces la documente Football Leaks, sustine ca FC Barcelona a platit „cel…

- Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, in valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo.

- DIN CUPRINS In plin proces pentru evaziune fiscala, Fiscul spaniol a descoperit plați dubioase facute de Barcelona catre fundația lui Messi, aflata atunci in afara legii Scapat la mustața de inchisoare in primul dosar, Messi a fost nevoit sa plateasca o suma uriașa statutului spaniol pentru a nu ajunge…

- Fotbalistul echipei Real Madrid, Marcelo, a decis sa nu conteste suma de 500.000 de euro ceruta de Fiscul spaniol si sa o achite, urmand exemplul colegului sau Luka Modrici, relateaza El Mundo. Brazilianul Marcelo a fost acuzat de evaziune fiscala legata de veniturile provenite din drepturile sale…

- Raul Dambovita a secat, in centrul Capitalei, dupa ce reprezentantii Apelor Romane au inceput operatiunile de curatare a albiei si au oprit cursul natural al acestuia. Din data de 8 ianuarie, Apele Romane au demarat operatiunile de decolmatare a albiei raului Dambovita. Pentru a putea lucra eficient,…

- Un tânar din Suceava sustine ca si-a dus mama la spitalul judetean din localitate în cursul zilei de miercuri, 3 ianuarie 2018, iar a doua zi femeia a murit fiindca medicii n-ar fi tratat-o corespunzator.

- Conform legislatiei fiscale spaniole, infractiunea fiscala pentru care se ajunge la inchisoare este de 120.000 de euro/an. Deputatul Catalin Radulescu a propus limita de 200.000 de euro, intr-un proiect controversat de lege privind modificarea Codurilor penale. Potrivit cotidianului El Mundo,…

- La inceputul acestei luni, Japonia a decis sa isi imbunatateasca apararearea antiracheta prin achizitionarea unor sisteme defensive create de americani. In urma acestei miscari, guvernul rus si-a exprimat nemultumirea si a avertizat ca relatiile bilaterale vor avea de suferit.

- Senatul american a aprobat ieri cea mai importanta reforma fiscala din SUA, dupa cea adoptata acum trei decenii de administratia Reagan, o mare victorie pentru Donald Trump. Textul prevede reduceri de impozite estimate la 1450 de miliarde de dolari in zece ani. Planul de reforma fiscala a fost aprobat…

- Coreea de Nord este "în mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul de tip ransomware WannaCry, din luna mai, în urma caruia au fost afectate companii si institutii publice din întreaga lume, si care a adus

- In 11 luni a strans venituri fiscale, din taxe directe și indirecte plus contribuții sociale, 196 de miliarde de lei. Reprezinta 100% din ce avea in program și cu 7 la suta mai mult decat in perioada similara din 2016.

- Trump, victorios. Este prima hotarare semnificativa luata in Congres dupa macelul de la Las Vegas unde au murit 80 de persoane. Practic, datorita acestei legi face mai usoara viata celor care poseda un pistol sau o pusca, ei putand trece linistiti cu armele dintr-un Stat in altul chiar daca au reguli…

- Deputatii PNL si USR au incercat miercuri sa impiedice dezbaterea proiectelor de lege care se aflau printre primele pozitii ale ordinii de zi a plenului Cemerei Deputaților. In debutul ședinței din plen urmeaza sa se dezbata și voteze modificarile la legea privind organizarea si functionarea Agentiei…

- Semnalul de alarma ca ceva se intampla cu Shakira a fost dat cand artista și-a suspendat primele concerte din turneul sau european "El Dorado". Ulterior, cantareața columbiana a anunțat ca sufera de hemoragie la corzile vocale, iar acum este in cautarea celui mai bun chirurg ORL din lume,…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei, citata de Reuters, scrie news.ro. Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si ...

- Fiscul italian a facut perchezitii la casa de moda Gucci, fiind in desfasurare o investigatie conform careia celebra companie este suspectata de evaziune fiscala. Politia economica din...

- Fotbalistul echipei Real Madrid, Marcelo, a recunoscut acuzatia de frauda fiscala in Spania si a promis ca va returna suma impusa, informeaza presa spaniola. Marcelo a fost audiat, marti, la un tribunal din Alcobendas, dupa ce a fost acuzat ca a creat o structura pentru a ascunde veniturile provenite…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost joi, la DIICOT, unde le-a indicat procurorilor membrii grupului infractional care sunt "in spatele" lui Romica Parpalea. Asta, dupa ce a facut o plangere pe numele acestuia in urma unui denunț al lui Parpalea la DNA pe numele ei.Ministrul Internelor…

- Actorul britanic Rowan Atkinson, interpretul cunoscutului personaj Mr. Bean, a anunțat ca așteapta cel de-al treilea copil alaturi de noua sa soție, Louise Ford, cu 29 de ani mai tanara decat el, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Sursa foto: Mr Bean / Facebook Vârsta…

- Federatia Romana de Handbal a efectuat azi, la Craiova, tragerea la sorti a optimilor de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, competitie care va debuta in februarie 2018. Cele mai echilibrate meciuri ale primului tur par a fi cele dintre Dunarea Braila – Magura Cisnadie si CSM Roman – SCM…

- Cazul gemenilor Horjea e pe rolul comisiilor FRF de trei luni. Unor juniori neplatiți de aproape un an și jumatate li s-au falsificat semnaturile pentru a nu putea fi declarați liberi de contract, dar comisiile taraganeaza verdictul in ciuda expertizei grafoscopice incontestabile. ...

- Mircea Sandu susține ca funcția ocupata de Adrian Mutu la Federația Romana de Fotbal nu se regasește in organigrama FRF aprobata in 2014. "Ce e Adi Mutu la Federație, ca eu nu știu? Daca imi aratați in organigrama FRF ca exista aceasta funcție de manager sportiv, aprobata de manageri in 2014, in regula",…

- Potrivit postului local KVIA-TV din El Paso, Dumitru Popescu a fost arestat saptamana trecuta la Jonesboro, in Georgia, iar apoi a fost extradat in New Mexico. El este CEO-ul ARCA Space Corporation, o companie cu sediul in Las Cruces, care dezvolta lansatoare spatiale comerciale. Popescu, care detine…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri o ordonanța de urgența prin care muta plata contribuțiilor de la angajat la angajator. Deși criticata de aproape toata lumea pentru efectele pe care le va produce, aceasta decizie a fost aparata de guvernanți prin faptul ca exista angajatori care nu platesc…

- PSD Cluj îl acuza pe președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ca lipsesc din declarația lui de avere 225.000 de euro. ”Având în vedere ca președintele Consiliului Județean Cluj, dl. Alin Tișe este din nou centrul unui scandal mediatic…

- Sindicatului National al Functionarilor Publici, SNFP, organizatie sindicala care reprezinta functionari publici si personal contractual de la nivelul administratiei publice centrale si locale, critica taiera veniturilor angajatilor cu 25% prin aplicarea ”revolutiei fiscale”.

- Numele cantaretei Shakira a fost citat in scandalul Paradise Papers, documente ce au dezvaluit mecanismele de optimizare fiscala de care beneficiaza unele dintre cele mai influente celebritati si...

- Noi acuzații apar in lumea mondena. Mai nou, Shakira pare sa fie impinsa in cel mai recent scandal de evaziune fiscala. Se pare ca artista a fost tarata in randul vedetelor care au rulat bani in Paradisul Fiscal, dupa ce s-a aflat ca a transferat 30 de milioane de lire sterline din drepturile muzicale…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile trebuie sa notifice Fiscul prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența fiscala. "Formularul trebuie inregistrat cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, la organul fiscal central competent…

- Mai puteti citi si: Liviu Dragnea refuza sa-si asume nerespectarea propriilor promisiuni electorale. Analistii economici critica tentativa de modificare a fiscalitatii intre Craciun si Revelion Decizie controversata: formularul 088 a fost eliminat. Fiscul trebuie sa isi ia singur informatiile…

- Directorul adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale spune ca autoritațile din țara noastra l-au impiedicat sa il audieze pe Vitalie Proca. Ucigașul platit este incarcerat la Spitalul Penitenciar Jilava și este banuit de implicare intr-un complot cu o miza de 300…

- Jose Mourinho a fost audiat de un tribunal din Madrid, pentru a raspunde la acuzațiile de evaziune fiscala, insumand 3,3 milioane euro. "Am parasit Spania, in 2013, cu convingerea ca situația mea financiara de acolo este perfect legala", a declarat Mourinho, dupa audieri, convins ca acuzele au fost…

- Antrenorul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a fost audiat, vineri dimineata, de un judecator din Madrid, in dosarul in care este banuit ca ar fi prejudiciat fiscul spaniol cu suma de 3,3 milioane de euro, in perioada in care a pregatit formatia Real Madrid.Mourinho a venit singur…

- Curtea Suprema a Spaniei a inceput procedurile judiciare contra fostei șefe a parlamentului regional catalan Carme Forcadell și altor parlamentari catalani, a anunțat marți un purtator de cuvant al instanței judiciare supreme de la Madrid, citat de Reuters.

- Liviu Dragnea a anunțat luni, dupa discuțiile avute in coaliția de guvernare, ca modificarile la Codurile fiscal și de procedura fiscala vor fi adoptate prin ordonanța și vor fi prezentate dupa ședința de guvern.

- Directorul general al politiei catalane, Pere Soler i Campins, a fost destituit de Guvernul spaniol, aceasta decizie facand parte din masurile venite dupa hotararea de punere in aplicare a articolului 155 al Constitutiei Spaniei, relateaza agentia EFE, citata de La Vanguardia, potrivit News.ro.

- Directorul general al politiei catalane, Pere Soler i Campins, a fost destituit de Guvernul spaniol, aceasta decizie facand parte din masurile venite dupa hotararea de punere in aplicare a articolului 155 al Constitutiei Spaniei, relateaza agentia EFE, citata de La Vanguardia.Pere Soler i…

- ”Luni, la propunerea PNL, plenul Senatului a retrimis la comisii legea initiata de noi pentru alegerea primarilor in 2 tururi. Astazi, la comisia de administratie, exact ca data trecuta, legea a fost introdusa peste rand pe ordinea de zi in speranta ca vom fi luati din nou prin surprindere. Doar…