Fiscul scoate la vanzare masini confiscate. Cat de bune sunt la preturile mici pe care le au

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF scoate la licitație automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de prețurile de pe piața, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totuși, este o decizie buna sa-ți achiziționezi un automobil confiscat? Autoturismele…

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat. Dupa "Make America great again" (Sa facem America mareata din nou), Trump n-a variat foarte mult si a decis sa mearga pe aceeasi linie: "Keep…

- Un cercetator a descoperit un diamant ce continea in interior un mineral care nu a mai fost vazut niciodata pe Pamant pana acum. Descoperirea a fost publicata intr-un studiu, in revista Nature, scrie Live Science. Mineralul, numit perovskit de silicat de calciu, a fost gasit in interiorul…

- De Ziua Internationala a Femeii, TAROM pune in vanzare bilete de avion la tarife cu 20% reducere pe toate rutele interne si externe. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de TAROM in perioada 15 aprilie si 15 iunie 2018…

- Europarlamentarul Ana Gomes o taxeaza dur pe Viorica Dancila, pe care o numeste "premierul de paie" al lui Liviu Dragnea, cel care conduce din umbra Romania. Eurodeputata socialista Ana Gomes ii da, astfel o noua replica fostei sale colege din Parlamentul European, care a acuzat-o ca ar avea…

- Loteria Romana a organizat, duminica, 4 martie, o noua serie de extrageri pentru jocurile de noroc 6/49, Joker, Noroc, 5/40, Noroc Plus si Super Noroc. Tot duminica au fost organizate si Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria…

- Stadionul din Craiova se confrunta cu primele probleme dupa inaugurarea ce a avut loc in luna noiembrie a anului trecut. Acoperisul arenei care a costat 55 de milioane de euro s-a crapat in zona rosturilor de dilatare ale structurilor de rezistenta, iar doi muncitori au fost surprinsi in timp…

- Hope Hicks, directorul de comunicare de la Casa Alba si unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Trump, se va retrage, conform administratiei prezidentiale. Hicks are 29 de ani si in trecut a lucrat ca model, fiind angajata la Organizatia Trump. Ea este a patra persoana care ocupa postul…

- Mai multi cercetatori israelieni au inventat o nanopicatura care poate imbunatati vederea si care va elimina nevoia de a purta ochelari pentru corectarea diferitelor afectiuni ale ochilor. "Acesta este un concept nou pentru corectarea problemelor de vedere", a declarat medicul David Smadja…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi un moment de rascruce pentru City of London si ii va slabi rolul de unul dintre cele mai importante centre financiare din lume. Joachim Wuermeling, unul dintre membrii board-ului executiv al Bundesbank, considera ca Brexit-ul va mari costurile…

- Dacia Sandero e cea mai economica masina disponibila pe piata la ora actuala. Cel putin asta a depistat editia tiparita a publicatiei franceze L'Argus, dupa ce a testat mai multe modele auto. Pentru a stabili costul pe kilometru, jurnalistii francezi au calculat sumele cheltuite…

- Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat joi seara desemnarea lui Charles P. Rettig in functia de comisar al Serviciului fiscal (IRS), inlocuindu-l pe David Kautter, care detine postul in mod interimar. "Presedintele Donald Trump anunta intentia numirii lui Charles P. Rettig in functia de…

- Politistii de frontiera din Iasi au gasit peste 63.000 de tigari de contrabanda ascunse in instalatia de aer conditionat a trenului care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au organizat, miercuri seara, in Punctul…

- Ford a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV Ecosport, construit la Craiova. Potrivit unui comunicat oficial, pretul de pornire in versiunea de baza este de 15.400 de euro. In acesti bani veti primi un vehicul cu motor pe benzina de 1.0 litri, capabil sa dezvolte 125 CP.…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…

- O vaca a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure, in Olanda, unde traieste de mai bine de o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva. Povestea vacii Hermien, care s-a ascuns…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de lupta rus in estul provinciei Idlib (nord-vestul Siriei) si l-au ucis pe pilot, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR). SOHR a mentionat ca avionul rus, un model Suhoi 25, a cazut intr-o zona aflata intre localitatea Maarat…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Departamentul de Justitie si Comisia pentru bursa si valori mobiliare din Statele Unite au inceput o ancheta pentru afla daca Apple a incalcat legislatia financiara dupa ce a incetinit functionarea iPhone-urilor mai vechi. In urma cu cateva saptamani, compania a recunoscut ca incetineste performantele…

- Ford Romania a decis sa recheme in service cateva sute de masini vandute in Romania. Decizia se refera la modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre anii 2013 si 2015. Potrivit unei notificari a producatorului masinile ar putea avea unele defectiuni la motor,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al unui hotel de lux pe care presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il detine in orasul Chicago. Inainte de a se alatura echipei Trump International Hotel & Tower Chicago, romanul a lucrat ca manager pentru Trump Hotels' Old Post…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Fosta conducere a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt a cumparat patuturi in valoare de peste 4.000 de lei bucata pentru sectia de pediatrie. Pe langa faptul ca pretul rivalizeaza cu cel al paturilor matrimoniale de lux, patuturile nu intrunesc criterii de siguranta de baza, avand…

- Tesla a reusit sa-si faca un capital de imagine excelent printre masinile electrice. Acum poti sa vezi ca aceste masini nu sunt doar bijuterii pe roti si mofturi. O parte din America trece in aceste zile prin viscoluri puternice si caderi abundente de zapada. Firesc, apar numeroase cazuri…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Romanii se gandesc din ce in ce mai mult la batranete si nu se mai bazeaza doar pe pensia de la stat, cotizand pentru fondurile de pensii facultative. Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii…

- Ambasadoarea SUA la ONU Nikki Haley a cerut marti "reuniuni de urgenta ale Consiliului de Securitate la New York si Consiliului pentru drepturile omului la Geneva" pentru a discuta situatia din Iran si "libertatea" ceruta de poporul iranian, relateaza AFP. "Nu trebuie sa fim tacuti. Poporul…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Senatorul PNL, Iancu Caracota, a declarat, marti, ca Guvernul ingroapa treptat programul "Prima Casa" prin reducerea fondurilor alocate. Liberalul cere ca la rectificarea bugetara din acest an plafonul programului sa fie majorat. Iancu Caracota sustine ca fondurile alocate in acest…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Comitetul Central al Likud, partidul de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu (foto), a votat duminica o rezolutie cerand parlamentarilor acestuia sa actioneze in favoarea anexarii Cisiordaniei, teritoriul palestinian ocupat de Israel de peste 50 de ani, relateaza AFP. In acest…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Tehnologia va schimba modul in care conducem. Masinile se vor transforma si ceea ce avem acum va fi istorie. Nu e pesimism, e viitor. Cand Nissan Leaf a rulat pentru prima data pe sosele, in anul 2010, masinile electrice au fost aduse in prim plan. Incet si sigur, Nissan Leaf, modelul care…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Volkswagen Golf se afla pe primul loc in topul celor mai vandute masini in Europa, in 2017. Facelift-ul lansat in acest an a impulsionat vanzarile pentru Volkswagen Golf, astfel ca nu este o mare surpriza ca modelul constructorului german se afla pe prima pozitie, cu 445.206 de modele vandute…

- Moneda nationala a avansat putin marti fata de euro si dolar. Doar francul elvetian s-a apreciat in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,6210 lei/unitate pentru euro, in scadere cu 0,11% fata de luni. Dolarul american a scazut cu 0,29%, cotatia BNR fiind…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Duminica se anunta o noua zi de protest in Capitala, urmat de un mars catre Parlament. Evenimentul este denumit dupa o fraza rostita de regele Mihai in discursul sustinut in 2011 in Parlamentul Romaniei: "Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul". Protestul incepe…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%. Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…