Fiscul schimbă Declaraţia Unică Prima actiune a noii conduceri a ANAF este sa modifice Declaratia Unica. Declarația se depune electronic pana la data de 15 martie 2019. Prin formularul “Declarație unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” au fost declarate de catre persoanele fizice veniturile realizate in anul 2017, pe baza carora organul fiscal a stabilit impozitul pe venit, contribuția de asigurari sociale și contribuția de asigurari sociale de sanatate datorate pentru anul 2017. Totodata, prin acest formular, contribuabilii au declarat impozitul pe venitul estimat, precum și… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

