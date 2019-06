Stiri pe aceeasi tema

- Administratia fiscala din Franta a lansat o ancheta asupra averii fostului presedinte Renault-Nissan Carlos Ghosn, care se confrunta cu acuzatii de fraude financiare in Japonia, relateaza cotidianul francez „Liberation“, preluat de Reuters.

- Un barbat imbracat intr-o mantie in stil nord-african, care amenința cu un cuțit personalul militar din Franța, a fost impușcat la Lyon de un militar francez. Atacatorul a fost ranit in picior in...

- Franta este pregatita sa-si reduca participatia detinuta la Renault SA pentru a consolida parteneriatul dintre Renault si Nissan Motor, a declarat ministrul de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat AFP, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Renault si Nissan au un parteneriat…

- Grupul francez Renault, care deține Dacia, cel mai mare exportator al Romaniei, ar putea fuziona cu constructorul italo-american Fiat Chrysler, scrie presa internaționala. Tranzacția dintre cele doua grupuri este evaluata la 35 de miliarde de dolari. Libertatea face o analiza a unei posibile fuzioni…

- Un grup de 15 francezi pasionati de curse off-road a provocat haos in Parcul National Ceahlau. Strainii au patruns cu motocicletele si autovehiculele de teren intr-o arie protejata, iar unul dintre ei s-a accidentat grav.

- Parchetul national financiar din Franta solicita deschiderea unui proces impotriva fostului presedinte al Federatiei internationale de atletism (IAAF), senegalezul Lamine Diack, si a fiului acestuia, Papa Massata Diack, aflati in centrul unui presupus sistem de

- Real Madrid și Manchester United negociaza transferul lui Paul Pogba (26 de ani). „Galacticii" ar fi foarte aproape de o ințelegere, anunța Telefoot. Sursa din Franța susține ca discuțiile nu sunt recente și ca deja sunt spre finalizare. Suma de transfer ar fi de 150 de milioane de euro. Ceea ce inseamna…

- Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, prezenta joi seara la deschiderea oficiala a celei de-a doua secvente a Sezonului Romania - Franta, a declarat ca prima parte a acestui proiect a avut un "succes incontestabil" in tara sa, permitand publicului sa redescopere Romania. "Aceasta…