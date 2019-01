Stiri pe aceeasi tema

- ANAF va fi restructurat din temelii, din punct de vedere al atributiilor, dupa venirea Mihaelei Triculescu la sefia institutiei, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, precizand ca una dintre schimbari priveste faptul ca Fiscul nu va mai face popriri.

- ANAF va fi restructurat din temelii, din punct de vedere al atributiilor, dupa venirea Mihaelei Triculescu la sefia institutiei, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, precizand ca una dintre schimbari priveste faptul ca Fiscul nu va mai face popriri.

- Cetațenii romani care pleaca din țara pentru o perioada mai lunga risca sa fie amendați de Fisc, daca nu indeplinesc o anumita condiție. In prealabil, mai precis cu 30 de zile inainte, ei trebuie sa anunțe Fiscul daca și-au propus, intr-un interval de 12 luni, sa ramana peste hotare mai mult…

- Regulile moștenirii sunt numeroase și foarte stricte, fiind cuprinse in totalitate in Codul civil, insa legislația de procedura civila a fost modificata la finele lui 2018. Mostenirea (succesiunea) este cea care asigura transmiterea bunurilor unei persoane decedate catre una sau mai multe persoane in…

- Noul șef al ANAF, Mihaela Triculescu, este implicata in zeci de procese tocmai cu ANAF, instituție la șefia careia tocmai a fost numita, in locul lui Ionuț Mișa.Citește și: Klaus Iohannis a activat opțiunea NUCLEARA: Liviu Dragnea, prins intre ciocan și nicovala/ANALIZA Spre exemplu,…

- LISTA DATORNICI ANAF. In momentul de fața, pe listele datornicilor apar atat firmele, cat și persoanele fizice, ceea ce inseamna ca, pe viitor, numai companiile vor mai figura in ele. Listele datornicilor la Fisc nu vor mai include persoanele fizice, așa cum se intampla in momentul de fața,…

- Contribuabilii persoane fizice care achita pana la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, obligatiile fiscale stabilite prin declaratia unica sau decizie de impunere anuala, dupa caz, vor primi bonificatii, informeaza ANAF.

- In urma publicarii articolului „Cu ce intarziere aplica ANAF reducerea de 10% pentru plata integrala a taxelor si impozitelor pana la 15 decembrie” pe site-ul „Adevarul”, ANAF recunoaste ca datoria egala cu discountul facut pentru plata integrala a darilor catre Fisc se face abia peste opt luni.