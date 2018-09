„Vorbim de circa 400 de mii de persoane – avocati, desigur, practicieni in insolventa, executori, notari, experti contabili, evaluatori, consultanti, medici, farmacisti, arhitecti, instructori auto sau sportivi, ziaristi freelanceri - pe scurt, cam tot ceea ce inseamna coloana vertebrala a societatii, clasa de mijloc. La care trebuie adaugati inca cca 600 de mii de salariati care au loc de munca la acesti independenti, in curand falimentati de stat. Din 2013 pana in prezent, fiscul roman nu a facut minimul efort de a calcula sumele anuale finale pe care persoanele care realizeaza venituri din…