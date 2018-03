Stiri pe aceeasi tema

- "Saptamana viitoare am hotarat sa depunem motiunea impotriva ministrului Fondurilor Europene, la Senat. Motiunea (cu – n.r.) trage semnale de alarma ca exista un pericol extrem de mare pentru Romania sa pierdem sute de milioane fonduri europene, sa fie dezangajate fonduri europene pe mai multe programe,…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . In 2016, pensia…

- Interesul pentru piața criptomonedelor și a tehnologiei blockchain este in creștere in Romania, astfel ca a aparut și prima organizație non-guvernamentala care iși propune sa reprezinte aceste interese: United Blockchain Association din Romania (UBA – RO).

- Administratiile locale din Romania pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeana (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public si gratuit la internet Wi-Fi, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si ...

- Statul roman a fost obligat de CEDO in 2017 la plata a peste 2 milioane de euro pentru nerespectarea conditiilor de detentie, potrivit raportului Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) privind activitatea pe anul trecut. "A fost inregistrat la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor,…

- Statul roman a fost obligat de CEDO in 2017 la plata a peste 2 milioane de euro pentru nerespectarea conditiilor de detentie, potrivit raportului Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) privind activitatea pe anul trecut. "A fost inregistrat la nivelul Administratiei Nationale…

- Deficitul de locuri de cazare a fost anul trecut de peste 4.000, raportat la un numar de 23.450 de detinuti, arata raportul de bilant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) pe anul 2017 prezentat miercuri. Pentru nerespectarea conditiilor materiale, statul roman a fost obligat de Curtea…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, afirmand ca Romania risca sa piarda „sute de milioane, daca nu chiar miliarde de euro, din cauza incompetentei ministrului Fondurilor Europene.…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Nereguli grave descoperite intr-una dintre cele mai mari primarii din Romania de Curtea de Conturi, care acuza plata ilegala a unor stimulente pentru administrarea creantelor fiscale unor functionari care nu au atributii in acest sens. Metoda a fost declarata ilegala de instanta. Cu toate acestea, plata…

- Comisia Europeana a deschis o ancheta aprofundata la nivelul Complexului Energetic Hunedoara. Oficialii europeni vor sa stabileasca daca ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara sunt conforme cu reglementarile europene. “La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat un ajutor temporar…

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici, a declarat, marți, la Palatul Parlamentului ca impactul bugetar pentru plata orelor suplimentare pentru politisti este de circa 200 de milioane de lei, dar este sustenabil. "Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel…

- ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest…

- Fiscul risipeste anual peste 2,2 milioane de lei numai pe plicuri pe care le trimite gresit. Datele reies dintr-un raport al Curtii de Conturi care arata ca peste patru milioane de plicuri trimise de ANAF firmelor, institutiilor si populatiei au fost returnate pentru a fi distruse. Plicurile nu ajung…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, și se vor cauta alte soluții de comunicare cu contribuabilul, sustine ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici. „Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona…

- Ministerul Muncii, anunț pentru pensionarii fara stagiul minim de cotizație Noua lege a pensiilor îi va exclude din rândul pensionarilor pe cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani, a declarat, la un post de televiziune, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Acestia…

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- O cunoscuta companie americana de produse cosmetice i-a pregatit un pachet de aproximativ 2 milioane de dolari numarului 2 mondial. Simona Halep e la un pas sa rateze aceasta sponsorizare din cauza polticii pe care o are staff-ul sau managerial. La doar cateva zile dupa ce Ion Țiriac a anunțat ca Simona…

- Partia Cocoș, din Bistrița, aflata la cea mai mica altitudine din Romania, costa autoritațile 10.000 de euro lunar, suma platita din bani publici, informeaza publicația locala Bistrițeanul.

- Ministerul Finantelor Publice anunta, joi seara, ca, in contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul institutiei este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice.…

- ING Romania anunta un nou model operational implementat in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale pe parcursul acestui an, banca urmand sa faca tranzitia catre un model digital de tip self-service. Amprenta teritoriala ING ramane aceeasi, compania…

- Ion Parnica a „rostogolit” milioane de euro, dar a ajuns la sapa de lemn. A pierdut o vila impunatoare pe Calea Mosilor si, disperat, si-a amanetat pana si cavoul de 80.000 de euro. Milionarul ”Mana de aur” vrea, insa, sa isi achite datoria, pentru a recupera mormintele parintilor, iar CANCAN.RO, site-ul…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Noul program de guvernare pentru perioada 2018 - 2020 prevede o marire constanta a pensiilor si a salariilor in urmatorii 3 ani. Astfel, potrivit documentului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, valoarea punctului de pensie va creste astfel: - punctul de pensie va fi 1.100 lei…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Aflat in cel de-al doilea cantonament al iernii cu FCSB, Nicolae Dica este nevoit sa pregateasca finalul sezonului regular si ”dubla” cu Lazio din primavara Europa League in conditii dificile. Dincolo de problemele pe care le are la echipa cu situatia accidentatilor, s-ar parea ca antrenorul FCSB…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- România a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa în Comisia economica din Senat. "Suntem într-un deficit ESA de maxim…

- In goana dupa bani, statul e primul care atenteaza la banii romanilor. Foarte flamand, bugetul inghite orice leut. Portareii te executa fara discriminare, si daca ai restante la taxe si impozite de mii de lei si daca ai doar 100 de lei. Și, mai nou, masurile menite sa „revoluționeze” fiscalitatea in…

- Formularul 600 este sursa unor mari batai de cap pentru mai bine de 3 milioane de romani, aceștia vazandu-se obligați sa depuna declarația 600 pana pe data de 31 ianuarie, arata consultanții fiscala consultați de Libertatea. Una dintre probleme o constituie faptul ca aceste contribuții se achita pe…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e cunoscut drept un fan infocat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Șeful de la Budapesta a facut de curand o dezvaluire neașteptata.Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal…

- Ordinul ANAF nr. 4.1402017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale și a contribuției de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.041 din 29 decembrie…

- O conducta de alimentare cu apa recent inlocuita in fața Pieței Civice din Vaslui, zona refacuta complet cu fonduri europene, se sparge zilnic din cauza imbinarilor prost facute de catre firma care a realizat lucrarea. In mai puțin de doi ani, cinci racorduri au cedat pe o porțiune de cateva zeci de…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) atrag atentia public Casei Nationale de Medicina Familiei (CNAS) ca are, conform Legii 95, ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului…