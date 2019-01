Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta ca a demarat operatiunea „Iceberg“, reprezentand o actiune ampla de verificare fiscala a celor mai mari companii, acoperind toate domeniile de activitate economica din Romania.

- Vești bune de la ANAF. Fiscul a șters o parte din datoriile romanilor. La inceputul acestui an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anulat in mod automat „creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anulat in mod automat, la inceputul acestui an, „creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei“, conform Codului de procedura Fiscala. In acest context, creantele…

- La inceputul acestui an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anulat in mod automat „creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei“, conform Codului de procedura Fiscala. In acest context, creantele…

- Fiscul a demarat controale incrucișate intre banci și marii clienți, pentru a le verifica activele. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) ar fi constatat ca bancile care activeaza in Romania și-au mutat marile credite catre entitați din strainatate, scrie Economica.net. Controalele vin dupa…

- Milioane de romani vizați! Mega lovitura pe care le-a pregatit-o Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) pe final de an. Fiscul a pus ochii pe toate persoanele care nu au facut acest lucru.Romanii care au omis acest lucru sunt obligați sa se arate la ghișee. Citește AICI ce…

- "Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza schimb reciproc de informatii cu diverse state. Schimbul automat de informatii cu Statele Membre ale Uniunii Europene se realizeaza in baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, transpusa in legislatia nationala…

- Contribuabilii care obtin venituri din strainatate si primesc solicitari de a se prezenta la Fisc pentru a clarifica anumite aspecte trebuie sa dea curs acestor solicitari pentru a evita dubla impunere, precizeaza, vineri, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat remis presei.…