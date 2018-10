Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a inceput sa trimita tinerilor casatoriți solicitari ca aceștia sa declare, intr-un formular, ce relații economice au avut, in contextul casatoriei civile și religioase, cu PFA, firme și altele, care le-au furnizat servicii de fotografie, muzica pentru petrecere și spațiul (restaurantul), potrivit…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, ieri, un proiect de lege care prevede ca persoanele cu functii de conducere in cadrul organizatiilor, federatiilor si confederatiilor sindicale sunt obligate sa isi depuna declaratii de avere si de interese. Propunerea legislati va pentru modific area si c ompletarea…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, 26 miercuri, un proiect de lege care prevede ca persoanele cu functii de conducere in cadrul organizatiilor, federatiilor si confederatiilor sindicale sunt obligate sa isi depuna declaratii de avere si de interese la seful compartimentului de resurse umane…

- Inspectorii ITM Alba au aplicat o amenda și mai multe avertismente, in urma controalelor din teren efectuate saptamana trecuta. Nu au fost sanctiuni pentru „munca nedeclarata”. In perioada 10-14 septembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificati 40 de agenti economici, cu un numar total…

- Se intampla de astazi. De la 1 septembrie, comercianții mari și mijlocii sunt obligați sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, așa cum prevede OUG nr.28/1999 republicata, cu modificarile și completarile ulterioare. „Operatorii economici care incaseaza,…

- Prevederi noi privind contractele de internship Peste o saptamâna, tinerii vor putea face stagii de practica platite de firme, în baza unor contracte de internship. Perioada lucrata se va considera vechime în munca, potrivit unui act normativ publicat în…

- Legea va intra in vigoare de pe 18 august. Pana atunci, autoritatile trebuie sa adopte modelul de contract de internship si modelul de certificat ce va fi dat internului la finalul stagiului. Pana acum, tinerii care faceau internship pe perioada facultatii se alegeau doar cu experienta! In…

- Fiscul din Spania și fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, acuzat de patru delicte fiscale, au incheiat o ințelegere pentru a inchide dosarul de evaziune fiscala al fotbalistului. Potrivit BBC , fotbalistul va achita o amenda de 18,8 milioane de euro si a acceptat o condamnare de doi ani de inchisoare,…