- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au controlat 332 de firme din incinta centrului comercial Dragonul Roșu din localitatea Voluntari (jud. Ilfov), in perioada 23–25 octombrie, se arata intr-un comunicat de presa al Fiscului.

- Traian Basescu i-a raspuns Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, care a criticat lipsa de sustine a consilierilor generali din partea PMP, spunand ca aceasta distruge prin masurile luate. "„Doamna” din Voluntari si „Topul” din Teleorman „Doamna” din Voluntari s-a suparat pentru ca cei 4 consilieri…

- Organizatorii exercitiului SEISM 2018 anunta ca, in cursul noptii de duminica spre luni, 565 de oameni au fost salvati, insa 186 de persoane sunt inca prinse sub daramaturi, iar peste 4.700 sunt disparute, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al IGSU, pe parcursul noptii, 133 de persoane…

- Organizatorii exercitiului SEISM 2018 anunta ca, in cursul noptii de duminica spre luni, 565 de oameni au fost salvati, insa 186 de persoane sunt inca prinse sub daramaturi, iar peste 4.700 sunt disparute. Potrivit unui comunicat al IGSU, pe parcursul noptii, 133 de persoane ramase fara…

- Exercitiul national "Seism 2018" va continua inca patru zile Exercitiul national "Seism 2018", declansat sâmbata dimineata, va continua înca patru zile. Simularea are drept scenariu un cutremur de magnitudine 7,5 pe scara Richter, cu epicentrul în zona seismica…

- Andrei Ionescu (30 de ani) se intoarce in Liga 1 Betano, la un an de la momentul in care se despartea de FC Voluntari. Cariera mijlocasului ofensiv se leaga tot de clubul din Ilfov, unde Ioan Andone a insistat pentru transferul sau.

- Dumitru Dragomir are o versiune halucinanta despre eșecul celor de la CFR Cluj cu Dudelange: ”A fost un meci pentru pariuri”. Cat timp a fost șef la LPF, Dumitru Dragomir lauda Liga 1 non-stop, spunea ca e un campionat foarte puternic. De cand e „pensionar”; Dragomir a inceput sa vada cu alți ochi competiția…