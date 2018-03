Fiscul ieşean îi scoate la vânzare terenurile notarului Mihai Suleap Acestea au fost evaluate la un pret total de peste 423.000 de lei, insa pretul de pornire la licitatie este de putin peste 200.000 de lei. Fiind a patra licitatie, pretul s-a injumatatit, conform legii. Tot de la ora 10 vor mai fi scoase la licitatie si 10 bunuri ce apartin societatii SC Traian Multipresc SRL din Iasi. Si aici pretul este diminuat cu 50-, pretul total fiind 14.100 de lei. Iesenii pot cumpara la licitatie de la fisc stand frana plus suspensie la pretul de 6.600 (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF scoate la licitatie automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de preturile de pe piata, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totusi, este o decizie buna sa-ti achizitionezi un automobil confiscat?…

- La 20 martie a.c. este scos la licitatie autoturismul Volkswagen Tiguan fabricat in 2009, pretul de pornire al licitatiei fiind de 25.837 lei. Masina apartine firmei Mix Best FM Radio SRL din Campina. Un Ford Focus din 2000, cu o capacitate cilindrica de 1796, care apartine societatii Agroberin…

- Conform INSP, este vorba despre o tanara de 17 de ani, din judetul Covasna, "confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal". Numarul total de decese a ajuns la 88. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov,…

- Marca și palmaresul Rapidului nu sunt dorite de nimeni. Nici la a șaptea licitație nu s-a prezentat nimeni! Nici la a șaptea licitație publica cu strigare pentru marile, culorile și palmaresul Rapidului nu s-a prezentat nimeni. Echipa din Giulești, campioana de trei ori, nu mai face nici macar 2 milioane…

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA a organizat pana in prezent sapte licitatii pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal dupa cum urmeaza: 10 noiembrie 2017 - pret de pornire 3,4 milioane euro + TVA 23 noiembrie 2017 - 3,06 milioane de euro + TVA 15…

- Preturile de pornire la licitatiile unde furnizorii cumpara electricitate pentru consumatorii casnici vor fi in trimestrul doi din acest an cu 20% mai mici decat cele din primele trei luni ale anului, potrivit datelor postate pe site-ul bursei de energie OPCOM.

- Pentru Hotel Traian, Vasile Puscasu a facut o oferta de 5,5 milioane de euro, iar Cristian Stanciu a pus la bataie 2,5 milioane de euro pentru Hotel Astoria Hotelurile Traian si Astoria au fost vandute. Ieri, in cadrul unei licitatii care a avut loc la Bucuresti, la sediul lichidatorului BDO BUSINESS…

- Actorul australian Russell Crowe organizeaza la 7 aprilie, data ce coincide cu ziua casatoriei sale cu Danielle Spencer, o licitatie in care scoate la vanzare multe dintre lucrurile care i-au apartinut sau care ii amintesc de fosta sotie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. "Arta Divortului",…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un…

- BOGATIE SILVIA LAURA, executor judecatoresc, aducem la cunostinta publica ca in ziua de 07.03.2018, ora 15:00, va avea loc la sediul executorului vanzarea la licitatie publica a cotei de frac12; din imobilul situat in Satu Nou ndash; 907204, str. Atelierului nr. 50, Judetul Constanta, locuinta cu doua…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate. Decizia a fost luata de premierul Viorica Dancila și s-a publicat, vineri, in Monitorul Oficial.…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian, informeaza banca, printr-un comunicat. Moneda va avea o valoare nominală de 10 lei, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 37 milimetri şi…

- La eveniment sunt invitati, alaturi de autor, Catalina Mihalache, c.s.III, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol" din Iasi si prof. univ. dr. Lucian Leustean, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Sala este neincapatoare, multi participanti stau la usa. „Povestea dosarului…

- Ultima etapa a sezonului regulat, programata pentru weekend, are o miza uriasa: CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova si Astra sunt deja in play-off. Ultimele doua locuri disponibile sunt disputate de Viitorul, Dinamo si CSMS Iasi.

- Casa Artmark a precizat pentru News.ro, in urma unor controverse aparute in spatiul public legate de licitatia organizata in 6 martie cu obiecte care i-au apartinut lui Radu Beligan, ca a obtinut acordul Ralucai Popescu, fiica actorului, pentru a vinde loturi mostenite de aceasta. La cererea a patru…

- Iesenii sunt in pericol de multe ori chiar si in zonele publice. Talharii ataca la drumul mare, folosindu-se de spray-uri iritante lacrimogene. Doi indivizi care au actionat in aceasta maniera au fost prinsi de politisti. Infractorii au reusit sa fure doua telefoane mobile dupa ce le-au pulverizat spray…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza complicatiilor provocate de gripa sezoniera a ajuns la 26, cu patru mai mult decat in bilantul de ieri al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. A fost confirmat decesul din cauza gripei in cazurile a doua femei si a doi barbati,…

- Echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi au ajuns in luna ianuarie la 11.439 de solicitari, cele mai multe cazuri fiind reprezentate de urgente majore la care interventia cat mai rapida este salvatoare de vieti. Mai exact, un procent de 52,8- au fost urgente medicale, adica…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, luni, ca au fost inregistrate inca trei decese provocate de gripa. Este vorba despe un barbat in varsta de 67 de ani din judetul Bihor, confirmat cu virus gripal tip A, avand conditii medicale preexistente…

- La inceputul saptamanii viitoare, pe data de 12 februarie, Finantele din Iasi organizeaza o licitatie pentru vanzarea mai multor bunuri ce apartineau omului de afaceri supranumit "Regele Asfaltului".

- Mașini confiscate de ANAF, scoase la licitație in luna februarie. ANAF vinde autoturisme precum Opel, Peugeot sau Renault la prețuri de pornire care incep de la 1.000 de lei. ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației…

- Lucreaza impreuna de sapte ani, din liceu, atunci erau cunoscuti sub numele de „Lucky 7"s". Incetul cu incetul au reusit sa construiasca o comunitate in jurul acestui gen de muzica, drum & bass. Iesenii care indragesc muzica mixata de ei au ocazia sa mearga la petrecerea „Spectrasoul", care va avea…

- In data de 20 februarie, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges, scoate la licitatie un teren extravilan in suprafata 3.750 mp, situat in comuna Oarja, pretul de pornire fiind de 4.151 lei. Detalii pe site-ul ANAF: https://static.anaf.ro/static/2/Ploiesti/20180206165901_20022018lordfruit.pdf

- Iesenii nu vor sa auda de calatoriile spre Timisoara cu TAROM dupa anularea zborurilor operate de Blue Air. Momentan nu exista alte curse directe, dar chiar daca s-ar introduce de catre compania nationala, cum se zvoneste pe internet, acestea ar fi la pret cel putin dublu fata de cele ale operatorului…

- Desi a nins o singura noapte la Iasi, problemele persista si dupa cateva saptamani. Cei care si-au curatat locurile de parcare au aruncat zapada pe locurile vecinilor, iar ceea ce s-a curatat de pe drumuri pentru fluidizarea circulatiei s-a acumulat in mormane uriase la marginea trotuarelor. Iesenii…

- Consiliul Judetean Constanta, prin Directia Generala Administrare Domeniul Public si Privat Autoritatea Judeteana de Transport, Serviciul Autoritatea Judeteana de Transport, initiaza procedura de atribuire pentru mai multe trasee judetene, dupa cum urmeaza:1. cod 89 Carvan Canlia Izvoarele Coslugea…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- Parcari de reședința scoase la licitație - o regula noua care va fi aplicata doar anumitor locuri rezidentiale in sectorul 3 al Capitalei. La fel se intampla și in Brașov, unde pana acum au mai fost licitate inclusiv locurile ravnite de mai mulți vecini.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Ministerul Afacerilor Interne, Directia Generala Anticoruptie cumpara servicii de cazare, hrana, reuniuni si conferinte organizate la hotel, in valoare estimata de 180.000 de lei fara TVA. Ofertele pot fi depuse pana pe data de 30.01.2018. Contractul consta in achizitia pachetelor de servicii de cazare,…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a crescut la 155.000 de lei fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene.

- Oana Lis scoate la vanzare hainele soțului ei. Se pare ca vedeta are nevoie de bani mai mult decat credeau apropiații, astfel ca este dispusa sa apeleze la toate variantele pentru a ieși din situația neplacuta, spre disperarea lui Viorel Lis, care nu este de acord cu ea. Oana Lis ar vrea chiar sa aduca…

- Oana Lis a decis sa vanda costumele sotului ei, Viorel Lis. Ea spune ca sunt prea multe, nu le poarta si, astfel, locul lor este undeva la ... vanzare. Plus ca sotii Lis au nevoie de bani. Nevasta fostului primar al Capitalei spune ca acestea ar avea o valoare destul de mare, pentru ca Viorel al ei…

- Fostul gestionar de la Ocolul Silvic Hirlau, Calinel Rugina, cel care a dat in vileag intreaga rețea mafiota din localitate care se ocupa de ani buni de taierile ilegale de arbori și de comercializarea acestora, a ajuns el insuși victima. Executorii judecatorești ieșeni i-au scos denunțatorului, toata…

- Prețul apartamentelor a crescut la Cluj-Napoca în mod radical în 2017, fața de 2016. Raportat la anul anterior, capitala Transilvaniei se distinge prin creșterea-record fața de trimestrul al patrulea din 2016, respectiv 18,9%; acest salt poate fi pus pe…

- Directia Generala a Finantelor Publice Brasov a anuntat ca vinde doua autoturisme ale Tetkron SRL, firma care s-a ocupat de producerea si distributia energiei termice din Brasov. Este vorba despre doua autoturisme – Volkswagen Jetta si Skoda Octavia – ambele berline. Pretul de vanzare este de 35.500…

- Tribunalul Bacau, sectia civila, dosar nr. 2000/110/2011** Nr. 53/722/12.01.2018 Debitoare: SC Anrelcom SRL ; In faliment/Bankruptcy/En faillite; Lichidator Judiciar:... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Iesenii care trec prin Piata Unirii se amuza de un avertisment scris in dreptul unei fantani. Pe timp de vara, fantana este plina cu apa, iar iesenii sunt avertizati ca aceasta nu este potabila. Insa anuntul ramane si pe timp de iarna, cand in fantana sunt montate decoratiuni de sarbatori ce doar imita…

- ANAF a declansat o ofensiva majora impotriva fratilor Micula, carora le-a scos la vanzare mai multe hoteluri, restaurante si terenuri din statiunile Neptun si Olimp. Daca va reusi sa le...

- Directia Agricola Arad inregistreaza o avalansa de oferte de vanzare de terenuri arabile depuse la inceput de an, peste 700 de dosare fiind inregistrate in primele doua zile lucratoare din 2018, dublu fata de media intragistrata saptamanal in 2017, cand numarul total al dosarelor procesate a ajuns la…

- In centrul municipiului Iasi, cu fata la bulevardul principal, Anastasie Panu, troneaza un "santier". Insa lucrari nu se mai fac de multi ani, iar locul a fost napadit in timp de gunoaie si buruieni. Iesenii par a se fi obisnuit cu zona care este exact langa Judecatorie, acolo unde se gasesc numeroase…

- CFR Calatori introduce, in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018, reduceri la „Trenurile Zapezii” care au ca destinație/plecare sau tranziteaza stațiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei și Piatra Neamț. Potrivit companiei, reducerile sunt: 25% de luni pana joi, pentru calatoriile pe ruta…

- Iesenii sunt disperati din cauza noroaielor de pe strazile din Iasi. In special in zona santierelor situatia este de nesuportat. "Stiu ca vine Anul Nou si nu mai e vreme, dar poate sa gandeste cineva la Primarie sa trimita sa se puna macar niste pietris pe Soseaua Nationala, in Podu Ros. Ne plangem…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie.Pretul mediu de adjudecare…

- Un exemplu puteti urmari in materialul video de mai jos, in care soferul unei masini cu numere de Iasi face "viata amara" unui alt sofer, care conduce o masina cu numar de Bucuresti Aparitia unui echipaj de politiei l-a facut pe iesean sa se faca nevazut. "IS-57-CMC - Un sofer inconstient...Am permis…

- Pentru cei care vor sa iși reaminteasca de vacanța pe malul marii in plina iarna, ansamblul Palas are o propunere gustoasa. Timp de patru zile, marea se muta la Iași, prin intermediul Black Sea Food Festival. Invitatul special este Chef Catalin Scarlatescu. Ieșenii pasionați de preparatele cu specific…

- Tribunalul Bacau, sectia civila , dosar nr. 1629/110/2012* Nr. 2074/1069/15.12.2017 Debitoare: SC Adnana & Razvan SRL, In faliment/In bankruptcy/En faillite; Lichidator Judiciar : Solvens SPRL... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declart ca primaria ar fi interesata de situatia Casei de Cultura a Sindicatelor. Imobilul a fost scos la vanzare de un lichidator judiciar. Suma ceruta este de peste 2 milioane de euro. Romanescu sustine ca peste sase luni pretul va scadea,conform…