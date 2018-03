Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a raportat venituri in scadere cu 5% pana la 506,5 milioane de euro in 2017 pe piata din Romania, unde controleaza asiguratorii Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Viata, dar un profit in crestere cu 75,9% pana la 6,2 milioane de euro, potrivit rezultatelor…

- Tot mai multe persoane se adreseaza la companiile de asigurari din tara noastra. Datele Biroului National de Statistica arata ca sumele brute incasate de institutii au crescut in anul trecut cu 4,5 procente fata de 2016.

- UPDATE 12:25 Persoana care a detonat obiectul necunoscut a decedat la fata locului. Potrivit informatiilor, barbatul care a intrat in magazin s-a certat cu vanzatoarea care a renuntat sa-i ofere tigari pe datorie. Acesta a iesit si a explodat.

- Clujeanul Tudor Marchis administreaza 3 milioane de metri patrati din cladirile de birouri din Bangalore, localitate cunoscuta drept echivalentul indian al Silicon Valley-ului. Firma pe care o conduce, Technique Control Facility Management, are 1.700 de angajati si asigura activitati de facility, property…

- Preferam business-urile pe care le intelegem, unde fondurile sau partenerii fondurilor au experienta. Daca exista si o componenta de export, cu atat mai bine. Noi cumparam firme unde ne pricepem si unde putem dezvolta firma. Daca luam o firma care are 15 milioane de euro, fiind o companie mijlocie,…

- Pe 15 martie incepe sesiunea 2018 in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national. Bugetul total este de 133 milioane lei, din care 113 milioane lei lei pentru persoane fizice și 20 milioane lei pentru persoane juridice. Potrivit dispoziției președintelui Administrației Fondului…

- Constatare infracțiuni de fals de moneda și tentativa de uz de fals In data de 11.03.2018, in jurul orelor 10.30, o patrula din Cadrul Jandarmeriei Vrancea, in timp ce desfașura activitați specifice pe raza comunei Dumbraveni, a fost sesizata de catre o persoana cu…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…

- Guvernul a decis, miercuri, sa acorde ajutoare de urgenta pentru 493 de familii si persoane singure afectate de incendii, inundatii, alunecari de teren, accidente si probleme grave de sanatate, suma totala a ajutoarelor fiind de peste 1,5 milioane de lei. ”A fost aprobata o hotarare privind…

- Șapte persoane invinuite de spalare de bani au fost reținute recent de Procuratura Anticorupție, iar o alta persoana se afla in cautare. Este vorba de o persoana care deține 60% din acțiunile unei firme specializate in distributia combustibilului, concomitent fiind și directorul altei companii din același…

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fara…

- Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa care plateste venitul. Persoana fizica nu va mai fi obligata sa plateasca din propriul buzunar darile la Fisc. In acest sens se va da o OUG spre sfarsitul acestei luni. Actul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca sustine un referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei, cerut printr-o petitie de 3 milioane de persoane, afirmand ca la Bruxelles este catalogat "un conservator" pentru ca sustine initiativa. "Nu din cauza mea se intarzie lucrurile,…

- Investitia va aduce cu sine si crearea de 75 de noi locuri de munca. Vanzarile de 5,4 milioane de euro de anul trecut, realizate doar de unitatea de productie existenta in Satu Mare i-a incurajat sa isi extinda activitatea

- Veniturile estimate în 2018 a Cluj Innovation Park sunt în valoare de 1,4 milioane lei, iar cheltuielile sunt prognozate la 2 milioane lei. Potrivit celor mai noi estimari, CREIC ar trebui sa fie gata în luna mai, așa ca șefii Cluj Innovation Park se hazardeaza și anul acesta,…

- Fiscul a pus ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene. Inspectorii ANAF au observat ca o parte dintre cei care vin sa-si ridice coletele din vama declara sume suspect de mici pentru a beneficia de scutirile de taxe. Cateva mii de romani au…

- Consilierii locali vor aproba într-o sedinta extraordinata, care va avea loc miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Potrivit documentului, CTP Cluj-Napoca SA a estimat veniturile totale bugetate în anul 2018 de 142,5…

- Din categoria “bani risipiți”, Profit.ro dezvaluie ca Fiscul cheltuie anual peste 2 milioane de lei pe plicuri trimise greșit. Informația vine dupa ce actualul ministrul al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat ca exemplu negativ de risipa a banilor publici chiar plicurile trimise eronatd e…

- In urma auditului efectuat in 2016 asupra activitatii de colectare a ANAF, Curtea de Conturi a identificat venituri suplimentare de 700,48 milioane lei, prejudicii de 2,49 milioane lei si alte abateri financiar-contabile de 1,83 miliarde lei, doar in cazul unei sentinte penale descoperindu-se ca aceeasi…

- Un pistol cu gaze și doua loturi de țigarete nedeclarate au constituit motiv de documentare a trei cetațeni care au incercat sa le treaca ilegal prin vama. Bunurile au fost reținute in vederea confiscarii, iar contravenienții – amendați.

- NEWS ALERT Bugetul aeroportului, avizat de plenul CJ Cluj. Au fost reduse cheltuielile cu serviciile juridice, deplasari si publicitate Deliberativul Consiliului Judetean Cluj a aprobat in sedinta de luni si bugetul aeroportului international Avram Iancu Cluj, regie aflata in proprietatea judetului.…

- O parte dintre cei care comanda produse pe internet sau telefonic din afara spatiului european fenteaza statul la plata taxelor vamale si a TVA. In perioada august-decembrie 2017, Fiscul a recuperat taxe in valoare de 391 de mii de lei, echivalentul a 85 de mii de euro, din care 41% au fost calculate…

- Ropharma (RPH), compania farmaceutica controlata de omul de afaceri Mihai Miron, a realizat in 2017 venituri din exploatare de 490,7 milioane lei, in crestere cu 4% fata de 2016, si a obtinut un profit de 8,94 milioane lei, cu 314.090 lei mai mult decat in 2016, echivalentul unei cresteri de 4%.…

- Bugetul propus pentru anul 2018 si lista investitiilor din bani publici si fonduri nerambursabile la Cugir este pus in dezbatere publica, joi, la Consiliul Local. Majoritatea fondurilor estimate a fi incasate din venituri proprii vor fi folosite pentru lucrari de modernizari si dotari. Veniturile totale…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Unul dintre cei mai titrati oameni de afaceri clujeni din domeniul energiei electrice, Rares Criste, cere ca societatea lui, ECG POWER TRADING SRL, sa intre in faliment. Interesant este faptul ca, daca in 2015 firma lui Criste raporta afaceri de peste 25 de milioane de lei, in anul urmator Criste nu…

- Bilantul pe 2017 al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau arata o cifra de aproape 140 de milioane de euro, colectata de la cei peste 170.000 de contribuabili existenti in evidentele institutiei. Gradul de colectare a fost de 108%, mai mare fata de cel inregistrat in 2016. Cele mai mari…

- La aceasta ora, polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane efectueaza 5 percheziții, pe raza județelor Prahova și Ilfov, la persoane banuite de furturi din societați comerciale și ATM-uri. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. …

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Uniunii Bulgare din Banat – Romania, ANAF a facut un control la sediul Uniunii, in perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februaruie 2018.”In urma acestui control au rezultat urmatarele constatari: din analizarea fisei sintetice pe platitor a U.B.B.-R.…

- Vodafone Romania a inregistrat la finele anului trecut 9.944.595 de clienti, reprezentand o crestere de 5,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Din numarul total de clienti, 9.221.666 sunt utilizatori ai serviciilor mobile. Veniturile din servicii raportate pentru trimestrul incheiat la 31…

- Un adolescent a fost împuscat mortal si cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce mai multi barbati cu cagule au deschis focul într-un loc de joaca situat în centrul Amsterdamului. Incidentul a avut loc în zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla…

- Fiscul spaniol a cerut parchetului sa intenteze proces cântaretei columbiene Shakira, pe care o acuza de frauda fiscala, comisa între 2011 si 2014, a informat duminica cotidianul La Vanguardia, citat de AFP. Administratia fiscala a prezentat aceasta cerere la sfârsitul…

- Inspectorii din cadrul Administratiei Judeteane a Finantelor Publice (AJFP) Galati – Activitatea de Inspectie Fiscala au stabilit in cursul anului 2017 suplimentar 108,02 milioane lei, din care 23,41 milioane in cursul lunii decembrie 2017. Actiunile de control s-au concretizat in 459 inspectii fiscale,…

- Legea 29/2018 a fost publicata joi in Monitorul Oficial si prevede, mai intai, anularea unor datorii legate de vanzarea caselor de catre persoane fizice dezvoltatori imobiliari. Concret, ștergerea se face deoarece Fiscul nu are o abordare unitara, uneori include aceste venituri in categoria celor obtinute…

- "Persoanele fizice care au alte tipuri de venituri in afara de salarii (cum sunt activitati independente(PFA/PFI), drepturi de autor, investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital etc.), cedarea folosintei bunurilor, asocierea cu o persoana juridica, agricultura, piscicultura, alte surse)…

- Politisti de investigare a criminalitatii economice din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Muzeul Luvru a fost vizitat de 8,1 milioane de persoane in 2017, in crestere cu 10,1%, dupa ce in anul 2016 a avut de suferit de pe urma scaderii numarului de turisti straini la Paris, a anuntat luni directiunea muzeului, potrivit AFP. Afectat de scaderea numarului de turisti care au ales…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat…

- Procurorii DNA au deferit justitiei mai multe persoane acuzate ca ar fi fraudat fonduri europene. Pe lista inculpatilor se afla patronul uneia dintre cele mai importante fabrici de paine din Moldova, un fost deputat, dar si persoane de etnie roma din judetul Iasi.

- Optsprezece persoane si doua societati comerciale au fost trimise în judecata de procurorii DNA într-un dosar privind obtinerea nelegala de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci, în suma de peste 1,5 milioane euro, respectiv evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste…

- In perioada 23-26 decembrie, peste 150 de politisti din judetul Alba au actionat, zilnic, pentru mentinerea climatului de siguranta publica pe perioada Craciunului, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente negative deosebite, fapte grave, comise cu violenta si nici accidente rutiere in urma careia…