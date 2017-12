Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an. In 4 ianuarie, candidatul propus sa preia…

- Grupul belgian specializat in producția de sisteme de aluminiu Reynaers a anunțat achiziția producatorului elvețian de profile din oțel Forster Profilsysteme de la grupul Arabonia. Ambii producatori sunt prezenți și pe piața romaneasca.

- Schimbarea peste noapte a legislatiei fiscale, cu un impact semnificativ asupra costurilor companiilor de software si mesajul transmis de Guvern in mai multe randuri in acest an ca poate schimba oricand, peste noapte, fara avertisment, nivelul taxelor, a determinat anularea unor investitii in Romania…

- Agnieszka Radwanska, fosta ocupanta a locului 2 mondial, a rabufnit dupa ce sefii tenisului au decis sa injumatateasca lista capilor de serie in turneele de Grand Slam incepand cu anul 2019 si spune ca jucatoarele sunt defavorizate, aducand ca argument un meci disputat de Simona Halep in 2017.

- Dupa demisia sefei de guvern Beata Szydlo, ministrul economiei Morawiecki are sansa sa repozitioneze Polonia pe plan international. Schimbarea premierului are loc in toiul disputelor iscate de reformarea justitiei.

- Faptul ca mai sunt romani care vad in Regele Mihai I un dusman al Romaniei este pus de istoricul clujean Cornel Jurju pe seama propagandei anti-monarhiste promovate inainte de 1989 de comunisti, iar dupa Revolutie de regimul Iliescu. Operatiunea de defaimare a ideii monarhice a fost sustinuta feroce…

- Comisia de buget a Senatului a acordat miercuri, cu 6 voturi pentru si 2 abtineri, raport de admitere cu amendamente proiectului de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 referitoare la modificarea Codului fiscal.Potrivit unui amendament adoptat de comisie, firmele care realizeaza venituri pana…

- Senatorii din comisia de buget au adus modificari Ordonantei privind Codul Fiscal. Impozitul pe cifra de afaceri devine optional. Firmele cu cifra de afaceri de pana la un milion de lei vor putea alege astfel daca sa plateasca o taxa pe profit sau pe cifra de afaceri.

- Compania romaneasca Trans Sped, care furnizeaza in Romania si pe plan extern solutii de securitate bazate pe certificate digitale calificate, a semnat un acord cu americanii de la Adobe, parteneriatul constand in integrarea certificatelor digitale Trans Sped in serviciul Adobe Sign care genereaza semnaturi…

- Ziua Romaniei nu vine cu vești bune pentru toți romanii. Potrivit legislației in vigoare, pentru persoanele care au parasit țara dupa 30 ianuarie 2012, 1 decembrie vine cu un val de amenzi, in cazul in care nu vor face acest lucru. Este vorba despre schimbarea rezidenței fiscale. Potrivit…

- Moneda naționala pare ca se prabușește în continuare, Banca Naționala Româna anunțând un raport tot mai mare fața de euro.Astfel, BNR a anunțat, marți, un curs oficial al euro de 4.6551, în creștere cu 0,18% fața de cotația de luni. Valoarea de marți…

- "Domnul Presedinte Dodon a ratat lamentabil! Cum este cu referendumul de la Chisinau, domnule Presedinte Dodon? Va imaginati cu cata credibilitate ati ramas in calitate de presedinte in functie?", a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, pe Facebook. Traian Basescu si-a incheiat postarea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca organizarea referendumului pentru destituirea primarului municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, este "o reușita" a stangii. El a declarat ca scrutinul de duminica reprezinta o oportunitate "pentru schimbarea situației…

- Directorul executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, Radu Preda, spune ca ancheta in dosarul revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987 de la Brasov decurge foarte greu, nefiind facute progrese. "Raul are un chip, un nume, un CNP, o pensie. Sunt…

- Codul Fiscal a fost modificat de 20 de ori in doi ani, iar din punct de vedere fiscal anul 2017 este un cosmar, a declarat, marti, fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor Gabriel Biris.

- Codul Fiscal a fost modificat de 20 de ori in doi ani, iar din punct de vedere fiscal anul 2017 este un coșmar, a declarat, marți, fostul secretar de stat in Ministerul Finanțelor Gabriel Biriș."Codul acesta fiscal, Legea 227 (Legea 227/2015 — n. r.) și, atenție, vorbesc doar de Codul fiscal,…

- Romania s-a impartit din nou. Alegerile partiale de saptamana trecuta stau marturie ferma in acest sens. De o parte se afla locuitorii de la sate, bugetarii, pensionarii, asistatii social si regatenii, de cealalta parte se pozitioneaza orasenii, angajatii din privat, tinerii, intreprinzatorii si ardelenii.…

- A fost din nou scandal duminica la Biserica “Schimbarea la Fata a Domnului" din Schit Oraseni, dupa ce o delegatie a Arhiepiscopiei Iasilor a vrut sa il prezinte enoriasilor pe noul preot paroh, delegat in locul fostului paroh, Ioan Ungureanu, care a fost caterisit in vara.

- „Consiliul Director al AURSF dezaproba modul in care Guvernul a modificat procentul de contributie pentru Pilonul II al sistemului de pensii, scaderea de la 5,1% la 3,75% urmand sa reduca in viitor pensiile administrate privat ale unui numar extrem de mare de participanti. Constatam cu regret ca…

- Komandor, companie activa in domeniul productiei de mobilier si prezenta in peste 50 de tari, a avut anul trecut o cifra de afaceri de peste 3,58 milioane de euro pe piata romaneasca si se pregateste anul acesta sa treaca pragul de patru milioane de euro cifra de afaceri.

- A fost o saptamana de foc pentru salariati, antreprenori, companii. Agitatia a inceput inca de joia trecuta, atunci cand premierul Mihai Tudose a anuntat ca noile masuri fiscale vor fi adoptate intr-o sedinta de Guvern care urma sa aiba loc vineri. Nu...

- Au trecut doua zile de la adoptarea ordonanței pentru modificarea Codului Fiscal, dar actul normativ nu a fost înca publicat în Monitorul Oficial, deși, în alte cazuri, guvernanții s-au grabit sa publice acte controversate în toiul

- Guvernul a aprobat, miercuri, prin modificarea Codului Fiscal, o serie de masuri privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit și contribuțiile sociale. „De un an de zile ne luptam cu tot felul de scenarii fiscale. Oamenii de afaceri vasluieni fac intruna simulari in legatura cu toate experimentele…

- Revolutia fiscala ar putea sa scada salariile pentru cateva sute de mii de angajati din Romania! Patronii trebuie sa faca rost de bani in plus pentru a mentine la acelasi nivel salariile angajatilor din IT sau pentru persoanele cu handicap.

- Sa stam putin si sa tragem aer in piept. Ce ramane si ce se revizuieste? Cum e cu microintreprinderile, cum e cu impozitul pe profit, cum e cu contributiile sociale sau (mai ales) cu impozitul pe venit? Sa stam, sa le judecam, sa vedem ce si cum. La microintreprinderi de pilda, se elimina conditia privind…

- La doar o zi de la adoptarea masurilor care promit o revolutie fiscala, Banca Nationala a Romaniei (BNR) face un anunt devastator pentru romani: euro inregistreaza noi cresteri.Astfel, potrivit noilor cotatii, moneda europeana a ajuns la 4,6279 lei, in ascensiune categorica fata de prognoza…

- Tudose, in sedinta de Guvern: S-au inflamat niste multinationale; Bancile au dat liber angajatilor pentru a participa la miting Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern ca initial sindicatele si patronatele au fost de acord cu modificarile, dar apoi au reactionat…

- „Revoluția fiscala” scoate oamenii in strada! Comunitatea de pe Facebook #Corupția Ucide a mutat ora protestului. Schimbarea orei ar putea avea legatura cu ora la care are loc ședința de Guvern, respectiv 13.30. Aproximativ 200 de persoane sunt in fața Palatului Victoria, anunța Antena3.Leul,…

- Asa-numita revoluție fiscala anuntata de Guvern va afecta nu numai salariatii, ci si autoritatile locale! Mai mulți primari au discutat, ieri, vreme de trei ore cu premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre impactul reducerii impozitului pe venit asupra

- Monarhiștii clujeni s-au adunat la Catedrala Greco-Catolica ”Schimbarea la fata” și la Catedrala Mitropolitana, unde s-au rugat pentru sanatatea Regelui Mihai al României. Membri ai Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și ai Clubului…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ajuns in urma cu puțin timp la Palatul Victoria, unde premierul Mihai Tudose are o intalnire cu primarii de municipii, informeaza Romania Tv. O parte dintre acestia s-au declarat nemultumiti de reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Reprezentantii Asociatiei…

- Nu e nici o indoiala ca cel putin in teorie pachetul de masuri fiscale anuntat de guvern, care a inceput cu split TVA la 1 octombrie si continua cu modificarile propuse pentru anul viitor (cresterea salariului minim, reasezarea contributiilor, cresterea plafonului de impozitare la microintreprinderi,…

- Comunistii siberieni din 1967 aveau aspiratii marete referitoare la viitor, imaginându-si ca pâna acum oamenii vor fi aterizat pe Marte si vor fi stabilit contacte cu civilizatiile extraterestre, dezvaluie o capsula a timpului deschisa în orasul rus Novosibirsk. Capsula…

- Trecerea la impozitarea cifrei de afaceri in loc de cea a profiturilor, la firmele cu venituri sub un milion de euro, pune sub semnul intrebarii viitorul tichetelor de masa, considerate cheltuieli sociale ale angajatorului, acum deductibile fiscal, scrie Digi24.ro. 0 0 0 0 0 0 Astfel,…

- Piata romaneasca de peste si fructe de mare este asteptata sa creasca cu 100 milioane de euro in 2017, conform estimarilor Alfredo Seafood. Producatorul este de parere ca interesul mediului de afaceri pentru nisa de peste si fructe de mare a crescut in mod simtitor fata de anii trecuti. 0 …

- "Au trecut doi ani de la tragedia #Colectiv. Nu am cum sa uit contextul in care un guvern independent politic a fost instalat atunci. “Coruptia ucide!” au strigat oamenii in strada, pentru ca asa arata rezumatul unor decenii de furt nesanctionat, cu rezultate grave. Coruptie care a fost tolerata…

- Un jurnalist din Rusia a fost întors de pe Aeroportul Internațional Chisinau. Este vorba despre redactorul - șef al ziarului „Svobodnaia Mîsli”, Mihail Deleaghin. Despre aceasta a anunțat pe pagina sa de Facebook, deputata PCRM, Ina Șupac, scrie unimedia.info „Mihail…

- Samsung cere brevet pentru o specificatie interesanta la Galaxy S9. Un document prin care Samsung cere acordarea unui nou brevet sugereaza ca producatorul coreean se inspira dintr-o idee prezenta deja la Apple si Essential. Concret, urmatoarele telefoane…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in septembrie cu 5,3 puncte fata de luna precedenta, la 45,4 de puncte, in special ca urmare a perceptiei inrautatite asupra modului in care va evolua economia in urmatorul an, arata…

- La nici un an, Registrul general de evidența a salariaților (supranumit Revisal în spațiul public) a fost împarțit în Registrul public (pentru persoanele platite din fonduri publice) și Registrul privat (pentru salariații din mediul privat),

- Piata romaneasca a francizelor creste sustinut de doi ani, de la 1,9 miliarde euro in 2015 la 2,5 miliarde euro in 2016 si ar putea depasi trei miliarde de euro pana la finalul anului 2017, potrivit unei analize a companiei de consultanta Investure Franchise Consulting (francize.ro).

- Veste buna pentru vasluienii care dețin terenuri agricole in intravilan. O lege recent adoptata (nr. 196/2017) stabilește ca suprafețele folosite in agricultura și situate in intravilan, adica in localitați, sa fi scutite in totalitate de regimul de impozitare diferențiat, astfel incat proprietarii…

- Muzica ușoara romaneasca a ramas cumva, in ani, intr-un con de umbra, ajungand sa nu fie cunoscuta de catre cei tineri și catre generațiile ce o pot duce mai departe. Iar asta e pacat, pentru ca avem cu adevarat mari capodopere. Exista totuși un om, un artist, care incearca prin toate puterile sa țina…

- Astenia de toamna e boala care da batai de cap in acest anotimp. Schimbarea vremii aduce nu doar ore mai putine de lumina naturala si temperaturi scazute, ci si schimbari in tonusul nostru fizic si psihic.Organismul reactioneaza la venirea toamnei manifestandu-se prin semnele asteniei de toamna.…

- Romanii care traiesc in mediul urban prefera ca alimentele pe care le consuma sa aiba origine romaneasca, dar apreciaza mai mult marcile straine in cazul electronicelor, electrocasnicelor, automobilelor sau in cazul laptopurilor, telefoanelor și tabletelor. Dintr-o lista din care fac parte 14 categorii…

- 1. Plantarea unui numar de stejari egal cu numarul de soldati, originari din judetul Iasi, care au cazut pe campul de lupta (aprox. 10-12.000). Plantarea se va face in zona Bucium sau Ciric, infiintandu-se un parc dendrologic - Parcul Pioasei Recunostinte. Intr-o a doua etapa, se va extinde plantarea…

- Incepand cu 1 octombrie 2017, autorizatiile de securitate la incendiu devin obligatorii, fara a se mai aplica termenul de gratie acordat pentru intrarea in legalitate a constructiilor puse in functiune in lipsa respectivei autorizatii. Conform prevederilor legale, punerea in functiune fara…

- Reprezentantii Garzii de Coasta au informat, vineri, ca echipajul navei MAI 1104 a finalizat cu succes o noua misiune de patrulare pe Marea Egee, in cadrul Operatiunii Maritime Comune ''POSEIDON...