Fiscalitate 24.7: Este mai usor sa previi decat sa justifici eventualele deviatii de la nivelul de piata

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

- Mihaela Buzarnescu a primit solicitarea de a se prezenta la Cluj-Napoca pentru meciul de Fed Cup impotriva Canadei (10-11 februarie), dar jucatoarea din Romania a declinat invitatia. Mihaela a luat in vedere interesul personal, dar nu este de condamnat, deoarece oficialii FR de tenis i-au intors…

- Simona Halep a aruncat mingea de start, miercuri seara, la partida din FIBA Europe Cup dintre U BT Cluj si Keravnos, decisiva pentru calificarea in faza play-off a competitiei.Partida de la Cluj-Napoca, disputata in Sala ”Horia Demian”, de 2.525 de locuri, datorita faptului ca BT Arena este…

- Prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV ar urma sa fie construita intre Budapesta si Cluj-Napoca. Exista consens intre Ungaria si Romania pentru acest lucru, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor…

- La data de 29 ianuarie, pretul mediu al benzinei era, la pompele din Romania, de 5,36 lei pe litru, iar la motorina de 5,47 lei pe litru, conform ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul de statistica al Comisiei Europene, scrie economica.net. Preturile sunt mai mari cu doi bani pe litru fata de…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard 121 WTA si Francoise Abanda 126 WTA nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiala II a Fed Cup, potrivit site ului federatiei canadiene de profil citat de Agerpres.ro. Capitanul nejucator Sylvain…

- Federatia Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin Segarceanu, capitanul nejucator…

- The Academy of Economic Studies (ASE) awarded European Commissioner Corina Cretu the diploma "University Merit with Gold Medal - Virgil Madgearu" for her contribution to "promoting higher education and economic research." "Mrs. Corina Cretu, in her current capacity as European Commissioner, is fully…

- Cel mai vechi furnal din Romania a ramas ruinat desi planurile autoritatilor de restaurare a monumentului istoric dateaza de peste un deceniu. In ciuda promisiunilor, anul 2017 a trecut fara ca furnalul vechi de peste 200 de ani sa beneficieze de reparatii de urgenta.

- Șeful Executivului si-a nuantat, luni, declaratia referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc facuta saptamana trecuta, cand a spus ca “daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag”, precizand, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca s-a referit…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG Agri) a facut publice primele rapoarte ale anului 2017 referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Daca nu ați auzit de Tosh, cu siguranța ve-ți auzi multe despre el, palaria sa, dar mai cu seama despre muzica lui facuta cu atata pasiune și sentiment. Deși s-a lansat in 2017, Tosh a reușit sa cucereasca inimi, sa adune aprecieri și mii de viziualizari pe Youtube. Astazi, artistul nostru va susține…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), conform unui raport al Comisiei Europene „Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Partidele maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM, semneaza la Cluj-Napoca pactul pentru autonomie. Documentul urmeaza sa fie semnat de Kelemen Hunor (UDMR), Szilagyi Zsolt (PPMT) și Biro Zsolt (PCM). UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un…

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Cu peste 5 000 de angajați și peste 200 de magazine in țara noastra, gigantul german se afla intr-o continua extindere, iar romanii par din ce in ce mai atrași de acest brand.Prețurile mici și noutațile in materie de produse alimentare au contribuit de-a lungul timpului la formarea unei imagini…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca are deosebita placere de a invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion împreuna în Piața Unirii, având în vedere ca Revelionul 2018 are o însemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea în Anul Nou,…

- Clujul imobiliar, campion la scumpiri in 2017. La cat a ajuns metrul patrat Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru…

- Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru al anului, potrivit unui raport publicat vineri de portalul Imobiliare.ro.…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Rezervarile de zboruri spre Cluj-Napoca au crescut cu 67% în ultimele 12 luni, în timp ce prețul biletelor de avion a scazut cu circa 17%. “Cu o scena artistica înfloritoare și atmosfera sa autentica, de teritoriu neexplorat, nu este de mirare ca tot mai mulți turiști vor…

- Marian Dragulescu, la masculin, Catalina Ponor si Larisa Iordache, ambele la feminin, si Andreea Bogati, la aerobica, au fost desemnati cei mai buni sportivi romani ai anului de catre Federatia Romana de Gimnastica, potrivit paginii oficiale de Facebook a forului national, citate de Agerpres. Comitetul…

- RCS-RDS iși bate joc de clujeni Ploaie de reclamații pentru RCS-RDS la Cluj. Clienții se plang ca sunt puși in așteptare peste tot unde ajung: de la “telefonul verde”, la sediile fizice din oraș. Conducerea operatorului de “noncomunicații” baga capul in pamant și iși vede mai departe de extinderea agresiva…

- Catalin Golofca e primul jucator care va pleca de la FCSB in perioada de transferuri din iarna. Gigi Becali a anuntat ca e gata sa-l trimita inapoi la Botosani pe omul venit in vara pentru 400.000 de euro. Si Valeriu Iftime, patronul formatiei din Moldova, a confirmat negoicierile pentru revenirea…

- Cladirile degradate ale Arhivelor Nationale din Cluj pun in pericol angajatii Angajatii din cadrul Arhivelor Nationale Cluj sunt in pericol, din cauza conditiilor de la locul de munca, in cladiri degradate, fara incalzire, in care este umiditate ridicata, igrasie si mucegai, iar o parte din plansee…

- Cele mai frumoase cantece de Craciun dar și melodii de pe albumul lansat recent de Ștefan Banica „Picat din Luna” se vor auzi in exact o saptamana, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Peste 5000 de fani ai unuia dintre cei mai iubiți artiști din Romania și-au achiziționat deja un bilet pentru Concertul…

- „Roșii fara gust, salata ofilita, ardei stafidiți, clementine moi, banane rascoapte, toate sunt parte din CV ul celui mai potent lanț de supermarket uri din Romania. Saptamanal, lista mea de cumparaturi are o marja de produse nefolosibile de 10%. Acum, am mai adaugat ceva: Avocado ready to eat! Poate…

- Oferta pentru cei interesati de un job in IT s-a dublat de la aproximativ 2.481 de anunturi la inceputul acestui an la 4.867 in prezent, in timp ce numarul candidatilor cu experienta in IT a ajuns la 358.700, potrivit datelor inregistrate pe portalul de recrutare BestJobs.eu. "Daca la inceput…

- Chef Catalin Scarlatescu, apariție spectaculoasa la Alba Iulia de 1 Decembrie. Juratul de la Antena 1 este un patriot convins, care nu rateaza nicio șansa de a duce mai departe tradițiile culinare și gustul autentic al mancarii romanești. Weekend-ul acesta, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, juratul…

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Din calculele FPTR, cheltuiala medie…

- Discursul lui Boc, despre CENTURA METROPOLITANA: ”Astrele sunt aranjate in direcția buna” Primarul Clujului, Emil Boc, a cerut sprijin de la consilierii locali pentru ca municipiul sa intocmeasca documentația pentru realizarea centurii metropolitane. Primarul Emil Boc a ținut un discurs marți,…

- Prima zi a lunii decembrie este scrisa in ceaslovul istoriei neamului romanesc in culorile tricolorului, simbolul Unirii, prin excelenta. Au trecut 99 de ani de cand, la 1 Decembrie 1918, adunarea populara de la Alba Iulia, insufletita de un profund simtamant patriotic, a transpus definitiv in realitate…

- Wizz Air ofera numai azi o reducere la zboruri, inclusiv cele din Cluj-Napoca, unde are o importanta baza aeriana. Reducerea este de 20% și este valabila numai vineri, 24 noiembrie. Toți calatorii nerabdatori care își planifica vacanțele…

- Companiile multinationale sau firmele locale subsidiare ale unor multinationale mai au la dispozitie mai putin de o luna si jumatate pentru a depune la ANAF anumite formulare fiscale, ca urmare a transpunerii in legislatia din Romania a directivei europene privind schimbul automat al rapoartelor pentru…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Canada, contand pentru primul tur al Grupei Mondiale II a FED CUP by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro . Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: 110 lei (inel 1), 90 lei (inel 2) și 75 lei (inel 3). Pe o comanda pot fi achiziționate…

- Barbatul in varsta de 38 de ani era un specialișt și considerat de cei din breasla un geniu. El a fost gasit spanzurat noaptea trecuta. Se pare ca in ultima perioada avea mai multe probleme. Mama lui, de care era foarte atașata a decedat, iar el se afla și in proces de divorț. Barbatul…

- Ianis Hagi (19 ani) ar putea pleca de la Fiorentina în aceasta iarna, formația viola dorind sa-l împrumute pentru a strânge mai multe minute. Gigi Becali a recunoscut ca e dispus sa-l aduca pe Ianis, pe care îl vede drept unul dintre cei mai buni tineri jucatori din…

- Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj (CCAJS), a editat de curand doua Ghiduri de arhitectura pentru incadrarea in specificul local din mediul rural (Cluj-Napoca, 2017), unul pentru Zona Meseș și celalalt pentru Zona Salaj. Dupa cum scriu…

- Conducerea CFR Cluj a anuntat ca Stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” va intra intr-un proces de modernizare la finele caruia isi va mari capacitatea. In prezent, arena dispune de 23.500 de locuri.

- Ministrul Agriculturii pune scumpirea oualor pe seama crizei pesticidelor care a afectat toata Europa. Petre Daea invoca scandalul oualor contaminate cu Fipronil, care au ajuns, vara trecuta, in aproape toata Europa, inclusiv in Romania. In septembrie, un ou se vindea cu 36 de bani la poarta fermei…

- Invitat in studioul TV Telekom Sport, jurnalistul Alin Buzarin a dezvaluit modul in care camerunezul Collins Fai (25 de ani) a fost adus la Dinamo in vara lui 2013. "Mi-a povestit Ghișe de la Sanatatea Cluj cum a ajuns Collins Fai la Dinamo. Avea un var student in Cluj, a venit și el in Romania, nu…

- In mai putin de o luna se da startul unui nou sezon de schi in statiunile de pe Valea Prahovei, asta cu conditia ca zapada sa nu se lase asteptata. Administratorii domeniilor schiabile au inceput deja pregatirile. Preturile la skipass si la transportul pe cablu vor ramane aceleasi de anul trecut, cel…