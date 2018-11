First Bank, noul brand sub care va opera Piraeus Bank, a inceput procesul de schimbare a identitatii de brand printr-un "botez" la care a participat si Ambasadorul SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Retail&Agrobusiness Retailerul online de mobila si decoratiuni Vivre merge spre afaceri de 50 mil. euro in acest an, plus 40% Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Retailerul online de mobila si decoratiuni Vivre, controlat de antreprenori locali, estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri…

- Companii Antreprenorul aradean Valentin Morar a luat o finantare de 5,8 mil.euro de la Garanti Bank pentru un proiect mixt de 62 mil.euro in Timisoara Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:38 0 Grupul de firme Wallberg, detinut de omul de afaceri Valentin…

- Companii Retailerul japonez Miniso deschide primul magazin stradal din Bucuresti, ȋn Piata Romana Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:28 38 Retailerul japonez Miniso, specializat in produse pentru casa, accesorii si jucarii, va deschide joi primul magazin…

- Companii Piata bunurilor de folosinta indelungata a crescut cu 17% la noua luni, la 2,2 mld.euro, sustinuta de telecom si echipamente de birou Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:03 10 Piata romaneasca de bunuri de folosinta indelungata s-a majorat cu…

- Ei bine, de ceva timp, pe tot globul se duc adevarate campanii menite sa promoveze ideea ca frumusetea nu inseamna doar 90-60-90 si ca urmasele Evei rubensiene pot fi de asemenea modele sau manechine, scrie wowbiz.ro. Citeste si Oana Lis trece din nou prin momente dramatice. A cedat pishic:…

- Piraeus Bank Romania va deveni First Bank, dupa o decizie luata miercuri de Consiliul de Administratie al bancii achizitionate recent de fondul american JC Flowers. Procesul de rebranding va incepe la sfarsitul anului si va include si schimbarea...

- Consiliul de Administrație al Piraeus Bank Romania, intrunit miercuri, 12 septembrie 2018, a luat decizia schimbarii denumirii societații și a brandului comercial Piraeus Bank Romania (PBR), a noua banca din Romania, dupa active, in „First Bank”, a anunțat banca vineri, intr-un comunicat de presa,…

- Banca elena s-ar putea numi First Bank, aceasta dupa ce a fost cumparata de un fond de investitii american si de catre BERD. La sfarsitul lunii iunie s-a incheiat procesul de achizitie prin care Piraeus Bank Romania a fost preluata de fondul american de investitii J.C.Flowers &Co de la actionarii greci…