Stiri pe aceeasi tema

- First Bank (fosta Piraeus Bank) este obligata de instanta sa modifice toate contractele de credit pentru nevoi personale, care contin clauze abuzive, aflate in derulare, decizia fiind luata de Curtea de Apel Bucuresti.

- ​Prin hotararea judecatoreasca definitiva a Curții de Apel București din data de 18.12.2018, a carei motivare a fost transmisa pe data de 24.05.2019, s-a dispus modificarea tuturor contractelor de adeziune in curs de executare ce conțin clauzele abuzive ale bancii Piraeus Bank Romania SA (actuala First…

- O decizie a Curtii de Apel Bucuresti prin care doi copii minori romani au fost obligati sa se intoarca la tatal abuziv a fost desfiintata in termeni duri de CEDO, urmand ca statul roman sa suporte daunele morale.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a comunicat joi seara ca a amendat cu 70.000 de lei "un operator de telefonie mobila pentru utilizarea unei practici comerciale incorecte fața de consumatori, in scopul majorarii costurilor abonamentelor" a peste 2,3 milioane de utilizatori.…

- Primaria Capitalei anunța ca magistrații Curții de Apel București au admis cererea de suspendare provizorie a deciziei de deschidere a falimentului RADET, regia urmand sa revina la perioada de observație. Primaria mai precizeaza ca nici bucureștenii, nici salariații RADET nu vor fi afectați.Citește…

- Primaria Capitalei anunta, marti, ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis cererea de suspendare provizorie a executarii sentintei de deschidere a falimentului RADET, astfel ca regia revine la perioada de observatie, cea de dinaintea pronuntarii falimentului.

- Guvernul a aprobat joi un proiect de lege ce contine masuri pentru protectia consumatorilor care folosesc servicii de plata, indiferent daca acestea sunt electronice, prin telefon, internet sau traditionale ordine de plata, informeaza Ministerul Economiei. Actul normativ transpune in legislatia romaneasca…

- Noul indice ROBOR, bazat pe tranzactii, s-ar putea aplica si contractelor in derulare, dupa ce senatorii din Comisia economica u votat un amendament la OUG 19/2019. "O modificare foarte importantă la care am ţinut foarte tare. Am stabilit şi am votat în Comisia Economică ca…