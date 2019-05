Firmele s-au trezit cu somaţii în care ANAF le-a triplat sumele de plată Persoanele care s-au confruntat cu astfel de situatii si au contactat ANAF afirma ca cei de la Fisc cunosc situatia si o considera o „eroare de sistem”, scrie profit.ro. „Am descarcat de pe SPV o somatie cu titlu executoriu atasat in care suma pretinsa este intreita, adica la un decont TVA rezulta o diferenta de 1.440 (dupa cum arata in fisa platitor), dar care face pui gemeni cand ajunge in titlul executoriu. Partea cea mai interesanta este ca eu am achitat suma exacta din decont, fiind primul de plata dupa mai multe luni de sume de rambursat nesolicitate totusi la rambursare”, a comentat un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In comparatie cu guvernarea PNL care a majorat TVA de la 19% la 24%, a crescut taxele firmelor, a impozitat pensiile, guvernarea PSD s-a remarcat intotdeauna prin reducerea taxelor și stimularea economiei. Astfel, PSD a readus TVA la 19%, iar anul trecut a redus TVA la doar 5% in domeniul turismului.…

- Guvernul PSD-ALDE mai rezolva inca o problema insistent reclamata de cadrele didactice! Plata integrala a sumelor pe care le-au caștigat in instanța! In acest fel se indeplinește angajamentul asumat in fața dascalilor. Ministerul Educației a platit integral atat sumele restanțe aferente hotararilor…

- Fostul ministru al Mediului de Afaceri Ilan Laufer este cercetat in dosarul familiei Adamescu. El este audiat joi de politistii de la Directia de Infractiuni Economice a Politiei Romane, potrivit Digi24.ro. Surse din ancheta afirma ca acuzatia de complicitate la gestiune frauduloasa a fost formulata…

- Firmele incep sa aiba probleme si se descura tot mai greu cu banii, iar specialiștii din piața vorbesc de primele semne de ingrijorare in economia romaneasca, care ar putea duce chiar si catre o recesiune. Bancile au refuzat la inceputul acestui an plați cat pentru un an, dupa ce bancherii nu au gasit…

- Mai toate orasele mari sau resedintele de judet, dar si localitatile unde administratia locala a inteles ca noile trenduri ale tehnologiei reprezinta un beneficiu nu o piedica, au implementat noi sisteme de achitare a parcarii. Putini stiu insa cum de reusesc sa afle controlorii daca pentru o masina…

- CHIȘINAU, 17 apr – Sputnik. Casa Nationala de Asigurari Sociale a anunțat, la sfârșitul saptamânii trecute, ca pensionarii își pot ridica un suport unic de 600 lei înainte de sarbatorile de Paște. Dupa publicarea acestei informații, mai multe persoane au solicitat…

- Astfel, termenul de 15 martie inclusiv, prevazut pentru depunerea Declaratiei unice in situatiile reglementate de Codul fiscal, se proroga pana la data de 31 iulie 2019 inclusiv. Declarația se depune de catre persoanele fizice care au obligația: declararii veniturilor realizate din Romania…

- Veste buna pentru anumiți pensionari. Conform unei inițiative legislative, publicata recent in Monitorul Oficial, pensionarii se vor putea angaja in mediul privat la firmele cu un capital mare. Cu mai multe detalii despre acest subiect, vine insa colega mea Andreea Roșca. Andreea, te ascultam! Pentru…