Firmele romnești plătesc taxe pentru carburanți cu 4% mai mari dect media la nivel mondial Companiile din Romania platesc taxe cu 4% mai mari decat media la nivel mondial, exprimate ca procent din prețul combustibilului, lucru ce genereaza un dezavantaj major pentru acestea și are potențialul de a incetini creșterea economica, conform unui studiu nou realizat de UHY, rețeaua internaționala de experți in contabilitate și consultanța. UHY explica faptul ca in Romania, taxele reprezinta in medie 52% din costul prețului benzinei și 48% din costul prețului motorinei, spre deosebire de media de la nivel mondial de 50% și respectiv 44%. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

