Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți producatori de mobilier, intre care și unul din Munții Apuseni, vor participa in perioada 19 – 22 mai la targul International Contemporary Furniture Fair New York – ICFF. Firmele despre care este vorba – Carel Woodworks, Creative Concept, Global Art Production, Graphtec Design, Maer Import…

- Mai multe companii romanesti producatoare de mobila participa, incepand de duminica, la targul de mobila International Contemporary Furniture Fair New York (ICFF), informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). Companiile romanesti care participa la aceasta…

- Producatorul turc de componente pentru industria auto Martur Automotive Seating and Interiors a inaugurat lucrarile de extindere a capacitatii fabricii din Oarja, judetul Arges, unde vor fi create 481 de locuri de munca, in urma unei investitii de 82,85 milioane lei, investitia fiind cofinantata…

- Antreprenori romani si straini au dezbatut, vineri, la Palatul Parlamentului, subiecte de interes pentru IMM-uri, precum importanta conectivitatii si digitalizarii, stimularea spiritului antreprenorial si contributia IMM-urilor, a companiilor de tip start-up si scale-up la competitivitatea pietei…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va organiza, in luna iunie, o misiune economica in San Francisco in domeniul IT, in marja Summit-ului pentru Investitii SelectUSA, a anuntat secretarul de stat Paula Pirvanescu, in cadrul unui eveniment organizat marti la Camera…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord.

- Multe intreprinderi mici si mijlocii (IMM) din Romania vor fi afectate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar IMM-urile, spre deosebire de companiile mari, nu au planuri de contingenta pentru aceasta situatie, a apreciat marti seara consilierul din cadrul Ministerului pentru Mediul de…