Firmele risca amenzi de pana la 20.000 de lei, din cauza unui document aproape necunoscut Cazul medicului stomatolog care a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce i-a fost spart cabinetul a ridicat multe semne de intrebare.



La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica, document obligatoriu pentru firmele infiintate dupa iunie 2012. Cele infiintate inainte mai au termen de realizare pana in iulie 2018 si apoi pot primi si ele amenda.



Ce este analiza de risc la securitate fizica



Aceasta analiza este un document obligatoriu pentru toate societatile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Plata egala la munca egala" Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, într-o emisiune la Antena 3 ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, între care "plata egala la munca egala", mentionând ca acesta a fost motivul care a dus la scaderea salariilor…

- Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii și imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților,…

- Pe site-ul Primariei Baia Mare a fost publicata o propunere de proiect de hotarare privind modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de calatori de pe raza Municipiului. Astfel, pretul unui bilet valabil 30 minute pe raza orasului ar putea fi de 2,5 lei, iar unul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca va discuta in 7 martie sesizarea PNL si PMP in cazul legii privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, au informat oficiali ai institutiei, marti, pentru Agerpres.Grupurile parlamentare ale PNL si PMP au anuntat…

- Siguranta si securitatea in munca ar trebui sa fie elemente fundamentale pentru reputatia si profitabilitatea unei companii. Din pacate, mediul economic local este de asa natura incat nu acestea sunt prioritatile pe agenda celor mai multi dintre angajatori, care nu sunt constienti ca siguranta si securitatea…

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- HAI LA MUNCA… Primaria municipiului resedinta vrea sa-i puna serios la treaba pe cei care incaseaza venit minim garantat. Anul trecut, la Vaslui, au iesit la munca in baza legii 416 un numar de 75 de beneficiari, care au prestat 2667 de ore lunar, in general la curatenia orasului. Potrivit legii, venitul…

- In aceeasi luna, inspectorii caraseni au efectuat si 220 de controale, in urma carora s-au aplicat amenzi contraventionale in valoare de 63.000 lei. Sanctiunile din domeniul relatiilor de munca, in valoare de 53.000 lei, s-au dat pentru: neincheiere in forma scrisa a contractului individual…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Inainte sa se apuce de treaba, britanicii i-au uimit pe fermieri. Fetele au avut nevoie de sfaturi inedite pentru cules varza. „- Fara machiaj pentru ca intotdeauna ploua si vei arata ca un monstru, neagra pe fata. - Imi pare rau, dar nu se pune problema sa vin nemachiata.” Fiecare echipa trebuie sa…

- Ministerul Educatiei si Stiintei din Ucraina a prelungit perioada de tranzitie pentru implementarea "articolului lingvistic" din noua Lege a educatiei pana in 2023, a anuntat saptamana trecuta ministrul educatiei ucrainean Lilia Grinevici, conform portalului Rakurs.ua.Ministerul a acceptat…

- „Vom depune o solicitare la Parlament - mai greu prin Ministerul Sanatații pentru ca e procedura lunga. Pentru noi e mult mai simplu, printr-o relație directa cu parlamentarii din Comisia de sanatate din Parlament, ca prin ei sa depunem un proiect de lege de modificare a Legii 95”, a afirmat, pentru…

- Angajatorii care incadreaza in munca studenți și elevi in perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii forței de munca in vigoare prevazut…

- Potrivit unui comunicat al Sanitas, membrii Consiliului National al federatiei au decis sa solicite premierului Viorica Dancila si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, organizarea unei intalniri in perioada imediat urmatoare, in care sa se evalueze stadiul indeplinirii modificarilor…

- Membrii Executivului au luat, miercuri, urmatoarele decizii: Guvernul a actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- Un politist de 33 de ani, angajat al Brigazii de Operatiuni Speciale, a fost injunghiat, duminica dimineata, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un barbat intr-un club din Iasi. Politistul se afla in timpul liber si era insotit de prietena sa, el fiind internat in spital in stare stabila.

- Horoscop februarie – BERBEC In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante: intalniri, ședințe, hotarari. Acestea vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niste responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o…

- Abrogarea suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarilor publici creeaza un privilegiu si poate afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) va analiza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei…

- Administratia judeteana cumpara servicii privind securitatea si sanatatea in munca si servicii in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta. Contractul se va derula pana la data de 31.12.2018.…

- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența Prahova atrage atenția ca au intrat in vigoare noile prevederi ale Legii privind apararea impotriva incendiilor, iar aceste prevederi impun afișarea panourilor de inștiințare la cladirile și spațiile publice din categoriile comerț, cultura și turism,…

- Absolventii care isi continua studiile NU mai primesc somaj De la 1 ianuarie 2018, au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Printre modificarile aduse de OUG 95/6 decembrie…

- Absolventii care isi continua studiile nu vor beneficia de indemnizatie de somaj Absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie de somaj, dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului. "Printre…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, a fost majorat de la 3.131 la 4.162 de lei, in contextul noilor modificari legislative, informeaza IGI. Potrivit sursei citate, salariul minim…

- Europarlamentarul Cristian Busoi, vicepreședinte PNL- Sanatate, Munca și Protecție Sociala, aduce critici vehemente Ministerului Sanatatii privind felul in care a raspuns privind cazul bebelusului decedat la Spitalul Sf. Pantelimon din cauza infectiile contractate. Redam mai jos integral comunicatul…

- Ministrul Florian Bodog a solicitat preluarea tuturor observatiilor si propunerilor transmise in cadrul procesului de dezbatere publica a proiectului Legii privind transplantul uman, se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii (MS)."Ministerul Sanatatii a decis ca proiectul final…

- „Este pentru prima data în cei 25 de ani când un președinte încalca ostentativi o prevedere expresa a Constițuiei. Parlamentul este obligat sa reacționeze la aceasta faradelege”. Declarația îi aparține lui Alexandru Tanase, fostul președinte al Curții Constituționale.…

- Un accident de munca extrem de grav a avut loc joi dupa-amaiza intr-un parc industrial din localitatea prahoveana Ariceștii Rahtivani, langa Ploiești. Doi tineri muncitori au fost striviți sub o grinda metalica de cateva tone. Unul dintre ei a scapat cu rani mai ușoare, insa celalalt este in stare…

- Aeroportul principal din Coreea de Nord are Wi-Fi de ceva timp, insa reteaua nu e tocmai cea la care ai vrea sa te conectezi. Coreea de Nord a luat o decizie destul de surprinzatoare, aceea de a lansa un serviciu de Wi-Fi in interiorul aeroportului principal al tarii. Astfel apare o schimbare…

- Firmele mijlocii vor fi mutate de la administrațiile regionale județene ale Fiscului (de la Ploiesti, in cazul regiunii Sud Muntenia) la cele judetene (la Pitesti, in cazul Argesului) cel mai probabil incepand din luna ...

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Curtii Supreme sa ia mai multe masuri in cazul Legii303/2004 statului procurorilor si judecatorilor, care a fost adoptata saptamana aceasta in Senat. Judecatorii cer sesizarea Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare, sesizarea CCR …

- Negocierea colectiva forțata instituita prin O.U.G. nr. 82/2017 Prin Ordonanta de Urgenta nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, s-a dispus ca in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Evolutia economica pozitiva din ultimii ani, bazata in principal pe consum, influenteaza in mod semnificativ modul in care romanii investesc in afaceri. Potrivit unei analize KeysFin privind situatia IMM-urilor, buticurile alimentare, magazinele de cartier si cele din centrele comerciale, alaturi de…

- Altex si Media Galaxy au avut listate produse la preturi incredibile. Da, cu adevarat incredibile, ca au fost la un leu si la 0 lei. Curiozitatea clientilor care le-au prins e daca vor fi onorate comenzile. Atat Altex, cat si Media Galaxy sunt magazine care vand online si offline,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, inregistrandu-se 170 voturi ”pentru” si 81 ”impotriva”, informeaza AGERPRES . Raportul Comisiei de buget mentioneaza ca proiectul a fost elaborat…

- Partida cu Dinamo de luni nu este decisiva pentru continuitatea pe banca tehnica a Voluntariului in cazul lui Claudiu Niculescu. "Conducerea clubului are deplina incredere in Claudiu Niculescu și ii acorda credit total in continuare. Nu se pune in niciun fel problema ca antrenorul sa iși joace postul…

- Productivitatea muncii in sectorul IT a crescut de la 43.793 euro/angajat in 2012 la 46.415 euro/angajat in 2016, in timp ce costurile cu forta de munca au crescut in aceeasi perioada de la 13.600 de euro/angajat la 19.394 de euro/angajat, arata un studiu KeysFin. Cresterea costurilor…

- In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași nivelul de 200 miliarde euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri suplimentare, 21,1 miliarde lei vor merge catre bugetul sanatații,…

- La sediul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Galati s-a desfasurat, in data de 23 noiembrie 2017, o actiune de informare privind consultarea lucratorilor, organizarea si functionarea comitetelor de securitate si sanatate in munca, la care au participat 40 de reprezentanti ai angajatorilor/si…

- Firmele care au sub 21 de angajati vor fi nevoite sa ii cheme pe toti la negocierea Contractului Colectiv de Munca (CCM), devenita obligatorie prin OUG 82/2017, daca salariatii nu reusesc sa ajunga la un acord privind alegerea unui reprezentant, sustin specialistii in fiscalitate si salarizare ai Romanian…

- Guvernul a introdus recent prin OUG 82/2017 obligativitatea initierii procedurii de negociere colectiva pentru toate persoanele juridice care au angajati, in vederea implementarii prevederilor OUG 79/2017, care stipuleaza transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului.…

- Firmele sub 21 de angajati vor fi nevoite sa ii cheme pe toti la negocierea Contractului Colectiv de Munca (CCM), devenita obligatorie prin OUG 82/2017, daca salariatii nu reusesc sa ajunga la un acord privind alegerea unui reprezentant, sustin specialistii in fiscalitate si salarizare ai Romanian Software,…

- Domeniile in care Romania are cel mai mare deficit de forța de munca sunt construcțiile, sectorul IT, agricultura și medicina, a declarat, luni, ministrul de resort, Lia Olguța Vasilescu, intr-o conferința pe aceasta tema. "Deficitul cel mai mare de forța de munca pe care România…

- Procurorii anunta ca au deschis doua cauze penale in urma tragediei din cariera din satul Pascani, Criuleni, din seara de luni, 20 noiembrie, unde si-au pierdut viata trei muncitori. Cauzele penale au fost initiate pe incalcarea regulilor de protectie a muncii si incalcarea regulilor de efectuare a…