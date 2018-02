Firmele private româneşti domină în construcţii, HoReCa, transporturi, agricultură, industria alimentară şi sănătate Com­paniile cu capital majoritar pri­­vat romanesc au cea mai ma­­re pondere in lucrarile spe­ci­a­le de constructii, de 86%, acti­­vitatile de investigatie si prote­ctie, de 86% si la restaurante de 83%, se arata in a treia editie a studiului „Ca­pitalul Privat Romanesc”, publicat de Zia­rul Financiar impreuna cu Patronatul In­ves­­­titorilor Autohtoni (PIAROM). Cel mai mare sector unde domina com­pa­niile cu capital privat ro­manesc este cel al co­mertului cu ridi­ca­ta, unde fir­mele ro­manesti au o pon­­dere de 55%, fata de 56% anul an­­terior. In comertul cu ama­­nuntul ponderea fir­melor… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sumele din conturi curente au ajuns sa reprezinta 40% din totalul economiilor populatiei la banci in 2017, fata de 30% in 2016. Romanii aveau la finalul lunii decembrie a anului trecut 70,6 mld. lei (peste 15 mld. euro) in conturi curente si de economii, cu 27% peste nivelul din luna decembrie…

- Robert Redeleanu, care a condus in ultimii doi ani si jumatate operatiunile locale ale grupului american Liberty Global (LGI), cel mai mare furnizor global de cablu si internet fix, va prelua de la 1 aprilie pozitia de director ge­ne­ral al subsidiarei companiei din Polonia, pastrand si coor­do­narea…

- In 2016, ultimul an pentru care Institutul National de Statistica INS) are datele complete pentru importurile de petrol, Romania a avut nevoie de circa 7,5 de milioane de tone de petrol, aproape 90% din cantitatea necesara in 2008. Factura platita pentru aceasta cantitate a fost insa de…

- ♦ Piata carnii, evaluata la circa 3 mld. euro anual, consemneaza in mod traditional un consum mai redus in ianuarie comparativ cu luna decembrie, luna in care galantarele raman goale. Marii procesatori de carne de pui si porc mizeaza in acest an pe afaceri mai mari, dupa un an 2017 in care…

- Pentru ca economia Romaniei este mica, evolutia inflatiei si a dobanzii va influenta cursul de schimb. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,3% in luna ianuarie a acestui an in comparatie cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate ieri de Institutul National de Statistica.…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- Obiectele de arta ar putea deveni o garantie folosita mai des in procesul de acordare a creditelor dupa ce Asociatia Nationala a Eva­luatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) a elaborat un indrumar pentru evaluarea acestor categorii de bunuri, pe langa proprietatile imobiliare. „In Romania,…

- Compania are patru centre de date, dintre care doua in Romania, iar celelalte in Marea Britanie si SUA. Start-up-ul Bigstep, pornit de o echipa din Romania in 2013, a reusit sa atraga in total in decurs de patru ani investitii de 10 milioane de dolari pentru dezvoltarea propriei solutii…

- Compania de transport de gaze naturale Transgaz a platit dividende de 3 mld. lei din 2008 incoace, adica de cand este listata la bursa, randamentul unei actiuni fiind de 140%, ajustat cu cotele din profit. Pana in anul 2026 Transgaz si-a propus realizarea a noua proiecte in valoare de 1,6…

- Formarea unui consiliu de administratie din persoane cu experiente si viziuni diferite este o modalitate prin care antreprenorii romani isi pot creste businessurile si pot deveni mai vizibili pe piata. Un astfel de board poarta numele de advisory board, iar majoritatea companiilor antreprenoriale…

- Pentru anul 2017, antreprenorii au estimat afaceri de 150.000 de euro. Lipsa de personal i-a determinat pe trei antreprenori din Bucuresti sa isi inchida afacerea cu burgeri inceputa in anul 2016. Mihai Andrei, Ionut Andrei si Ramona Dumitru au investit 100.000 de euro in restaurantul de…

- „Noul plan investitional vine pe fondul cresterilor inregistrate atat pe piata locala, cat si la export“. Producatorul de vin Cramele Recas, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de profil, anunta un nou plan de investitii, capacitatea de pro­duc­tie urmand a ajunge in total la 30 de…

- ♦ Proprietatile de tip agricol evaluate de Asociatia Evaluatorilor (ANEVAR) in intervalul iulie-septembrie 2017 au avut o valoare cumulata de 185 de milioane de euro. O ferma zootehnica din Romania are un pret mediu de 821.000 de euro, iar o ferma avicola costa in medie 973.000 de euro,…

- ♦ Parlamentarii - care in situatii mult mai putin presante au reactionat incredibil de rapid, tinandu-si sedintele si pana la miezul noptii - nu se grabesc sa transeze problema celui mai controversat act normativ adoptat in ultima parte a guvernarii Tudose, si anume trecerea contributiilor sociale…

- Antreprenorul Ovidiu Sandor, care prin compania Mulberry Development dezvolta proiectul imobiliar ISHO in Timisoara, spune ca situatia politica din ultimele luni a temperat atat elanul clientilor, cat si al dezvoltatorilor din piata imobiliara locala, iar cei care cumpara acum sunt mai atenti atat…

- Santierul naval Vard Tulcea: „Avem 375 de angajati din Vietnam si suntem gata sa suplimentam numarul daca va mai fi necesar“. Peste 1.400 de cetateni vietnamezi au primit anul trecut avize de anga­ja­re pentru a lucra in Romania, Vietnam devenind astfel tara din afa­ra Uniunii…

- • Arbitrul pietelor de servicii postale si de telecom admite: nu si-a indeplinit 9 din cele 34 de obiective asumate pentru 2017 pe fondul „blocajului institutional“ • Atacul asupra ANCOM continua: parlamentarii puterii ar vrea sa aiba anual posibilitatea de a-i demite pe sefi, la fel ca la…

- Calitatile unui antreprenor ar trebui sa fie, in primul rand, curajul de a risca, sa stie sa lucreze cu numerele, sa stie sa lucreze cu oamenii si, nu in ultimul rand, trebuie sa aiba o vedere de ansamblu a businessului pe care il conduce, a spus Dragos Popescu, consultant si trainer la Diagma, in cadrul…

- ♦ Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus in partea a doua a lui 2017 presiunea pe contribuabili, activitatea antifrauda fiscala fiind sensibil mai redusa decat in anul precedent. In T3 2017, comparativ cu T3 2016, numarul de controale efectuate de agentie s-a redus…

- Pentru 2018, Kiki&Iri si-a propus o crestere de 25% a cifrei de afaceri. Compania Kiki&Iri din Timisoara, cu activitate in comercializarea materialelor de constructii, si-a majorat cifra de afaceri cu 10% in 2017, ajungand la 6,5 milioane de euro. Continuarea pe ZFCorporate …

- Angajatii romani incep sa se uite la tot mai multe aspecte legate de cultura organizationala atunci cand se documenteaza in legatura cu compania in care vor sa se angajeze. Dincolo de nivelul salarial, candidatii vor sa afle informatii legate de calitatea managerilor din companie, spun specialistii…

- Firma de catering premium Yellow Menu, un business pornit in 2015, a ajuns anul trecut la afaceri de 700.000 de euro si la o crestere cu 8% a numarului de livrari fata de 2016, inregistrand 40.000 de livrari pe parcursul anului 2017. „Am avut aceasta crestere de 8% chiar daca preturile la pro­du­se­le…

- ♦ Uzina de la Mioveni a asamblat in 2017 aproape 314.000 de masini, in scadere usoara fata de anul anterior, insa a punctat o crestere de 7% pentru SUV-ul Duster, cel mai scump model al sau. Pe langa masinile asamblate, uzina Dacia a mai livrat peste 45.000 de colectii de masini semiasamblate…

- ♦ Pe lista de prioritati a Anei Dumitrache, co-country head pentru Romania al dezvoltatorului CTP, se numara si transformarea CTPark Bucharest West, de langa Capitala, in cel mai mare parc logistic din Europa de Est, cu peste 700.000 de metri patrati construiti. Ana Dumitrache, 41…

- ♦ Noile schimbari fiscale ating si sfera dividendelor de la 1 ianuarie 2018. Desi rata impozitului va ramane tot 5%, una din schimbari apare in momentul in care contribuabilul a depasit plafonul de 22.800 lei, bani proventi din dividende, chirii sau PFA, iar acesta va trebui sa plateasca 2.280…

- ♦ Printre cele mai importante puncte previzionate, zona de tehnologie ocupa un loc important, inovatia in segmentul de computere cuantice devenind tot mai puternica. Perspectivele de crestere economica raman optimiste si pentru 2018, acest lucru urmand sa se mai tempereze…

- ♦ Romanii cheltuie anual circa 230 de milioane de lei pe condimente, piata fiind in crestere ♦ In ultimii noua ani avansul a ajuns la peste 60%. Nicio companie locala nu a reusit sa isi faca loc la varf pe piata condimentelor din Romania, estimata in 2017 la aproape 229 mil. de lei,…

- Legea de modificare a ordo­nantei 23 privind plata defalcata a TVA, aprobata la finalul saptamanii trecute, reprezinta un mic castig pentru mediul de afaceri, masura nemaifiind obligatorie pentru toate persoanele inregistrate in scop de TVA, incepand cu 1 ianuarie 2018, spune Alin Negrescu, tax…

- Bill Gates, 62 de ani, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, este actionar la Fondul Proprietatea prin intermediul fundatiei Bill si Melinda Gates, cea mai mare organizatie filantropica din lume, cu active in gestionare de circa 40 de miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft detine…

- Bianca Moisa, fondatoarea farmaciei Bebe­pharm din Floresti, un sat aflat la 9 kilometri de Cluj-Napoca, a decis sa intre in antreprenoriat in 2014, dupa ce a devenit mama si a observat ca pe piata din Cluj nu exista o far­macie specializata care sa raspunda ne­voilor bebelusilor si mamelor.…

- ♦ Ordonanta privind casele de marcat electronice a fost amanata de cel putin patru ori pana acum, dar ar urma sa intre in vigoare in ianuarie 2018 pentru contribuabilii mari, in aprilie 2018 pentru contribuabilii mijlocii si in august 2018 in cazul contribuabililor mici. De la jumatatea…

- Statiile de incarcare costa de la aproape 1.000 de euro pana la cateva mii de euro. Vanzarile de masini electrice acce­le­reaza pe piata locala de la an la an, desi in prezent ponderea lor in piata totala este re­dusa. Daca anul trecut s-au vandut 167 de au­to­mobile electrice, anul acesta,…

- Datele arata ca anul viitor piata ar putea urca la 459 de milioane de euro. Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioa­ne de euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative,…

- ♦ Principalele obstacole pe care le intampina antreprenorii atunci cand vor sa porneasca o afacere sunt educatia precara si accesul la finantare, a caror importanta a crescut anul acesta comparativ cu 2016, in timp ce problemele legate de birocratie s-au diminuat semnificativ in perceptia oamenilor…

- ♦ Listarea Cris-Tim, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale romanesti, ar putea fi unul dintre obiectivele mandatului de CFO al lui Razvan Furtuna. Dupa o discutie de trei ore cu Radu Timis, unul dintre cei mai puternici antreprenori romani, Razvan Furtuna, fost bancher de…

- • La anul vor fi 5 miliarde de lei in plus la sanatate. Managerii spitalelor publice si reprezentantii autoritatilor vorbesc despre lipsa de finantare in sistemul de sanatate, dar o analiza asupra bugetului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) arata ca de la an la an bugetul a fost mai…

- Fondul de investitii Vitruvian Partners trebuie sa plateasca peste 180 milioane de euro pentru a prelua 30% din actiunile companiei romanesti. Tranzactia dintre furnizorul de solutii de securitate IT Bitdefender si fondul european de investitii Vitruvian Partners, in urma careia compania…

- ♦ Parlamentarii discuta astazi, in comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, proiectul de lege privind split TVA. Daca deputatii nu modifica sau nu abroga la timp ordonanta privind split TVA - care este deja in vigoare si poate produce efecte incepand de anul viitor - toate firmele vor fi obligate…

- ♦ Cresterea economica este prognozata la 5,5% ♦ Veniturile totale sunt estimate sa creasca cu 12%, bazate pe o crestere a TVA de 16%, apreciata ca fiind prea optimista Proiectul de buget pentru 2018 se bazeaza pe o crestere cu 16% a incasarilor din TVA, in conditiile in care in primele…

- Ford ataca direct piata romaneasca cu noul EcoSport, SUV-ul de clasa mica asamblat la Craiova, incepand cu luna octombrie a acestui an si vine cu un pret cu 5.000 de euro mai mic decat cel pe care l-a anuntat pentru Germania. Pe piata locala, noul EcoSport poate fi comandat in prezent de…

- O retea de 13 benzinarii, activa in judetele Dambovita, Prahova si Ilfov, sub brandul RBC Gas, a avut anul trecut afaceri de 132,3 milioane de lei (29,4 milioane de euro). Com­pa­nia este pe locul sase in topul benzinarilor independenti, potrivit datelor furnizate de Registrul Comertului. …

- ♦ ei zece finalisti ai Startarium 2017 sunt: Iola, Lifebox, CargoPlanning, Ubikubi, Nalu, Bodyshape Transformation Centre, AtlasHelp, Romanian Textile Design, Statia de Joaca si Connected Medical Devices. Cea mai mare competitie pentru finantare de start-up-uri din Romania, Startarium…

- Soiurile de vita-de-vie autohtone, multitudinea acestora (peste 20), dar si faptul ca tot mai multe crame locale pariaza pe vinuri premium sunt atuurile care ar putea duce Romania pe harta mondiala a exportatorilor de vin, tinta neatinsa pana in prezent desi este unul dintre cei mai mari producatori…

- Companiile vor sa mentina nivelul salariilor nete ale angajatilor, dar se tem de noi surprize legislative anul viitor si cauta alte solutii decat majorarea salariului brut, cum ar fi sisteme de bonusare sau acte aditionale temporare, spun avocatii de la NNDKP. „Un salariu brut marit prin act aditional…

- Quadrant - Amroq Beverages (QAB), divizia locala de bauturi a gigantului PepsiCo, a avut in primul semestru o cifra de afaceri de 412 milioane de lei (91,5 mil. euro), in crestere cu 6% fata de aceeasi perioada din 2016, arata datele ZF. Astfel, compania continua trendul crescator al businessului…

- ♦ Turistii romani aleg destinatii romanesti, inclusiv Sibiul, pentru a petrece city break-uri ♦ Numarul vizitatorilor straini s-a triplat fata de anul 2009 ♦ Un weekend la un hotel de patru stele ajunge si la 1.000 de lei pentru o camera dubla. Sibiu, fosta capitala europeana,…

- Finantarile noi prin leasing au crescut cu 14%, fata de un ritm de aproape 30% in 2016. Companiile de leasing financiar au acordat finantari noi in valoare de 7,6 miliarde de lei (1,7 mld. euro) in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an, in crestere cu 14% fata de aceeasi perioada…

- Compania Agroland, dezvoltata de antreprenorul Horia Cardos si care distribuie furaje, pui de-o zi sau seminte, va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri mai mare cu 20% si va ajunge astfel la un rulaj de peste 120 de milioane de lei (27 mil. euro). Reteaua Agroland, care a luat nastere…