Stiri pe aceeasi tema

- Romania a devenit in ultimii ani o destinatie tot mai atractiva pentru centrele regionale de servicii, precum BPO (Business Process Outsourcing) sau SSC (Shared Service Center). Pozitia geografica si forta de munca bine pregatita, dar nu foarte...

- IMM-urile, firme care au pana in 250 angajati si inchiriaza, de regula, spatii de birouri cu suprafete de pana in 2.500 mp, au constituit o pondere de 46% din volumul tranzactiilor din piata de spatii de birouri din Romania in primele trei trimestre,...

- Dintre respondentii la Testul IMM, 52,20% au evidentiat riscul necesitatii unor concedieri, din cauza majorarii salariului minim pe economie incepand cu 1 decembrie 2018, conform datelor prezentate luni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

- Din cei 219.327 de romani care au emigrat anul trecut, 108.261 erau tineri intre 15 și 34 de ani. Asta inseamna aproape jumatate din numarul total al emigranților, potrivit Institutului Național de Statistica. Viteza de depopulare a Romaniei de persoane tinere, apte de munca, este de 296 de cetațeni…

- O noua companie care produce componente auto va deschide un centru de dezvoltare a produselor auto in Romania, care va incepe sa functioneze la sfarsitul anului 2018. Compania a inceput procesul de recrutare si vrea sa angajeze 400 de persoane pana in 2020.

- Pietele din tarile din Europa Centrala si de Est s-au maturizat atat din punct de vedere economic, cat și din punct de vedere legal. Structurile tranzacționale similare sau modelate dupa standardele vestice sunt familiare și confortabile pentru investitori. Asta ofera un mediu tranzacțional ușor de…

- Unul din 3 angajati din Romania ar accepta ca patronul sa il plateasca in parte legal si in parte „la negru”, daca acest lucru i-ar asigura un venit mai mare „in mana”, arata un studiu realizat recent de Institutul de sondaje IRES si Institutul de Politici Publice.

- Numarul de angajati din cladirile moderne de birouri a depasit la jumatatea anului pragul de 250.000 de angajati, iar pana la jumatatea anului viitor aceasta valoare se va indrepta spre 300.000, avand in vedere noile livrari, insa pe fondul evolutiei inteligentei artificiale o buna parte dintre aceste…