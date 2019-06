Firmele, obligate să-și protejeze salariații în perioadele cu temperaturi extreme In perioadele din an in care se inregistreaza temperaturi extreme, fie in timpul verii, fie in timpul iernii, angajatorii sunt obligați sa ia masuri pentru protecția salariaților proprii, prevede legislația sanatații și securitații in munca (SSM), scrie avocatnet.ro. Cei care neglijeaza condițiile de munca recomandate prin lege risca amenzi de cateva mii de lei. Angajatorii sunt obligați sa ia masuri de protecție pentru salariați atunci cand se inregistreaza temperaturi extreme ridicate sau temperaturi extreme scazute. Așa stabilește actualmente Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 99/2000 privind… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

