Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Peste 14.000 de locuinte sunt in diverse stadii de dezoltare in Bucuresti si imprejurimi, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in istoria moderna a pietei rezidentiale locale, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Coldwell Banker Romania.

- Nicolae Dica a primit o veste buna inainte de derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Daca in urma cu cateva zile anunta ca Harlem Gnohere e indisponibil si ca nu stie daca se va antrena cu echipa, acum antrenorul vicecampioanei a revenit si a precizat ca „Bizonul” este apt. Probabil ca Gnohere…

- Compania Municipala de Dezvoltare Durabila București, una din cele 22 de companii municipale inființate de Primaria Capitalei, vrea sa cumpere autovehicule și servicii de telecomunicații, in valoare de mai multe sute de mii de lei. O alta firma din cele 22, Compania Municipala Imobiliara București a…

- Contractele incredințate in mod direct de Primaria Capitalei firmelor pe care tot PMB le inființeaza vor fi aduse in atenția Consiliului Concurenței și Comisiei Europene, au anunțat patronatele din construcții.

- In aceasta saptamana a fost semnat la Bucuresti contractul de finantare pentru implementarea proiectului „Integrat, Nu asistat! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitesti”, anunta primarul Cornel Ionica. Este vorba ...

- Contractele incredintate in mod direct de Primaria Capitalei firmelor pe care tot PMB le infiinteaza vor fi aduse in atentia Consiliului Concurentei si Comisiei Europene, au anuntat, joi, patronatele din constructii. Acestea atrag atentia ca se poate ajunge chiar la infringement, pentru ca…

- Tehnoplus Medical SRL, o firma din Bucuresti specializata in productia de echipamente medicale, continua sa primeasca milioane de euro de la stat, desi Banca Mondiala a acuzat-o oficial de coruptie si a ...

- Austrian Airlines anuleaza un sfert din zborurile programate pentru marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier. Printre zborurile anulate se afla și cele spre București. Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, anuleaza 140…

- Edilul Capitalei a informat ca in acest an vor fi reabilitate si consolidate 23 de cladiri cu risc seismic, in primavara urmand sa demareze si un alt program prin care se vor pune in siguranta alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare.

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru 'a reechilibra' comertul bilateral, au declarat surse UE. 'Vom pune tarife pe bourbon, motociclete Harley Davidson…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca Organizatia Femeilor Social Democrate o va recomanda. Intrebata daca o intereseaza si o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, Firea a negat, spunand ca isi doreste sa continue proiectele…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, in cadrul sedintei de numire a noului administrator special al RADET, ca cei de la Elcen nu pot supravietui fara Primaria Capitalei si a cerut inca o data grabirea evaluarii Elcen, in vederea achizitionarii de catre CGMB. Potrivit edilului,…

- Primarul Capitalei a declarat, miercuri, ca, in premiera, in Bucuresti, vor functiona 12 utilaje de topit zapada. Edilul a precizat ca la numarul destinat parintilor care au nevoie de ajutor cat copiii nu merg la scoala au sunat persoane care voiau sa verifice daca functioneaza acest serviciu.

- Bistriceanu a fost numita administrator al Companiei Municipale Medicala la finalul lunii ianuarie, dupa revocarea din funcția respectiva a fostului membru CA Veronica Popescu. Mandatul Magdalenei Bistriceanu va dura pana la declanșarea procedurii de selecție a organelor de administrare și conducere…

- SCOLI INCHISE BUCURESTI. "Pentru parintii care nu gasesc in aceasta perioada o solutie in familie, o bunica, o matusa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primariilor de sector si cu directiile de asistenta sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in…

- Gabriela Firea, primarul municipiului București, i-a acuzat direct pe constructorii Arenei Naționale și a incriminat clauza conform careia acoperișul nu poate fi tras in perioada noiembrie-martie. Gabriela Firea acuza modul in care s-a organizat partida din Liga 1 dintre FCSB și Sepsi, scor 2-0. Meciul…

- Incepand cu 2019, mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei, scrie Agerpres.

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Casele de bilete ale regiei de transport public Bucuresti incep sa fie inlocuite cu automate. Cinci aparate sunt deja amplasate si incep sa functioneze saptamana viitoare la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Unirii si Romana.

- Antreprenorii debutanti au infiintat in luna ianuarie 199 de SRL-D-uri, numarul total al acestui tip de societati ajungand la 44.374 la nivelul intregii piete, din 2011 pana in prezent, potrivit datelor Registrului Comertului. Domeniile campioane la numarul de SRL-D-uri sunt constructiile,…

- In urma articolului publicat astazi pe Ziare.com Firea ne pune pe strada paturi in forma de inima. Contract fara licitatie, intre doua firme "neformate" ale Primariei, PMB ne-a trimis unele precizari. Articolul scoate la iveala o tranzactie care ridica mari semne de intrebare realizata intre…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Sute de imobile din Bucuresti sunt intr-o stare avansata de degradare, doar 4 cladiri cu risc seismic fiind in curs de reabilitare. Una dintre problemele intampiate este refuzul proprietarilor de a colabora cu autoritatile. Firea anunta ca pana la finalul 20 de imobile vor intra in reparatii.

- Sute de imobile din Bucuresti sunt intr-o stare avansata de degradare, doar 4 cladiri cu risc seismic fiind in curs de reabilitare. Una dintre problemele intampiate este refuzul proprietarilor de a colabora cu autoritatile. Firea anunta ca pana la finalul 20 de imobile vor intra in reparatii.…

- Procurorii DIICOT fac percheziții la firme de medicamente din București, în dosarul în care este cercetat profesorul Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din București într-un caz legat de medicul Mihai…

- Consumul de ciocolata a urcat semnificativ pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi 5 miliarde de lei (un miliard de euro), conform unui studiu de specialitate. Afacerile din piata de ciocolata…

- Firmele de taxi platesc impozit subtanțial mai mic decat compania UBER, potrivit datelor ministerului de Finanțe. Mai exact, cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, in timp ce Uber a platit un impozit pe profit…

- Primaria municipiului București atrage atenția deținatorilor site-urilor de vânzari ca tranzacționarea licențelor de taxi este ilegala și se sancționeaza conform legii, arata un comunicat al institutiei.

- BUCURESTI, 29 Ianuarie – Grupul ELECTRICA, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru…

- Prima etapa a Campionatului National de Atletism pentru Juniori II a avut loc astazi la Bucuresti, la sala de atletism din cadrul Complexului "Lia Manoliu", doi dintre cei trei sportivi de la CSS Constantin Istrati Campina prezenti la competitie urcand la final pe podium. Mai mult, Marius Vasile a reusit…

- Daca aveți drum prin București in aceste zile, trebuie sa știți ca autoritațile au luat masuri pentru o circulație optima. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat inca de ieri, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor direcțiilor…

- In cursul nopții de duminica spre luni și in prima jumatatea a zilei de luni temporar vor fi precipitații, la inceput sub forma de ploaie și lapovița, apoi in special sub forma de ninsoare, potrivit ANM. Meteorologii anunta ca se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6...8 cm, izolat…

- Fiecare bucurestean a platit anul trecut prin impozitele și taxele lui 390 de lei pentru finanțarea acestor companii. Peste 20% din buget, anul trecut, s-a scurs in zona aceasta și cred ca macar doua din proiectele importante de infrastructura, atat de necesare și atat de așteptate, Prelungirea Ghencea…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarșitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB. Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe premierului…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. In aceasta dupa-amiaza, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele sase...

- Șoferii circula de azi dimineața cu mașinile pe un adevarat patinoar prin Capitala. In timp ce primarii susțin ca au dat cu soluții azi noapte, realitatea este alta: drumurile sunt acoperite cu un strat de gheața și zapada. Abia azi dimineața au scos drumarii utilajele, semn ca azi noapte au dormit…

- ,,Chefi la cutite", da startul etapei de preselectii pentru cel de al cincelea sezon, unde pasionatii de gatit sau bucatarii au sansa sa isi dovedeasca abilitatile la bancul de lucru, potrivit antena1.Echipa "Chefi la cutite" porneste luna aceasta si prin tara in cautarea celor mai talentati bucatari,…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- Taximetristii independenti vor fi coordonati printr-un dispecerat si o aplicatia a Primariei Municipiului Bucuresti, prin Compania Transporturi, anunta institutia. Administratorul public al Capitalei a avut o intalnire pe aceasta tema cu taximetristii independenti. "In cadrul intalnirii,…

- Incep cu un risc mare de tot pentru toata lumea in 2018: nu se mai gasesc oameni de angajat, in general, și vanzatori, in particular. De pilda, daca te uiți in jur, poți vedea afișe cu „Angajam personal” in fiecare vitrina de magazin in centrul Timișoarei. Un manager incearca, fara succes, de 4 luni…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- PSD are mai mulți opozanți decat simpatizanți, spune prof. Alfred Bulai. Daca vine, ca propunere pentru prezidențiale, cu un lider politic inregimentat, acesta va avea o cuprindere mai mare a electoratului propriu, dar o deschidere spre exterior mai mica. ”Cu cat ești mai pesedist, te voteaza…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Soția unuia dintre cei mai mari susținatori #rezist a fost co-prezentator al spectacolului de Anul Nou din Piața George Enescu din București, spectacol finanțat de Primaria Capitalei cu 500.000 de euro.

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Marti dimineata, in jurul orei 7:00, zeci de taximetristi au parcat in fata Guvernului, nemultumiti fiind de cea mai recenta hotarare adoptata de Primaria Capitalei, care prevede ca toate firmele de taximetrie vor avea nevoie de licenta, inclusiv Uber, iar taximetristii trebuie sa trebuie sa respecte…