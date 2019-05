Firmele generalului Coldea, anchetate de procurorii germani Artiști necunoscuți sunt promovați pe plan internațional, numai pentru ca arta lor sa fie achiziționata de mari corporații, pe sume uriașe care nu au nici o legatura cu valoarea de piața a acestor opere. Evident, profiturile sunt manevrate de intermediari care le redistribuie apoi in cadrul unei rețele bine puse la punct, comisioane semnificative ajungand chiar la manageri din respectivele corporații. Procurorii germani vor verifica modul in care indivizii și companiile multinaționale ofera milioane de euro ca mita prin programele de arta care comercializeaza aceste opere de arta supraevaluate.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

