Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la ședința CN al partidului, ca este nevoie ca guvernul sa le ceara bancilor și multinaționalelor din Romania ca ”din profiturile uriașe pe care le fac aici taxele sa le plateasca aici, nu in parardisuri fiscale”.Citește și: Veste mare…

- Fan Courier, compania romaneasca de curierat cu o vechime de 20 de ani, estimeaza ca va incheia anul 2018 cu o cifra de afaceri de 145 de milioane de euro, in linie cu previziunile initiale, pe o piata consolidata care va depasi anul acesta jumatate de...

- Marea Britanie va continua planurile sale de a introduce in premiera o taxa pe veniturile generate local – cea mai concreta tentativa a unei țari industrializate de a rescrie regulile fiscalepentru era digitala.

- ・ Inmatricularile au crescut in al treilea trimestru al anului cu 2,9 %, incluzand și marcile Jinbei și Huasong, incepand din 1 ianuarie 2018. Raportat la un perimetru echivalent cu cel din anul 2017, volumele de vanzari ale Groupe Renault s-au diminuat cu 1,7% pe o piața mondiala care a inregistrat…

- ♦ Anul trecut au fost depuse 19.000 de proiecte si au fost infiintate peste 8.000 de firme, care ofera locuri de munca pentru circa 21.000 de persoane in prezent, in sectoare precum economie, productie, industrii creative, servicii si IT. Firmele care activeaza in domeniul industriilor…

- Datorii de 55.530 de lei, cifra de afaceri zero, pierderi de 258.263 de lei. Asa se poate rezuma activitatea Cluj Innovation Park pe anul acesta, potrivit datelor publicate pâna în luna iunie. Societatea, la care unic actionar este municipiului Cluj-Napoca, merge în pierdere înca…

- ♦ Soldul ISD-urilor in sectorul financiar a urcat la 9,4 milliarde de euro. Soldul investitiilor straine directe (ISD) din sectorul ban­car si din asigurari a urcat la sfarsitul lui 2017 la 9,4 mld. euro, cu circa 7% peste nivelul din 2016. Iar ponderea in sol­dul total al ISD-urilor…

- Informatia ca firma aradeana Tehnodomus a castigat un contract de 10 milioane de euro cu primaria condusa de Emil Boc pentru amenajarea unui cimitir nou pe o suprafata de 20 de hectare, in Cluj Napoca, a surprins. Stiind ca Tehnodomus este angrenata pe trei fronturi in Arad, cu lucrari majore: pasajul…