Firmele care au efectuat achiziţii în state membre UE,pentru care au achitat TVA,pot recupera sumele plătite(consultanţi) Firmele romanesti care au achizitionat bunuri/servicii sau au efectuat importuri in alte state membre UE, pentru care au achitat TVA in statele respective, pot recupera sumele platite in contul taxei, iar pentru achizitiile efectuate in 2018, termenul de depunere a cererii pentru solicitarea rambursarii TVA este 30 septembrie 2019, potrivit Deloitte.



Specialistii companiei arata, in context, ca procedura nu este dificila, insa este solicitanta, astfel incat cei interesati trebuie mai intai sa isi faca un calcul cu privire la suma pe care o au de recuperat pentru a decide in ce masura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

