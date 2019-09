Stiri pe aceeasi tema

- Firmele romanesti care au achizitionat bunuri/servicii sau au efectuat importuri in alte state membre ale Uniunii Europene, pentru care au achitat TVA in statele respective, pot recupera taxa in anumite conditii. Pentru taxa achitata in 2018, termenul de depunere a cererii pentru solicitarea…

- Firmele care nu gasesc pe piata muncii specialistii de care au nevoie pot sa scoleasca personal la locul de munca. Si pot sa primeasca bani de la stat pentru acest lucru. Ucenicia este posibila in mai multe domenii de activitate. Se aplica acolo unde o persoana poate sa fie calificata la locul de munca.…

- Daca nu se ajunge la o soluție a celor doua state, Israel va suferi o "moarte demografica" și nu va fi capabila sa existe ca țara democratica, a avertizat marți prim ministrul Autoritații Palestiene, Mohammad Shtayyeh, scrie Times of Israel.Israel sa afla în prezent în…

- In temeiul legislatiei UE privind natura (Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind habitatele si Directiva 2009/147/CE privind pasarile), statele membre au convenit sa dezvolte o retea europeana Natura 2000 coerenta, propunand Comisiei situri adecvate de importanta comunitara. Aceste tari nu au…

- Pasagerii din Romania ai companiilor aeriene au pierdut 2.500 de ore de vacanta in vara anului trecut din cauza nenumaratelor intarzieri, potrivit Raportului unei companii specializate in drepturile pasagerilor aerieni. În perioada 15 iunie - 15 septembrie 2018, un număr de 636.000 de pasageri…

- Cei doi oficiali au fost de acord sa vina cu o varianta preliminara a acordului pana la finele lunii iulie si sa o propuna spre ratificare Parlamentelor nationale, dupa adoptarea sa de catre guvernele celor doua tari. Constructia unui al treilea pod peste Dunare este importanta atat pentru…

- Elevilor vor semna un contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial; Angajatorii romani pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul…

- Consiliul pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) ar urma sa adopte vineri o decizie care sa permita Spaniei sa iasa din procedura aplicabila deficitelor excesive (PDE), a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care prezideaza la Luxemburg ultima reuniune ECOFIN pe perioada…