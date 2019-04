Firme româneşti, promovate în SUA. George Maior, ambasadorul României în SUA, efectuează o vizită în statele Utah şi Arizona In perioada 12-17 aprilie 2019, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior efectueaza o vizita oficiala in statele Utah si Arizona. Cu acest prilej, ambasadorul roman va promova o misiune economica a numeroase companii romanesti; va avea o serie de intalniri oficiale la cel mai inalt nivel cu autoritatile celor doua state; va sustine, in premiera, un discurs in fata Camerei Reprezentantilor statului Arizona; se va intalni cu reprezentanti ai mediului de afaceri, ai mediului academic si ai comunitatilor romanesti. In contextul primei etape a vizitei pe care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12-17 aprilie 2019, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior efectueaza o vizita oficiala in statele Utah si Arizona. Cu acest prilej, ambasadorul roman va promova o misiune economica a numeroase companii romanesti; va avea o serie de intalniri oficiale…

- Cu o misiune economica formata din turiști romani Ambasadorul George Cristian Maior se afla in Salt Lake City cu prilejul unei misiuni economice desfasurate in statul Utah de numeroase companii romanesti In perioada 12-17 aprilie 2019, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian…

- Universitatea Europeana Dragan Lugoj invita lugojenii la ”Ora Pamantului” . Evenimentul este programat in data de 30 Martie 2019. “Programul National Cantus Mundi, directie a Corului National de Camera ”Madrigal - Marin Constantin”, este cel mai mare program de integrare sociala prin muzica din Romania.…

- Vladimir Putin a mers luni in Crimeea, pentru a marca cinci ani de cand aceasta regiune face parte din Rusia. Putin a afirmat ca decizia anexarii Crimeei in anul 2014 a fost luata din ratiuni referitoare la „interesele nationale pe termen lung”. In acest context Rusia a decis stationarea bombardierelor…

- Uniunea Europeana a anuntat vineri ca din 2021 cetatenii Statelor Unite vor avea nevoie de vize pentru a calatori in spatiul Schengen. Americanii trebuie să posede un paşaport valabil, de un card de credit sau de debit şi de o adresă de e-mail pentru a solicita o viză ETIAS…

- Uniunea Europeana a anuntat vineri ca din 2021 cetatenii Statelor Unite vor avea nevoie de vize pentru a calatori in spatiul Schengen, relateaza agerpres. Abia facut anunțul și un partid romanesc a și reacționat - NU este buna o astfel de impunere a vizei, susține Partidul Dreapta Liberala condus…

- CCIA Timiș, impreuna cu Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Timișoara, organizeaza in perioada 15 – 19 mai 2019 o misiune economica la Chișinau. Deplasarea are ca obiectiv vizitarea Targurilor sectoriale Food & Drinks, Food Technology Și Packaging.Depot. Totodata, la Camera…

- Camera de Comerț Americana in Romania a atenționat o dereglare accelerata a calitații politicilor publice și a guvernanței in Romania, amintind de OUG ce impun amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri a operatorilor economici.