Firma romaneasca de tehnologie Tremend intra pentru al doilea an consecutiv in topul celor mai dinamice companii

- Cele mai mari companii din top 500 in lume iși construiesc site-urile pe platforma WordPress, 30% din site-urile din lume fiind realizate cu ajutorul acesteia, spune Catalin Jilavu, fondator și director general al Digital Craft Agency. Acesta mai spune ca 42% din magazinele online folosesc extensia…

- In primul weekend din primavara, pe 4 martie, intre orele 10:00 si 17:00, Satul Scandinav isi deschide larg portile. La Open Doors, vizitatorii pot descoperi cum arata primul cartier de case active din Romania care ofera independenta energetica (ZERO costuri la incalzire si climatizare) si o serie de…

- Elina Svitolina (4 WTA), principala favorita, a castigat pentru al doilea an consecutiv turneul de la Dubai, trecandu-si in palmares al 11-lea titlu din cariera. Jucatoarea din Ucraina a invins-o in ultimul act pe rusoaica Daria Kasatkina (24 WTA), scor 6-4, 6-0. Svitolina a avut nevoie de o ora si…

- Sportiva rusa de bob Nadeja Sergheeva a fost depistata pozitiv antidoping la Jocurile Olimpice de Iarna din Corea de Sud, anunta Federatia de Bob din Rusia, pe pagina sa oficiala de pe Facebook. Sportiva a fost depistata pozitiv in urma testulului realizat la Pyeongchang, pe 18 februarie. Substanta…

- Duminica, pe aleile parcului Alexandru Ioan Cuza (fost IOR), a avut loc al treilea antrenament oficial al celor care s-au inscris la semimaratonul "Run for Life 2018". Pana in prezent, la concurs s-au inscris aproximativ 300 de partipanti, iar cei care doresc sa se alature semimaratonului mai au la…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- Firma romaneasca de tehnologie Tremend a cumparat firma 648 Group, specializata in servicii de dezvoltare web și mobile, din Statele Unite, fondata tot de romani. Prin aceasta tranzactie Tremend spune ca intentionaza sa isi consolideze prezenta in SUA, avand in vedere ca printre clientii firmei recent…

- Gyor a anuntat azi trei transferuri de marca pentru sezonul 2018-2019, menite sa vina ca o mutare pe tabla de sah. Achizitiile facute de campioana en-titre a Europei ne permite sa facem, astfel, si anumite presupuneri in privinta echipei CSM Bucuresti. Clubul maghiar a anuntat transferurile…

- Doua milioane de oameni aflati sub varsta de 25 de ani au incetat sa mai foloseasca platforma de socializare in acest an, potrivit firmei de cercetari eMarketer, scrie jurnalul.ro. Citeste si Irina Loghin, pe Facebook: "Nu am murit, nu am fost otravita, nu am luat niciun virus ucigas din SUA"…

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar și decat țari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea țari europene al caror…

- Business in tehnologie la Cluj: dai 6% din firma, primești 25.000 de euro Un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanești de tehnologie iși va incepe din primavara activitatea la Cluj și la București, doua centre importante ale inovației romanești. Techcelerator este primul…

- Municipiul Bucuresti s-a clasat pe locul trei intr-un top al oraselor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook si Twitter, potrivit declaratiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett, relateaza Times of Israel.

- Criptomoneda Ethereum a introdus, prin intermediul tehnologiei pe care o fololoseste un element nou, denumit smart contract, care are puterea de a schimba modul in care companiile si institutiile incheie contractele de prestare servicii la nivel mondial. T ehnologia monedei digitale…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc care vizeaza start-up-uri inovatoare din Romania, intra pe piata locala, acesta avand finantare europeana, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei financiare remis, luni, AGERPRES. 'Cu un buget initial de 26 milioane de euro, GapMinder…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice si publicata vineri,…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice si publicata vineri,…

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Analizand zborurilor efectuate in 2016 si planurile de calatorie pe care mai multi romani le au in 2018, specialistii au realizat un top al celor mai populare destinatii. Mai multi calatori romani au ales destinatiile insorite din Europa pentru a-si petrece concediile, atat in 2016, cat si in 2017.

- Fermierii germani au prea multe animale, iar acest lucru afecteaza mediul inconjurator si umfla in mod artificial exporturile, sustine ministrul german al Mediului, Barbara Hendricks. "Nu este o strategie sustenabila sa umpli fiecare frigider din China cu carne de porc din Germania", a declarat…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni,...

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…

- Buzaul, pe locul al doilea in topul national al beneficiarilor de venit minim Suma totala platita in luna noiembrie 2017 de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia…

- In cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House", care va fi lansata saptamana viitoare, Wolff povesteste despre o intalnire la Trump Tower din 14 decembrie 2016 pe care presedintele ales la acea vreme a avut-o cu directori executivi ai unor companii intre care s-au numarat Alphabet, Apple, Facebook…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- UPDATE: Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP. În decizia sa, CJUE a subliniat ca un serviciu al carui scop este…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Numarul de noi solicitanți de azil in Germania a scazut pentru al doilea an consecutiv, dupa fluxului masiv care a atins punctul culminant in 2015, conform unei declarații a guvernului ,publicata duminica aceasta.

- Romania iși ia adio zilele acestea de la una dintre cele mai importante personalitați din istoria noastra: Majestatea Sa Regele Mihai I. „Viata mea a fost o lunga si loiala asteptare. Asteptarea ca Europa sa-si vina in fire, asteptare ca Romania sa se reintoarca la ea insasi”, spunea candva Regele nostru.…

- Noul presedinte al Forumului Atomic European Teodor Chirica a fost director al Nuclearelectrica. De asemenea, a ocupat de-a lungul timpului mai multe functii cheie in industria nucleara europeana. Teodor Chirica ocupase deja functia de vice-presedinte al Forumului Atomic European (FORATOM).…

- "O EXPLICATIE NECESARA Știți cum m-am gandit sa sintetizez proiectul meu de lege cu plafonarea dobanzilor IFN-urilor și bancilor? #vreauotaracaafara suna bine, nu? Atunci, hai sa #vreauuncreditcaafara ! Daca renunțam la hastaguri, ramane fondul problemei. De ce dobanzile in Romania…

- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a fost clasat de catre Airports Council International - Europe in top 5 european al aeroporturilor care au inregistrat cea mai mare crestere a traficului aerian in primele zece luni ale anului 2017, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.

- "In contextul in care statul roman nu a construit nimic in domeniul oncologiei pediatrice in ultimii cincizeci de ani, Asociatia Daruieste Viata incepe construirea prmului spital de Oncologie si Radioterapie pentru copiii diagnosticati cu cancer din Romania. Cu o investitie estimata la 8.000.000…

- Regiunea de Nord-Vest a României ocupa locul cinci în clasamentul celor mai performante regiuni sau orase din Europa, iar Bucuresti detine pozitia 16 din 20 în clasamentul realizat de Milken Institute pe baza analizei locurilor de munca, a

- Clasamentul, realizat de Milken Institute, ia in considerare variabile precum crearea de locuri de munca, castigurile salariale, productia si concentrarea de forta de munca calificata. Pe primul loc se gasește Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare.…

- “Murder on the Orient Express” (“Crima din Orient Express“) face incasari record și in al doilea weekend de dupa premiera și se plaseaza pe prima poziție in box office-ul romanesc. Filmul regizat de Kenneth Branagh a generat, in weekend-ul ce tocmai a trecut, incasari de 839.199 lei, fiind vizionat…

- Topul celor mai bune școli de afaceri a ramas aproape neschimbat fața de anul trecut, London Business School (LSB) fiind numarul unu pentru al patrulea an consecutiv, conform clasamentului realizat de publicația britanica The Financial Times (FT). Sursa foto: London Business School / Facebook…

- Premierul Mihai Tudose discuta, luni, cu Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul. "Pe data de 6, va intra in sedinta de guvern si va fi inaintat Parlamentului. Mai departe,…

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, este consternat de incidentul care a avut loc in localitatea germana Bergkamen, intr-o cladire in care locuiesc si cetateni romani, chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis este foarte ingrijorat de faptul ca un act de o asemenea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala a Romaniei, spunand ca, in prag de Centenar, este un bun prilej ca romanii sa reflecte la cum vor sa arate tara lor. „Dragi romani, astazi (n.n. – ieri) este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Presedintele și premierul au transmis mesaje cu ocazia Zilei Naționale Presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose au transmis astazi mesaje cu ocazia Zilei Nationale. Într-un mesaj de Ziua Naționala, postat astazi pe Facebook, președintele a atras atenția…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza romanilor “La multi ani” de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti “intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. “Dragi romani,…