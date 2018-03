Stiri pe aceeasi tema

- Directorul TVR este chemat la raport, in Parlament, pentru ca și-a permis sa sa fie de acord ca televiziunea publica sa difuzeze interviul acordat de Sebastian Ghita, de la Belgrad, in timp ce statul roman cheltuie bani, timp și energie sa aduca acasa un urmarit internațional. Directorul interimar al…

- Inspectorul judiciar Elenea Radescu va fi judecata de Secția de procurori in materie disciplinara, in urma cercetarii efectuate chiar de colegii ei de la Inspecția Judiciara. Elena Radescu Stirea Inspectorul Elena Radescu, judecata disciplinar de CSM a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri,…

- Președintele SUA Donald Trump l-a demis pe Secretarul de Stat Rex Tillerson și l-a inlocuit cu directorul CIA Mike Pompeo. Anunțul a fost facut pe Twitter. Trump i-a mulțumit lui Tillerson pentru activitate și a transmis ca Pompeo va face o ”treaba fantastica” (“a fantastic job”). Stirea Trump il…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a transmis luni un mesaj dur membrilor Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Toader așteapta motivarea acestora pentru a trimite mai departe cererea de revocare…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Republica Elena, a facut un apel la sprijinul Romaniei pentru a interveni pe langa autoritatile turce pentru eliberarea din inchisoare a doi militari greci arestati la inceputul lunii martie, potrivit Agerpres. Oficialul grec, aflat in vizita la Bucuresti, a avut…

- Cunoscuta drept un vehement critic al PSD, politologul Alina Mungiu Pippidi a aratat, intr-o intervenție la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a fost transformat intr-o victima de catre presa din Romania, deși nu este mai rau decat alți lideri politici. In plus, ea a apreciat schimbarile facute in PSD,…

- Piata bunurilor de folosinta indelungata a crescut cu 14,4%, anul trecut, la 2,98 miliarde euro, potrivit unui studiu realizat de GfK. Cea mai mare crestere a fost inregistrata de piata telecom, de 29,5%, la 1,16 miliarde euro. ”Piata de smartphone-uri continua sa se indrepte catre dispozitivele mai…

- Detaliile privind organizarea Congresului extraordinar al PSD din data de 10 martie si ordinea de zi a acestuia se afla pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Executiv National (CExN) care va avea loc luni la Palatul Parlamentului. Conducerea PSD urmeaza sa stabileasca astfel modul de organizare a…

- Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP), a declarat, vineri, la sediul Curții de Apel București, ca a fost harțuita de șeful DNA Ploiești, procurorul Lucian Onea. Patru a spus ca deține și inregistrari de la DNA Ploiești, in dosarele care o vizeaza. “Am și eu inregistrari…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Tatal șefului DNA Ploiești, Lucian Onea, este cunoscut pe plan local drept un om foarte violent, potrivit unor declarații facute de prahoveni. Mai mulți batrani au marturisit ca tatal procurorului Onea este un barbat violent, victimele acestuia fiind mai multe persoane in varsta din satul Pietriceaua,…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Direcția Naționala Anticorupție a pierdut in prima instanța procesul intentat de un avocat din dosarul lui Paul de Romania pentru ca a fost incatușat excesiv. Avocatul Robert Roșu, de la Țuca, Zbarcea și Asociații, a reușit sa convinga judecatorii Tribunalului București ca DNA trebuie sa ii plateasca…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Ministrul energiei, Anton Anton, a șocat, intr-un interviu pentru Agerpres, cu o declarație care l-ar face invidios și pe fostul ministru al educației, Liviu Pop, celebru pentru gafele sale de exprimare. In interviul acordat agenției publice de presa, ministrul a vorbit si despre proiectul reactoarelor…

- Inspectia Judiciara (IJ) o contrazice pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, atat in privința cercetarilor disciplinare care o vizeaza, cat și in privința controlului derulat, in 2017, la DNA Ploiești. Reprezentanții IJ au precizat, joi, ca, din perioada ianuarie 2017 pana in prezent, au fost identificate…

- Interceptarile prezentate de Realitatea TV, marți, par sa mute atenția scandalului de la DNA Ploiești catre SRI dupa ce procurorul Mircea Negulescu discuta cu Vlad Cosma despre ce șefi din Serviciul Roman de Informații l-ar fi ajutat pe Sebastian Ghița sa fuga, scrie Romania Libera. Deși inregistrarile…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat pentru a fi audiat in calitate de martor. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a anunțat, inca de luni, la Antena 3, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti la sediul…

- Dan Voiculescu a postat, pe blogul sau, o precizare, dupa ce luni dimineața, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa ce conținea și stenogramele unor inregistrari (probe in dosar), potrivit carora ar fi existat un complot pentru denigrarea DNA – Ploiești, in care ar fi…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a fost trimis in judecata de DNA Ploiești sub acuzațiile de favorizarea faptuitorului și fals intelectual in forma continuata. Din cuprinsul comunicatului de presa reiese o fractura evidenta de logica a procurorului care a instrumentat cauza. Potrivit rechizitoriului,…

- Barbatul care a provocat, sambata dupa-amiaza, in centrul Capitalei, accidentul in care au fost distruse patru mașini, a fost dus, duminica, la audieri, dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. “Aveam viteza (…) Nu…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- La doar o zi dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila și membrii Guvernului au anunțat ca renunța la SPP, instituția condusa de “eternul” Lucian Pahonțu, a anunțat ca a platit 4.132.800 de lei (aproape 1 milion de euro) fara TVA pentru 3 autoturisme, scrie grupul.ro Grupul de Investigații Politice arata…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se vor reuni, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila. Printre temele care vor fi abordate se numara programul de guvernare si prioritatile legislative. Potrivit Mediafax, ședinta comuna a grupurilor…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica. Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in noiembrie…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Ministrul pentru fondurile europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din funcție, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Conform comunicatului, in aceasta perioada au fost lansate…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- O explozie s-a produs, luni dimineața, la o conducta magistrala de gaze, in județul Gorj. Nu sunt victime, dar mai multe mașini sunt complet arse. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, flacarile au in jur de 50 de metri inalțime, iar sursa incendiului nu a fost indepartata. …

- Eurodeputata PSD Viorica Dancila – liderilor europarlamentarilor PSD – s-a delimitat, sambata, de declarațiile premierului Mihai Tudose vizavi de relația cu Budapesta. “Statul unitar roman este un principiu constitutional nenegociabil, insa nu avem nevoie de formulari nefericite pentru a puncta acest…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Ioana Theodoru In ultimele zile a devenit evident ca Mihai Tudose se pregatește intens sa dea atacul final impotriva lui Liviu Dragnea. Gesturile diferiților membrii PSD care contesta, deocamdata timid, autoritatea lui Liviu Dragnea, dar și discursul anterior asumat de Mihai Tudose sunt elemente care…

- Directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a solicitat, in perioada 20 noiembrie – 29 decembrie 2017, realizarea unei analize la nivel intern privind impactul economico-financiar al cheltuielilor companiei, fiind realizata ulterior o scadere a acestora cu aproximativ 12,7 milioane…

- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit in prima ședința pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017. La sedinta de vineri, plenul CSM isi va alege noua…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului și a incercat, fara succes, sa faca la fel cu o alta fata, Magdalena Șerban este acuzata acum și de ultraj, pe motiv ca ar fi amenintat cu moartea doua angajate ale Spitalului Penitenciar Jilava, unde a fost incarcerata. “E…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

