Stiri pe aceeasi tema

- ​Firma IT Grammarly, care a realizat un asistent digital pentru scriere corecta în limba engleza folosit de 20 de milioane de utilizatori, a anunțat vineri ca a obținut o noua investiție, de 90 de milioane de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Tier Mobility, un startup de trotinete si scutere elctrice din Berlin, primeste o runda de finantare de 60 de milioane de euro si spune ca va investi banii în extindere si în îmbunatatirea rezistentei trotinetelor.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- O firma IT deschisa de un american la Cluj a obținut un imprumut de 7,5 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Investiții (BEI), prin așa-numitul Plan Juncker, pentru a crea tehnologii software și hardware, bazate și pe inteligența artificiala (AI), care sa fie folosite de restaurante sa-și gestioneze…

- ​Un startup nacut într-un laborator de la Universitatea Harvard, care lucreaza la dezvoltarea computerelor cuantice, a primit o finantare de tip seed de 2,7 milioane de doalri. Printre investitori se numara si Samsung.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Rompetrol Downstream ndash; divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a deschis astazi a cincea statie de carburanti Rompetrol din municipiul Craiova strada Henry Ford, nr. 12 . Investitia totala se ridica la circa 1,5 milioane USD si asigura crearea a 15 noi locuri de munca."Noua statie…

- SpotHero, firma care a realizat aplicatia cu acelasi nume, a primit runda de finantare serie D de la mai multe fonduri de investitii de capital de risc: Macquarie Capital, Union Grove Venture Partners, Venture Partners si altii. Firma a primit pana acum finantari totale de 118 milioane de dolari, in…

- Primarul municipiului Blaj a anunțat ca in aceasta perioada se executa lucrari de modernizare și reparații pe mai multe strazi din oraș. Investiția totala este de 1,46 milioane lei. ”In fiecare an, reparam intre 10 și 15 strazi din municipiu, care au fost asfaltate sau modernizate in urma cu ceva timp…

- Huawei Technologies Co Ltd intentioneaza sa investeasca in urmatorii trei ani aproximativ 800 de milioane de dolari in construirea unei fabrici in Brazilia, care va produce atat pentru piata interna cat si pentru cea externa, a anuntat guvernatorul statului Sao Paulo, Joao Doria, transmite Reuters .…