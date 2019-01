Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Numarul persoanelor care și-au radiat din circulație mașinile a crescut in decembrie 2018, fața de luna anterioara. Pe seama acestui lucru poate fi pus și faptul ca unii aradeni stabiliți in Italia, care au venit de sarbatori acasa, au mers la ghișeele Serviciului permise și inmatriculari…

- Trendul ascendent pe care se inscrie rezidentialul autohton din 2014 incoace alimenteaza speculatiile cu privire la iminenta unei crize similare celei din 2008, insa datele specialistilor arata ca actualul context de piata este semnificativ diferit fata de cel din 2008, se arata intr-o analiza de…

- O firma rusa, la care lucra o femeie acuzata de ingerinte electorale in SUA, a dat in judecata Facebook Inc, dupa ce administratorii retelei de socializare au blocat contul de Facebook al firmei pe baza presupuselor legaturi ale acesteia cu Internet Research Agency, o companie rusa considerata ca fiind…

- Salariul ramane, și in 2018, principalul criteriu in funcție de care romanii iși aleg cariera, angajatorul și chiar orașul in care vor sa locuiasca și sa lucreze. Media salariala, la nivel național, crește proporțional cu numarul de angajatori existenți in fiecare oraș, cu industria din care fac parte,…

- Salariul ramane, si in 2018, principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze, conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES . Media salariala, la nivel national, creste proportional cu numarul de angajatori…

- Pelicula Morometii 2 va avea patru proiectii de gala, in prezenta echipei, in Iasi, pe 13 noiembrie. Trei dintre acestea sunt la Cinema Ateneu, la orele 16:00, 18:30, respectiv 21:00. Proiectia speciala de la ora 16:00 este una suplimentara, anuntata dupa ce primele doua difuzari programate au devenit…

- Curtea Europeana de Justiție a trimis luni Ministerului Mediului un document prin care inștiințeaza autoritațile romane ca a inceput procesul intentat de Comisia Europeana in luna mai pentru ca statul roman nu rezolva problema poluarii din București. Eșecul protejarii propriilor cetațeni poate costa…