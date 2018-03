Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28 martie a.c., in urma unor controale efectuate pe valea Ilvelor, politistii Biroului Delicte Silvice au constatat nereguli la un depozit de material lemnos, din Lunca Ilvei. Astfel, politistii au stabilit faptul ca societatea comerciala in cauza ar fi efectuat doua transporturi de material…

- Un agent economic de pe Valea Birgaului, care activeaza pe linia exploatarii și prelucrarii lemnului, a fost descoperit de polițiști și de inspectorii Garzii Forestiere cu aproape 18 m.c de lemn carora nu le-a putut justifica proveniența. Lemnul, in valoare de aproape 7.000 lei a fost confiscat, iar…

- De exemplu, la data de 26 martie a.c., în jurul orei 03:00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Maguri - Racatau au depistat în trafic un barbat, de 46 de ani, din comuna Gilau, care transporta cu o autoutilitara 6,70 metri cubi de lemn rotund rașinoase, fara aviz de însoțire.…

- Zece conducatori auto au ramas fara permise de conducere, iar un tanar din Vișeu de Sus a fost prins de polițiștii nasaudeni cu un permis fals și s-a ales cu dosar penal. Totodata, oamenii legii au aplicat peste 200 de amenzi, in valoare de 48.000 lei. Potrivit IPJ BN, la data de 26 martie a.c., polițiștii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea potrivit careia elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75%, informeaza Mediafax . „Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat…

- Spatii de productie in valoare de aproape 4 milioane de euro sunt scoase la vanzare sau la licitatie in zona industriala. Cele mai multe sunt obiectul unor rasunatoare falimente. Cine vrea sa se indrepte spre zona de productie o poate face fara probleme. Mai multe hale si unitati de productie din zona…

- Polițiștii bistrițeni, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere, au confiscat 20 mc de material lemnos, cea mai mare parte de la o firma de profil care l-a depozitat ilegal pe rampa CFR din Rebrișoara. In ultima perioada, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj Napoca – Biroul…

- Un tanar din Telciu a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii dupa ce a accidentat cu mașina un tanar din Mititei, care circula pe marginea șoselei, și a parasit locul accidentului. Incidentul s-a petrecut, luni, pe raza localitații Salva. Polițiștii au descoperit ca telceanul a…

- Leo de la Strehaia a fost retinut pentru 24 de ore, luni seara, in urma audierilor intr-un dosar dosar de inselaciune, acesta fiind acuzat ca ar fi vandut o statueta presupusa a fi din aur unui roman stabilit in SUA. Si fiul manelistului este cautat, transmite Mediafax. Leo de la Strehaia a fost escortat,…

- Un barbat de 38 de ani din Siria a fost depistat de politistii de la Imigrari ca lucra la o firma din Timisoara fara a detine avizul de angajare. Barbatul avea drept de ședere pe teritoriul Romaniei, insa firma nu a respectat legislatia in domenul privind incadrarea in munca a cetatenilor straini. Societatea…

- O firma clujeana pune mana pe zeci de mii de euro sa deseneze benzile de circulatie si sa taie din Bulevardul Decebal si Andrei Muresanu si strada Nasaudului. Reconfigurarea traseului include benzi speciale pentru autobuze si trasee pentru biciclete. Luna aceasta, o firma clujeana a pus mana pe un…

- Politistii de imigrari din Bistrita-Nasaud au depistat doi barbați din Turcia, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere. Aceștia au fost sancționați contravențional și obligati, prin decizii de returnare, sa paraseasca teritoriul Romaniei in 15 zile. Politistii…

- Alina Bica și-a facut firma in Costa Rica. Fostul procuror antimafia a intrat in afaceri cu oameni condamnați sau anchetați in Romania pentru frauda și corupție, dezvaluie ziariștii de la RISE Project. „In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad…

- Desi stia ca nu are voie sa paraseasca localitatea de domiciliu, fiind sub control judiciar, un tanar din Teaca s-a aventurat la o plimbare cu masina pana la Bistrita. Aici insa, a dat nas in nas cu politistii, care l-au oprit pentru un control de rutina. Acum, tanarul risca sa isi petreaca urmatoarele…

- La finele saptamanii trecute, politistii au efectuat o serie de controale in magazine pentru combaterea fenomenelor ilicite din domeniile traficului și comerțului cu țigarete și produse din tutun, precum și producerii și comercializarii alcoolului și bauturilor alcoolice, in urma carora au fost aplicate…

- Epopeea cladirii de pe Sincai pe care a ridicat-o Primaria Bistrita pentru a-si muta acolo o parte din activitate pare sa nu se mai termine. De curand, municipalitatea a dat in judecata firma care a ridicat cladirea pentru ca i-a pierdut cartea tehnica. Problemele cladiri de pe strada Sincai, care…

- Unul dintre cei mai titrati oameni de afaceri clujeni din domeniul energiei electrice, Rares Criste, cere ca societatea lui, ECG POWER TRADING SRL, sa intre in faliment. Interesant este faptul ca, daca in 2015 firma lui Criste raporta afaceri de peste 25 de milioane de lei, in anul urmator Criste nu…

- Prin targ se aude o veste buna pentru unii, tare rea pentru altii. Cica nasul mafiotilor si vamesilor din Republica Romania, pe numele sau, Vasile Blaga, se pregateste de o achitare definitiva. Dupa ce a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta, buldogului i s-a promis ca va scapa cu…

- Viitorul nu suna bine pentru chitaristul ratat, pui de securist, Ludovic Orban. Desi ca si Blaga a fost achitat in prima instanta, lui i se pregateste o condamnare cu suspendare in apel. De ce? Foarte simplu. Ludovic Orban n-a acceptat vampirizarea partidului sau de catre USR (Uniunea Securistilor din…

- Ca tot am vazut ca multa lume o plange pe Alina Bica, fosta sefa a DIICOT-ului. N-aveti de ce fratilor. A fost o ticaloasa si o nenorocita ca si alti stalpi ai sistemului de represiune instalat in Romania de derbedeul Basescu cu sprijinul intersat al unor institutii din strainatate. Ce-mi place este…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Dar deloc. Incepe tot mai bine sa se vada ca functia de rector al Academiei Nationale de Informatii ”Mihai Viteazul” este o palarie prea mare pentru ardeleanul cu nume rusesc. Dupa ce fiind sub influenta bauturilor cu multe grade a recunoscut la o agapa rectoriceasca ca este general sub acoperire –…

- Un deținut condamnat pentru talharie calificata a evadat, joi, in timp ce se afla la munca in Palatul de Justiție Satu Mare, fugind pe geamul de la o baie. Acesta a fost dat in urmarire generala de polițiști, potrivit cotidianul.ro Purtatorul de cuvant al IPJ Satu Mare, Paula Cochera, a declarat, joi,…

- Dupa ce ca este anchetat pentru furt si a fost pus sub control judiciar, un tanar bistritean a fost prins umbland pe strada inarmat, desi ii era complet interzis. Acum nu este exclus ca acesta sa ajunga dupa gratii. Potrivit IPJ BN, in noaptea de 6/7 februarie a.c., pe o strada din municipiul Bistrița,…

- Un adolescent din Nasaud s-a ranit destul de grav azi-noapte, dupa ce a intrat intr-un gard cu mopedul pe care il conducea. Problemele nu s-au terminat aici pentru baiat fiindca politistii au descoperit ca el nu avea nici permis de conducere pentru un astfel de mijloc de transport, dar nici mopedul…

- Un tanar din Rodna si un barbat din Tiha Birgaului au fost identificati de politisti ca fiind autorii unor furturi comise in incinta unor societati comerciale. Unul a furat mai multe bunuri, iar celalalt bani. Pe numele celor doi, oamenii legii au deschis dosare penale. Potrivit IPJ BN, la data de…

- Doi tineri cu varste de 21 si 17 ani, ambii din comuna Ploscuteni, judetul Vrancea, au fost depistati de politistii din cadrul Postului de Politie Buciumeni, la data de 02 februarie a.c., in jurul orei 10.30, in timp ce sustrageau dintr-o padure, apartinand unei societati comerciale si transportand,…

- Un barbat din Ciceu Mihaiesti are probleme cu legea, dupa ce politistii l-au prins desfasurand activitati de paza la negru. De asemenea, in urma unui control derulat pe linie de paza si protectie, la finele saptamanii trecute, la mai multe societati comerciale din comuna Petru Rares, politistii au…

- Un tanar din Rodna a fost e cercetat de politisti dupa ce ar fi furat o bicicleta a unui consatean. Fapta s-ar fi petrecut in toamna lui 2016, insa oamenii legii abia acum au reusit sa identifice faptasul. Potrivit IPJ BN, bunul furat a fost recuperat si returnat proprietarului. La data de 2 februarie…

- Bilanțul activitații IPJ BN a ascuns sub preș, prin omisiune, o stare de spirit negativa existenta in randul polițiștilor din structurile operative, pe cale sa de-a in clocot. Din cauza aplicarii dupa ureche a Legii salarizarii, in special polițiștii aflați in strada, cei care se confrunta direct cu…

- Un barbat din cartierul bistritean Viisoara a fost retinut de politisti din cauza ca acesta nu a respectat un ordin de restrictie emis de instanta Judecatoriei Bistrita, la finele anului trecut. Pe numele barbatului, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea hotararii judecatorești.…

- Politistii au efectuat, marti, mai multe perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape 4 milioane lei. Oamenii legii au luat in vizor o firma de protectie si paza din Cluj-Napoca, ai carei administratori au inregistrat in evidentele contabile mai multe achizitii…

- Aproape 700 de amenzi au aplicat politistii de la Rutiera din Bistrita-Nasaud, in acest weekend, soferilor indisciplinati in trafic, iar pe 30 i-au transformat in pietoni, in special pentru ca s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Parte dintre betivii de la volan s-au ales cu…

- Trupul macelarit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit ascuns in doua valize intr-o masina, dupa ce polițiștii au primit un telefon despre o posibila omucidere. Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina…

- Doi barbati din Bistrita-Nasaud au ajuns la inchisoare, dupa ce politistii au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Unul dintre ei este din Negrilesti si a fost condamnat pentru conducere a unui autovehicul fara permis. Celalalt este din Nasaud si a fost condamnat pentru furt…

- Conform unor date ce apar pe portalul instanțelor de judecata, firma Tel Drum SA iși cere falimentul, printr-un dosar depus la Tribunalul Teleorman pe 17 ianuarie, primul termen de judecata fiind 29 ianuarie 2018, potrivit hotnews.ro Pe data de 17 ianuarie, procurorii DNA anunțau extinderea urmaririi…

- Doi barbati de 18 si 20 ani, din judetul Vrancea, au fost depistati in flagrant de politistii din cadrul Posturilor de Politie Buciumeni si Poiana, cand au sustras dintr-o padure apartinand unei societati comerciale, sase arbori esenta tei, cu diametre la cioata cuprinse intre 19-29 cm. Materialul lemnos…

- Sapte soferi au ramas azi-noapte fara permis de conducere, dupa ce au fost prinsi, de politistii din Singeorz Bai, la volan sub influenta alcoolului. Dintre acestia, trei s-au ales cu dosar penal din cauza unei alcoolemii mai mari de 0,4 la mie in aerul expirat. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi…

- Dupa ce a pierdut procesul in care a contestat, la Judecatoria Bistrita, o amenda aplicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Nasaud pentru transport ilegal de lemne, Zadorsim SRL din Bistrita-Birgaului a atacat sentinta in apel, la Tribunalul Bistrita-Nasaud. Firma bargauana cere restituirea…

- Partia de schi, continua sa inghita bani, deși pana acum nu a funcționat nici macar o zi. Primarul Cretu pare sa fie urmarit de ghinion, in conditiile in care pe partie s-a asternut un strat bun de zapada, care insa nu poate fi batatorita din cauza ca pamantul de sub acesta nu este inca inghetat. Municipalitatea…

- Fostul sef al DGIPI din cadrul Ministerului de Interne, Virgil Ardelean, impreuna cu fiul chestorului si cu Dan Dunca, un jucator pe piata imobiliara edifica un proiect imobiliar in cartierul Gheorgheni. Afacerile lui Dunca se leaga si de o serie de nume controversate, cum ar fi cel al lui Codrut Marta,…

- Nu este suficient faptul ca posturile vacante din administratie pot fi numarate pe degete. Acestea sunt oferite si cu dedicatie, conditiile de participare la concurs fiind „mulate” pe studiile si calificarile unora. Un astfel de post este scos la concurs la Primaria Bistrita. Salariu se apropie vertiginos…

- Dupa ce au incheiat primul an din mandatul 2016 – 2020, deputatii se pot lauda, sau nu, cu activitatea prestata in forul legislativ suprem al tarii. Gazeta de Bistrita va prezinta cat de mult au transpirat in Parlament alesii de Bistrita-Nasaud, prin initiativele legislative depuse, interpelari sau…

- Odata cu trecerea unor cote importante ale contribuțiilor de la angajator la angajat s-au creat situații aberante și imposibil de crezut, cum este cazul unui cadru didactic universitar din Cluj, care, in ianuarie, a aflat cu stupoare ca are de platit catre stat mai mult decat a incasat in urma muncii…

- Polițiștii locali au acționat zilele trecut in Complexul Studențesc, unde, in fața imobilului cantinei 4 C se afla o terasa nefuncționala, unde erau depozitate mai multe obiecte precum scaune, mese, umbrele, toate in dezordine, locația riscand sa se transforme intr-o rampa clandestina de deșeuri. In…

- Politistii de la Serviciul Rutier din Bistrita-Nasaud au retinut, luni, 15 permise de conducere, au retras 5 certificate de inmatriculare si au aplicat peste 180 de amenzi, in valoare de peste 50.000 de lei, in urma unei actiuni care a avut loc pe DN 17, in colaborare cu politistii din judetul Suceava.…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, dupa ce si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva. Politistii au fost sesizati, duminica…

- Un barbat din Feldru s-a ales, miercuri, cu doua dosare penale in aceeasi zi, dupa ce a fost prins de politisti circuland, pe raza comunei Ilva Mica, cu o masina care tracta o remorca neinmatriculata, iar la distanta de cateva ore, in aceeasi localitate, baut fiind, a produs un accident de circulatie.…

- In a doua zi din 2018, un tanar din Bistrita si un altul din Sibiu s-au ales cu dosare penale, ambii fiind prinsi la volan fara a detine permise de conducere. Mai mult, bistriteanul era si baut, iar autoturismul pe care il conducea era neinmatriculat. Probleme are insa si o tanara din Rebrisoara, care…