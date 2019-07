Stiri pe aceeasi tema

- Primul serviciu de car-sharing pentru Bucuresti se lanseaza saptamana viitoare, prin conceptul Spark, care aduce in oras o flota formata in totalitate din automobile electrice, informeaza compania intr-un comunicat remis vineri. Conceptul de car-sharing presupune că utilizatorul se urcă în…

- Primul serviciu de car-sharing pentru Bucuresti se lanseaza saptamana viitoare, prin conceptul Spark, care aduce in oras o flota formata in totalitate din automobile electrice, informeaza compania intr-un comunicat remis vineri. Conceptul de car-sharing presupune că utilizatorul se urcă în…

- Bucurestenii care cauta o alternativa de transport in oras, curata, rapida si sigura, vor avea parte de o surpriza saptamana viitoare. Spark, serviciul international de e-car sharing, vine in capitala Romaniei cu o flota formata in totalitate de masini electrice. Serviciul va fi furnizat sunt…

- A aparut și in Oradea primul ATM prin care se pot tranzacționa criptomonede. ATM-ul Bitcoin funcționeaza la parterul Crișul Shopping Center. Astfel, criptomonedele BTC, LTC și DASH pot fi achiziționate platind cash, cu lei, la automat! La fel, pot fi vandute la automat, pentru a se incasa cash romanesc,…

- Startup-ul american Lime, o companie care se ocupa cu inchirierea de trotinete si biciclete electrice, intra pe piata din Romania printr-un parteneriat cu Primaria Capitalei si va amplasa 1.000 de trotinete electrice in Bucuresti.

- ​Startup-ul american Lime, care ofera servicii de închiriere pentru trotinete electrice, ar putea aduce la Bucuresti 1.000 de astfel de vehicule, printr-un program pilot propus de Primaria Capitalei.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Curs valutar euro 12 aprilie 2019. Cat este euro, azi, la casele de schimb. Afla din articolul a1.ro, care e cursul euro la casele de schimb, la vanzare și la cumparare. Cursul euro la casele de schimb din București, Iași, Cluj, Sibiu, Arad și alte orașe din Romania

- Wolf-e, o companie fondata de cinci antreprenori din Europa Centrala si de Est, va lansa servicii de inchiriere a trotinetelor electrice in aceasta luna in Bucuresti, iar in Cluj pana la sfarșitul primului semestru al anului. Compania isi propune sa mai adauge in portofoliul inca o capitala din regiune,…