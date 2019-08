Firma de consultanţă controlată de Dan Barna, contracte de milioane de euro cu statul Dan Barna este expert in fonduri europene si a obținut contracte banoase de pe urma statului, prin una din firmele sale. Potrivit Evenimentul Zilei, firma actualului președinte al USR, care aspira sa devina președintele Romaniei, are ca obiect de activitate consultanța pentru a obține fonduri europene. In iunie 2016, la doua saptamani dupa ce a fost numit secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, Dan Barna a iesit din firma pe care o infiinta in 2007 alaturi de Dumitru Dragos Jaliu, ramas in prezent unic asociat al Grupului de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL Bucuresti. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

