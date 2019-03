Firma Al Carina, vizata de perchezitii in cazul dezinfectantilor neconformi, respinge acuzatiile ministrului Sanatatii

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul l-a criticat miercuri seara pe presedinte, dupa retrimiterea bugetului pe 2019 in Parlament. Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca functia unei rezerve de aur consistente pastrata in afara tarii nu se mai justifica, iar Romania are cu totul alta situatie economica si pozitie internationala…

- CHIȘINAU, 3 mar – Sputnik. Cetatenii Republicii Moldova care se afla în Grecia vor beneficia de pensii pentru limita de vârsta, pensii de urmas, pensii de dizabilitate determinata de boli obisnuite, pensii si indemnizatii de dizabilitate determinata de accidente de munca si boli…

- Preturile benzinei si motorinei, fara taxele incluse, au ajuns in Romania in prezent peste media Uniunii Europene si mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria ...

- Datele Comisiei Europenearata ca in Romania, preturile benzinei si motorinei, fara taxele incluse, au ajuns in prezent peste media Uniunii Europene si mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria sau Ungaria. Pretul a 1.000 de litri de benzina…

- Cetațenii Republicii Moldova care sunt angajați oficial in Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, iar din 1 martie, și in Germania, iși pot pastra statutul de persoana asigurata social conform legislației naționale.

- Romania ramane și in acest an pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește cheltuielile alocate sanatații raportat la Produsul Intern Brut, scrie Hotnews. In timp ce media țarilor Uniunii Europene pentru sanatate este de 9,6% din PIB, ...

- Spre deosebire de alte mari orase europene, asaltate de sute de mii de imigranti, Alba Iulia nu are probleme majore din acest punct de vedere. EVALUAREA ACTIVITATII POLITISTILOR DE IMIGRARI DIN JUDEȚUL ALBA, IN ANUL 2018 In cursul anului 2018, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Alba…