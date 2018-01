Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au actionat miercuri impotriva unei grupari de contrabandisti de mari dimensiuni, care derula afaceri in zona Campulung Moldovenesc - Izvoarele Sucevei. Miercuri, structurile…

- Scandal imens cu o vedeta ProTV in prim-plan. A fost evacuata de politie dintr-o institutie publica. Firicel din Las Fierbinti a fost evacuat de la sediul CREDIDAM cu poliția. Actorul continua lupta cu organismul ce se ocupa cu colectarea drepturilor artiștilor interpreți. Acesta nu și-a primit inca…

- Actorul Cuzin Toma, cunoscut pentru rolurile din "Aferim!” si "Las Fierbinti”, a vrut sa afle de unde provin sumele incasate de la Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si care este formula de calcul dupa care reiese aceste sume datorate artistilor. „Firicel”,…

- Aventurile personajelor din Las Fierbinti au ajuns la un alt nivel in acest sezon. Bobita a incercat sa tina pe linia de plutire business-ul de la carciuma, dar si-a testat si norocul intr-o multime de combinatii care i-au fost date peste cap de prietenul lui, Giani. Nici in sezonul 12, Celentano nu…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Mihalt s-a ales cu dosar penal in judetul Cluj. A luat o motocicleta, in proba, de la domiciliul proprietarului, care dorea sa o vanda, dar nu s-a mai intors. Este cercetat acum pentru “abuz de incredere”. Potrivit IPJ Cluj, in 8 decembrie, un tanar de 24 ani,…

- Omul de afaceri Bobby Paunescu s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a fi audiat in calitate de martor intr-un dosar de coruptie, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. La iesirea din sediul DNA, Bobby Paunescu a raspuns evaziv intrebarilor puse de jurnalisti si…

- F. T. In ziua de 5 decembrie, polițiștii Secției 1 Ploiești au desfașurat doua acțiuni paralele in zona Oborului și a Cartierului Bereasca, pentru verificarea legalitații actelor de comerț derulate de catre comercianții din cele doua piețe. Raziile au fost efectuate timp de trei ore (intre 6 și 9 dimineața)…

- Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) raspunde acuzatiilor aduse de Toma Cuzin, sustinand ca actorul nu mai este membru al asociatiei din septembrie 2015, fiind exclus din cauza comportamentul agresiv, injuriilor, amenintarilor si acuzatiilor false la adresa…

- Ofițerii Directiei Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Național de Investigații in comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale au efectuat 10 perchezitii in orașele Rezina si Drochia, la mai multe persoane care sunt

- Toma Cuzin, gorjeanul de la Pestisani, cunoscut pentru rolul sau din serialul de comedie „Las Fierbinti”, de la Pro Tv, a fost implicat, ieri, intr-un scandal, dupa ce a mers la sediul CREDIDAM, institutie care se ocupa cu strangerea banilor din drepturile de autor. La fata locului au ajuns…

- Actorul Toma Cuzin a transmis primul live pe Facebook din noul sediu al CREDIDAM. „De doua ore incerc sa vorbesc cu domnul Gheorghiu si de cate ori incerc sa aflu formula de calcul dupa care se impart banii artistilor, domnul Stefan Gheorghiu cheama Politia", a spus Cuzin Toma, potrivit news.ro.…

- Cuzin Toma a devenit celebru pentru rolul sau in serialul romanesc Las Fierbinti, insa nu multi ii cunosc trecutul. Intr-un interviu acordat recet, acesta si-a povestit copilaria de pe santier, loc la care acesta nu se gandeste cu tristete, ba, mai mult, a declarat ca a fost o perioada frumoasa din…

- Cuzin Toma (40 de ani) nu mai crede in speranta. De fapt, prima dezamagire din viata lui a fost cauzata de dorinta de a avea speranta. Crede, in schimb, in munca si in ambitie. Asa a ajuns actor. Nu pentru ca si-a dorit, ci pentru ca s-a incapatanat sa le dovedeasca altora ca in viata poti sa faci orice,…

- Un barbat de 66 de ani, din orașul Petrila, a murit miercuri seara, dupa ce a fost impușcat de un agent de poliție, acesta din urma manuind greșit o arma de vanatoare. Agentul, care se afla în timpul liber, fusese chemat de prietenul sau, fiul victimei, sa-l ajute la alungarea unui…

- Cu citeva clipe in urma,pe Portalul Instanțelor Naționale de Judecata a fost reintoarsa posibilitatea cautarii hotaririlor judecatorești dupa numele parților. Instrumentul eliminat fara explicații acum noua luni a fost restabilit dupa ce la 24 noiembrie a intrat in vigoare noul Regulamentul privind…

- Polițiștii din Argeș și Mehedinți au facut, miercuri dimineața, percheziții la locuințele unor persoane si la sediile unor instituții nebancare (CAR-uri), fiind vizate mai multe persoane care ar fi obținut imprumuturi pe care nu le-au mai restituit. Una dintre percheziții ...

- Actorul gorjean Toma Cuzin, celebru pentru rolul Firicel din Las Fierbinti, este alegerea Jandarmeriei pentru a promova concursul pentru școala de subofiteri. Inscrierile se termina pe 5 decembrie, fiind 700 de locuri disponibile. Sunt locuri ș...

- Vineri, 17 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au pus in executare un mandat de aducere pe numele unui barbat, in varsta de 32 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de violenta…

- Primaria Municipiului Targu Jiu, prin Direcția Turism și Evenimente Culturale și Centru Național de Informare și Promovare Turistica „Constantin Brancuși” Targu Jiu participa in perioada 16-19 noiembrie, alaturi de Consiliul Județean Gorj și alte instituții subordonate, la Targul de Turism al Romaniei,…

- Șase persoane au fost reținute intr-un dosar in care se fac cercetari pentru trafic de droguri. Acțiunea pentru prinderea celor șase a fost organizata de polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, sub coordonarea DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea.…

- Astazi, 15 noiembrie 2017, in jurul orei 00.33, politistii Serviciului Rutier au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, ce s-a produs pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Un barbat, de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut…

- Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, nu a dorit sa faca foarte multe comentarii pe marginea noului dosar deschis de DNA pe numele lui Liviu Dragnea. „Referitor la acest subiect, aș face o singura precizare pe care cu toții o cunoașteți, și anume faptul…

- Un tanar in varsta de 17 ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a urcat la volanul unui autoturism, fara a detine permis de conducere. A fost oprit de politie, pe o strada din municipiul Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, sambata, 11 noiembrie, in jurul orei 9.30, politistii rutieri din Alba Iulia…

- O vedeta a celor de la ProTV a trecut prin mari probleme. A fost in vizorul procurorilor DIICOT dupa ce a fost prins cu droguri pe litoral. Este vorba despre celebrul Firicel din "Las Fierbinti". Totul s-a intamplat in urma cu zece ani, in Vama Veche, conform telegrafonline.ro.Citește și: Revoltator!…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat ca Dumitru Iliescu, fostul sef SPP, a afirmat în fata comisiei ca din cunostintele sale se mai pregateste un dosar care sa vizeze membri ai Executivului, nominalizând ministrul Muncii, Lia Olguta

- Lovitura dura pentru fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu. Judecatorii au decis sa redeschida un dosar greu a acestuia. Totul s-a intamplat la Tribunalul Bucuresti acolo unde s-a dispus ca procurorii de la Parchetul General sa redeschida un dosar pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu…

- Doi vanatori din Dambovita s-au ales cu dosar penal dupa ce oamenii legii au gasit in locuintele lor, in urma unor perchezitii efectuate in aceasta dimineata, mii de articole pirotehnice, dar si un trofeu de vanatoare.

- Politistii Secției de Poliție Rurala Hunedoara efectueaza cercetari fata de un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Teliucu Inferior, cu privire la care au stabilit, in urma cercetarilor, ca in perioada 30 – 31.10.2017, cu ajutorul unui ferestrau mecanic, a taiat și a sustras 17 arbori…

- Un barbat in varsta de 55 de ani din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a condus un autoturism sub influenta alcoolului. A fost oprit de politie, pe o strada din oras. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 17.40, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din municipiu,…

- Politistii din Alba Iulia i-au intocmit dosar penal unei femei ce apela la mila cetatenilor, folosindu-se de prezenta fiului sau minor. Inspectoratul de Politie Judetean Alba reaminteste ca folosirea unui minor in scop de cerșetorie este infracțiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la doi…

- Jandarmeria Romana le-a facut o surpriza de proportii fanilor serialului ‘Las Fierbinti” cand a postat pe Facebook un video cu celebrul Firicel din serialul Las Fierbinți. In clipul video, actorul Cuzin Toma ce il ...

- Jandarmeria Romana a postat pe pagina oficiala de Facebook un video cu celebrul Firicel din serialul Las Fierbinți. In filmuleț, actorul se inscrie la școala de subofițeri jandarmi, incurajandu-i și pe alții. ”„Chiar si-asa”, pana și celebrul Firicel s-a inscris la școala de subofițeri jandarmi, tu…

- Procurorii DIICOT din Vrancea au retinut cinci barbati acuzati ca racolau si chiar rapeau persoane majore si minore pe care le obligau sa practice prostitutia, una dintre victime fiind bolnava de leucemie.”La data 19.10.2017 procurori D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea…

- Un tanar de 28 de ani, din Bocșa, județul Caraș-Severin, a crezut ca a gasit soluția perfecta pentru a-și pune banii la adapost: a ascuns 9.000 de euro in buzunarul celei mai uzate geci din garderoba. Cu siguranța, niciunui hoț nu ii va trebui haina, a crezut el.

- Potrivit IPJ Alba, La data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 23.50, politistii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din Alba Iuia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Nicolae Balcescu din nunicipiu, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- „La data de 12 octombrie, politistii Serviciului Rutier Iasi au depistat in trafic pe DN 24C, pe raza comunei Popricani, un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din judetul Hunedoara, cu viteza de 92 km/h, pe un sector de drum limitat la 50 km/h. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica,…

- Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, miercuri, la ieșirea de la DNA, ca a fost chemata de procurori pentru a i se transmite ca are posibilitatea de a recuza un expert. "În acest moment am fost convocata cu alte persoane din acest dosar. Ni s-a adus la cunoștința…

- Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare marți 22 de mandate de percheziție domiciliara, la persoane fizice și juridice, in Capitala și in județele Calarași și Timiș, și șase mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul…

- Polițiștii din Sebeș l-au identificat pe un minor de 16 ani, din municipiu, ca fiind principalul suspect de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, fapta prin care a fost produs un prejudiciu in valoare de 5.000 de lei. In sarcina minorului s-a retinut faptul ca, la inceputul lunii iulie 2016,…

- Un barbat din comuna Bosanci are dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului si permisul de conducere suspendat de mai bine de doua luni de zile, desi nu a fost baut in ziua in care a fost tras pe dreapta de un echipaj de politie. Oricat de hilar ar parea, este pura realitate, iar ...