Cuzin Toma, supranumit "Firicel" din "Las Fierbinti", are din nou probleme cu legea. In varsta de 41 de ani, artistul s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins drogat și fara permis la volan. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit ca actorul avea permisul suspendat. In plus, avea un comportament ciudat, astfel […]