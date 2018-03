Stiri pe aceeasi tema

- La intrunirea de ieri a consilierilor locali a fost prezenta și Irina Vladuca-Marghiloman, unica descendenta a lui Alexandru Marghiloman. Prezența sa la ședința CLM nu a fost una intamplatoare, mai ales ca primarul Constantin Toma a propus aleșilor locali sa aprobe proiectul de hotarare prin care se…

- „Dragi prieteni, am aflat din presa despre propunerea de a mi se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului si tot din presa am aflat ca unul dintre motive ar fi ca exemplul meu este „despre cum sa-i reabilitezi pe altii”. Nu m-as fi gândit niciodata ca pe umerii…

- Filosoful Mihai Sora a fost propus pentru titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei de grupul consilierilor USR. In motivarea propunerii se mentioneaza ca Mihai Sora "si-a dat demisia din guvern in semn de protest fata de mineriadele din 13-15 iunie 1990, fiind singurul ministru din guvern care a…

- Consilierii generali USR propun acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Capitalei filosofului Mihai Sora, in semn de recunoastere a activitatii sale si a contributiei aduse la dezvoltarea si promovarea valorilor culturale romanesti, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consilierilor USR, „in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti”.

- Filosoful Mihai Sora ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti, un proiect de hotarare pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a sedintei CGMB din 28 martie. "Se confera titlul…

- Maratonistului Tiberiu Useriu va primi titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului București, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului (CGMB). In expunerea de motive a proiectului propus de primarul Gabriela Firea, se arata ca Tibi Useriu,…

- Iubiti si respectati de publicul constantean si nu numai, iata ca veteranii scenei constantene, actorii Ileana Ploscaru si Alexandru Mereuta, au intrat si in atentia autoritatilor judetene. La propunerea presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Horia Tutuianu, celor doi mari artisti li se va decerna,…

- Romeo Kulcasar si-a donat o parte din ficat pentru a salva viata Anettei, desi nu o cunostea cand a decis sa faca acest gest. Consiliul Local al orasului Tasnad, de unde este tanarul, i-a refuzat titlul, dar cei de la Santau au decis ca el il merita.

- Academicianul Radu Miron, primul cetațean de onoare al Vasluiului Municipiul Vaslui are la ora actuala 28 de cetațeni de onoare. De-a lungul timpului, nume sonore din lumea academica, sportiva, artistica, medicala și culturala au primit aceasta distincție. Majoritatea sunt vasluieni, insa exista și…

- Europarlamentarul Cristian Preda a anuntat miercuri ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, distinctie pe care a primit-o in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii. "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu…

- Simona Halep a primit titlu de cetațean de onoare al Bucureștiului. Ceremonia a avut loc la Teatrul Excelsior din centrul Capitalei. “Sunt foarte emoționata. Cand ma aflu pe o astfel de scena e mai greu decat pe teren….E o onoare sa fiu cetațean de onoare al Bucureștiului. Cand am venit in București…

- Simona Halep (26 de ani), jucatoarea care incepand de azi a revenit pe primul loc in clasamentul WTA, a primit distincția de cetațean de onoare al Capitalei din partea primarului general Gabriela Firea. Evenimentul a avut loc in aceasta seara, la Teatrul Excelsior din București. "Sunt foarte emoționata!…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a inmanat Simonei Halep titlul de cetațean de onoare al Capitalei. La primirea distincției, Halep a spus ca este un moment foarte important pentru ea și pentru cariera ei sa fie apreciata la ea acasa.”Acum toate fetitele muncesc ca sa devina…

- Presa anunța la finalul anului trecut ca Helmuth Duckadam a primit titlul de "Cetațean de onoare al municipiului București", insa fostul mare portar neaga acest lucru. Președintele de imagine de la FCSB a scris pe contul sau de facebook ca aceasta distincție n-a primit-o niciodata. "In decembrie 2017,…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Alexandru Arsinel a devenit Cetațean de Onoare al Capitalei. Actorul s-a declarat bucuros de premiu, dar n-a uitat de soția sa, care abia a ieșit din spital și nu a ascuns faptul ca ii va dedica partenerei de viața … o parte din premiu. Dupa mai multe vești rele, a venit și una buna pentru Alexandru…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”. Arsinel a primit distinctia in plin…

- Emoții mari pentru cei prezenți la un eveniment in momentul in care Felicia Filip a urcat pe scena. Soprana a fost invitata pentru a-i inmana lui Alexandru Arșinel titlul de cetațean de onoare, iar in momentul cand a urcat scarile, ea s-a impiedicat fiind gata sa cada pe scena. Toți cei prezenți s-au…

- Alexandru Arșinel a primit, luni, 15 ianuarie, titlul de cetațean de onoare al Capitalei, in cadrul Galei Premiilor Municipiului București pentru Arta și Cultura, la Teatrul Odeon. Actorul a venit personal sa iși ridice distincția. Actorul a traversat o perioada dificila, in care problemele au parut…

- Potrivit informațiilor aparute pe site-ul Primariei Municipiului Dej, IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, ar urma sa primeasca titlul de „cetațean de onoare” al municipiului Dej. Momentan, proiectul de hotarare se afla in dezbatere…

- Sase preoti baimareni, sase „stalpi ai societatii” vor primii recunoastere si recunostinta din partea Administratiei Publice Locale Baimarene. Acestora le va fi decernat titlul de „Cetatean de Onoare” in semn de recunostinta pentru aportul adus dezvoltarii comunitatii. Primul titlu propus spre decernare…