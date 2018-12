Firea vrea sa dea gratuitate la transport pentru toti elevii din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa deconteze combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei pe luna daca mai multe persoane merg in comun cu un autoturism a trecut, joi, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. La sedinta anterioara proiectul…

- Primaria Capitalei vrea sa modernizeze iluminatul din Parcul Herastrau cu 52 de milioane de lei. Parcul Herastrau (in prezent parcul Regele Mihai I) va avea un nou sistem de iluminat si un sistem de supraveghere video, potrivit unui proiect aprobat, joi, in sedinta CGMB, care presupune aprobarea…

- Angajatii Metrorex se pregatesc sa intre in greva de avertisment joi, pe 15 noiembrie, a anuntat liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM), Ion Radoi. Potrivit informatiilor oferite de liderul sindical Ion Radoi pentru Ziare.com, angajatii au deschis conflictul de munca si au parcurs…

- Femeile se pot pensiona, la cerere, la varsta de 65 de ani, la fel ca barbatii, fara incetarea contractului de munca, a stabilit vineri Guvernul prin ordonanta de urgenta. Angajatorul nu poate refuza cererea de pensionare. In prezent, varsta standard de pensionare pentru femei este de 63 de…

- Primele 20 de autobuze aduse din Turcia vor intra in circulatie, in Bucuresti, la jumatatea lunii noiembrie. Masinile sunt dotate cu aer conditionat, sistem de taxare inteligent si GPS, potrivit TVR. Desi unii soferi care au avut posibilitatea sa testeze autobuzele s-au plans de…

- Guvernul a gasit inca o metoda pentru a atrage bani de la populatie: va deschide, la Trezorerie, conturi de economii pentru romanii cu varsta sub 18 ani. Banii vor putea fi retrasi in momentul in care copilul implineste 18 ani sau inainte de termen, daca are probleme grave de sanatate sau la decesul…

- Leul a scazut vineri, in comparatie cu dolarul si euro, care creste dupa ce joi scazuse. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6669 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0761 de lei/unitate, cu 0,66% mai…

- Elevii ar putea beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport in comun din municipiu, a anuntat joi, Primaria Focsani, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. Potrivit sursei citate, directorii unitatilor de invatamant din Focsani au fost convocati, in zilele urmatoare, la sediul primariei,…