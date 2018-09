Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…

- Sistemul centralizat de termoficare din Bucuresti si situatia celor doua entitati care asigura producerea si distributia energiei termice in Capitala, RADET si ELCEN, au constituit miercuri tema abordata de...

- Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, face urmatoarele precizari: „Am luat act, la revenirea din concediul legal…

- Daca „romanii de pretutindeni” reconsidera cifra, se mai poate discuta... Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Primaria Capitalei face publica o scrisoare transmisa de primarul general Gabriela Firea firmei responsabile cu dezinsectia in Bucuresti, prin care isi exprima nemultumirea pentru modul defectuos de aplicare a ultimului tratament de combatere a tantarilor, atragand atentia ca societatea nu si-a indeplinit…

- „Traficul reprezinta, in momentul de fata, cea mai serioasa problema a Bucurestiului. Timp de 25 de ani nu s-a facut aproape nimic pentru a se contracara efectul cresterii exponentiale a numarului de vehicule care circula in Capitala. De aceea, in primii doi ani de mandat ne-am concentrat eforturile…

- Fara masini pe strazile din Capitala un weekend pe an. Momentan, este doar un protest depus de un consilier PMP din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. Lucian Iliescu, consilier PMP in cadrul Primariei Capitalei, a depus la secretariatul institutiei un proiect de hotarare care prevede interzicerea…