Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza din nou situatia din PSD, spunand ca, deja infranti, pucistii, in frunte cu Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, isi striga onestitatea si atasamentul fata de PSD in fata oricui este dispus sa ii asculte. Basescu afirma ca Liviu Dragnea a ajuns…

- „Am ajuns la executii publice, la linsaj, pentru ca avem curajul sa vedem altfel lucrurile si sa si argumentam. Nu vrem sa dam o lovitura armata de palat, sa preluam puterea dupa o baie de sange. Eu cred ca suntem persoane pasnice, nu suntem inarmati, am si niste pistoale de jucarie. Nu ne permitem…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste de la 12.30 pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a ajuns la Parlament, unde va incepe CEx. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca miza de astazi este excluderea sa din partid și este de parere ca Liviu Dragnea va incerca și indepartarea a doi miniștri incomozi, Paul Stanescu și Tudorel Toader.„Cred…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a ajuns la Parlament, unde va incepe CEx. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca miza de astazi este excluderea sa din partid si este de parere ca Liviu Dragnea va incerca si indepartarea a doi ministri incomozi, Paul Stanescu si Tudorel Toader,…

- Conducerea largita a PSD se reuneste, vineri, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National care se va desfasura in Parlament, de la ora 12.30, pentru a dezbate „Declaratia privind Starea Partidului Social Democrat”. Documentul propune 19 masuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din functia de…

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea i-a cerut Vioricai Dancila sa iasa public sa il susțina public in scandalul izbucnit in interiorul, PSD dar prim-ministrul a refuzat sa faca acest lucru. Ponta a declarat la B1 TV, ca, din cate știe, Liviu Dragnea a fost miercuri dupa-amiaza la…

- Sorin Roșca Stanescu a declarat ca solicitarea Gabrielei Firea la ședința CExN PSD conform careia ar fi cerut demisia ministrului Carmen Dan dupa protestele din data de 10 august, exprima totodata puterea pe care primarul Capitalei a dobandit-o in partid. Mai mult, jurnalistul susține ca Liviu Dragnea…