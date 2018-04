Firea, trimisă la plimbare de șeful Achizițiilor Publice Pe data de 29 martie 2018, Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP), condusa de tehnocratul, reevaluat de PSD, Bogdan Pușcaș, a respins publicarea documentației de atribuire prin licitație, cu numarul 318.555, a lucrarilor de supervizare, proiectare și execuție a proiectului privind "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud intre A2 km 23+600 și A1 km 55+520. Lot II-Amenajare nod rutier CB DJ401 (Berceni) km 33+190 km 35+600".... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Oradea a depus spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 un proiect de 88,8 mil. lei (19 mil. euro), din care ajutorul financiar nerambursabil solicitat este de peste 87 mil. lei (18,7 mil. euro), pentru modernizarea parcului de tramvaie din municipiu. Proiectul…

- „Vom vedea prima cupa de excavator pe santierul Sibiu-Pitesti inainte de anul 2020, daca pregatirile vor continua in ritmul de acum. Apreciez ca inainte de 2020 vor incepe lucrarile”, a spus Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3. La data de 8 martie, documentatia pentru Contractul destinat proiectarii…

- Zece inspectori scolari generali si adjuncti din mai multe judete care in luna februarie au primit calificativul "nesatisfacator" la evaluarea activitatii in anul scolar 2016-2017 au semnat o plangere care a fost trimisa prin posta la DNA, a anuntat seful Inspectoratului scolar Braila, Catalin Canciu.…

- Anul acesta, toti romanii vor primi un cont cu user si parola pe Spatiul Privat Virtual, pentru a-si achita taxele si impozitele, iar simplificarea si unificarea declaratiilor la persoane fizice se va extinde si la companii, promite Mirela Calugareanu, președintele ANAF.Citeste si: Seful CNAIR…

- Situația afecteaza grav siguranța rutiera, in condițiile in care, pe Centura, traficul de oraș se amesteca cu cel de mare tonaj. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR nu inceteaza sa-și arate limitarile. La doi ani distanța dupa ce JB & BIHON publicau despre…

- Zilele acestea, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura recalculeaza sumele pentru Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic (SCZ) si Ajutorul national tranzitoriu (ANT). La nivel judetean, recalcularea se face pentru 1.500 de fermieri, care urmeaza sa-si primeasca deciziile cu noile cuantumuri,…

- Documentația pentru proiectarea și realizarea Rezervei de apa a municipiului Bacau, a fost publicata pe SEAP (sistemul electronic de achiziții publice), dupa ce a fost aprobata de Agenția Naționala pentru Achiziții Publice. Ofertele sunt așteptate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Directia Nationala Anticoruptie DNA si a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii, au confirmat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai PICCJ.…

- Au reclamat și opacitatea Primariei in ceea ce privește comunicarea completa a documentelor și procedurilor, a costurilor lucrarilor prestate in baza acestor contracte – acestea nu sunt postate pe pagina de internet a municipalitații, deși țin de transparența comunicaționala, a declarat UDMR-ista…

- Documentația pentru Contractul destinat proiectarii și execuției secțiunii 4 a autostrazii Pitești-Sibiu, a fost trimisa astazi la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice pentru verificare și validare. Dupa finalizarea acestei etape, Contractul pentru proiectare și execuție va putea fi postat pe…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis joi spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a spus Alin Serbanescu, ...

- Documentatia pentru proiectarea si constructia sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa joi la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) pentru verificare si validare, iar ulterior...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis, joi, spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a declarat Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR. Acesta este primul…

- Patronatele din construcții amenința ca vor notifica Uniunea Europeana in cazul in care Primaria Capitalei va incredința propriilor firme, fara licitație, lucrari edilitare din bani publici. Constructorii susțin ca astfel s-ar incalca principiul concurenței. Asociația Romana a Antreprenorilor de Construcții…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca documentatia pentru contractul privind proiectarea si executia sectiunii 4 a autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) pentru verificare si validare. Dupa validare,…

- Documentația pentru Contractul destinat proiectarii și execuției secțiunii 4 a autostrazii Pitești-Sibiu, a fost trimisa astazi la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice pentru verificare și validare. Dupa finalizarea acestei etape, Contractul pentru proiectare și execuție va putea fi postat pe…

- Partidul Social Democrat pierde din increderea romanilor, conform datelor din ultimul sondaj realizat de IMAS, citat de Uniunea Salvati Romania, care a subliniat ca nu este o cercetare sociologica pe care sa o fi comandat partidul. "La nivelul lunii februarie, conform sondajului lunar Romnibus,…

- Guvernul a adoptat, miercuri, prin ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010,…

- Horia Georgescu, fostul sef al ANI, sustine ca i-a parut ciudat ca a primit sesizarea SRI privindu-l pe actualul presedinte al Romaniei in prima zi in care acesta a intrat in PNL, insa documentul a urmat calea legala, fiind repartizata aleatoriu.

- Conform Procesului Verbal nr. 49385/19.02.2018, din totalul de 211 de dosare depuse in perioada 01 noiembrie 2017 – 29 decembrie 2017: 17 dosare au fost respinse, motivat de faptul ca nu s-au incadrat in criteriile legale de acces la o locuința pentru tineri, construita din fonduri…

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor (ANSA) a retras de pe piata aproximativ 3,5 tone de productie lactata neconforma standardelor de calitate. 2,7 tone din cantitatea retrasa este productie autohtona. Informatiile au fost prezentate miercuri, 28 februarie, in cadrul unor audieri in comisia…

- 468 de persoane fara adapostau fost cazate in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor. Dintre cele 468 de persoane cazate la Pallady, 22 au fost aduse cu ambulanta de la spitale, iar alte 28 au fost identificate…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș a raspuns invitației șefului administrației județene, Gabriel Zetea, de a se intalni cu reprezentanții instituțiilor subordonate Consiliului Județean Maramureș și cu reprezentanți ai unitaților administrativ – teritoriale…

- Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Bogdan Pușcaș a raspuns invitației șefului administrației județene, Gabriel Zetea, de a se intalni cu reprezentanți ai instituțiilor subordonate Consiliului Județean Maramureș și cu reprezentanți ai unitaților administrativ – teritoriale pentru…

- Membrii asociației naționale de profil considera ca astfel cineva face lobby pentru companiile straine. O patrime din produsele lactate din R. Moldova nu ar conține lapte, ci grasimi vegetale. Aceasta este concluzia unei expertize efectuate în laboratorul de testare a alimentelor…

- Lucian Volintiru, cel care, timp de mai bine de zece ani, a fost șeful Serviciului Cadastru din cadrul Primariei Barlad, a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI). Anunțul a fost facut vineri, 16 februarie, cand s-a dat publicitații o lista de șase foști și actuali…

- Valoarea estimata a obiectivului de investitii prevazuta este de 97,15 milioane euro Intr-un comunicat dat publicitații CFR SA afirma ca proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru…

- „Pentru 2018 se estimeaza elaborarea studiului de fezabilitate pentru stabilirea solutiei finale de realizarea a legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda si lansarea licitatiei pentru proiectul tehnic si executia lucrarilor. Pentru perioada 2019-2020 se estimeaza proiectarea…

- Despre medicul clujean Mihai Lucan, cercetat de procurorii DIICOT intr-un dosar in care oamenii legii au suspiciuni de delapidare, s-a aflat, mai nou, ca a intrat in vizorul reprezentantilor Agentiei Nationale de Integritate (ANI), care il banuiesc de conflict de interese. Concret, dinspre ANI s-a transmis,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a initiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publica (infrastructura de baza si de acces din mediul rural), finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, achizitionarea serviciilor de proiectare…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Avocații Anatol Pânzaru, Maria Mladin și Claudiu Mincic au solicitat eliberarea din arest a celor 11 membri ai lotului ”farmaciștilor”, precizând ca aceția nu au facut trafic de droguri, așa cum îi acuza procurorii DIICOT. La Curtea de…

- Gabriela Herghelegiu, fostul sef al Serviciului de Achizitii Publice din cadrul Primariei Medgidia, a fost condamnata, astazi, la pedeapsa de trei ani cu executare in regim de detentie. Decizia este definitiva. De asemenea, judecatorii constanteni au dispus confiscarea in folosul statului de la Herghelegiu…

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele "Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase", va fi lansata sambata, la Iasi, informeaza organizatorii. Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia Obsteasca…

- Licitatia pentru tronsonul de autostrada Suplacu de Barcau – Bors a fost deblocata, iar termenul-limita pentru primirea ofertelor este 19 februarie. Potrivit prefectului Ioan Mihaiu, proiectul pentru Autostrada Transilvania (A3), sectiunea Suplacu de Barcau – Bors (cu cele trei tronsoane: Suplacu…

- "Anul acesta, mi-am propus ca bugetul AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.) sa fie adoptat la finele lunii februarie - inceputul lunii martie. Prin bugetarea din Fondul de Mediu vom avea fonduri pentru sistemele de instalatii privind gestionarea deseurilor. Cat priveste timbrul de mediu,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 24 ianuarie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 25 de bani, iar pentru motorina cu 19 de bani.

- Gheorghe-Petru Feieș, longevivul primar al orașului aradean Sebiș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate, care stabilise ca in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, acesta s-a aflat in stare de incompatibilitate deoarece a deținut funcția de administrator al unei societați…

- De doi ani de zile, Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) este condusa de catre botosaneanul Bogdan Pușcaș, fost consilier a lui Dacian Ciolos. Surprinzator, deși a fost pus pe vremea tehnocraților, Pușcaș a ramas in continuare la butoanele instituției, deși PSD a avut și are cațiva contracandidați…

- In ultimele șase luni ale anului 2017, Agenția Naționala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 8.896 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 24,7 miliarde lei (aprox. 5,3 miliarde euro).…

- Agentia Nationala pentru Locuinte a demarat lucrarile de constructie pentru mai multe unitati locative destinate specialistilor din sanatate, care profeseaza la Spitalul Municipal Mangalia. In acest sens, Primaria Mangalia a dat in folosinta gratuita catre A.N.L. un teren de 3285 mp, pe care se construieste…

- Legea administratiei publice locale trimisa la Curtea Constitutionala Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat joi, 11 iqanuarie, Curtea Constitutionala cu privire la modificarile si completarile aduse Legii administratiei publice locale. Documentul a fost trimis…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- „Transport Urban Resita este un proiect al meu, pe care mi l-am dorit, l-am enuntat si in campania electorala, sa aduc transportul urban inapoi in Primarie, spune primarul Ioan Popa. A pornit in 23 decembrie 2017, am achizitionat – cu o finantare bancara de 7,4 milioane de lei – autobuze…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…