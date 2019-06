Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca administratia se apropie de a intra in incapacitate de plata, pentru ca nu i-au fost alocati suficienti bani. Ar fi nevoie de inca un miliard de lei, spune Firea. Ea va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Viorica Dancila pe acest…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca este mai interesata de bugetul Primariei Bucureștiului și a celor de sector decat de organizarea unui Congres in partid, susșinand ca in prezent toți se afla intr-un faliment nedeclarat și ca situația va fi discutata cu premierul.Citește…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea recunoaste ca situatia este foarte grava în Bucurestiul si se poate vorbi despre un faliment nedeclarat, iar ultima speranta este premeierul Viorica Dancila.

- Toate scolile si gradinitele din Bucuresti isi vor suspenda cursurile, vineri, 31 mai, cand Papa Francisc va vizita Capitala, in timp ce joi vor fi suspendate cursurile in scolile si gradinitele aflate pe traseul vizitei oficiale, potrivit news.ro.Primarul general Gabriela Firea a spus ca…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti seara ca a semnat protocoalele care vizeaza organizarea unor evenimente publice in Capitala de catre PSD, PNL si USR. "Legat de manifestatii, in primul rand, ca primar general, eu mi-as dori ca acelea care vor fi organizate la Bucuresti, in zilele urmatoare,…

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari si sotul Gabrielei Firea, vorbeste in premiera despre probleme pe care primarul general al Capitalei le-a avut in PSD, dupa scandalul cu Liviu Dragnea."Dupa parerea mea, in ultimii 30 de ani, nu a fost primar general al Capitalei care sa fie mai…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca daca presedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, inteleg sa normalizeze relatia cu Primaria Capitalei, este in interesul bucurestenilor si nu are cum sa refuze "o astfel de atitudine". …