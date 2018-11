Stiri pe aceeasi tema

- Primele 20 de autobuze noi, din cele 400 recent achizitionate de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) de la Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, au ajuns, ieri, in Capitala. Sunt dotate cu aer...

- "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii" - un proiect de 128 milioane euro Primarul General, Gabriela Firea, a facut o vizita inopinata la santierul "Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii", pentru a verifica stadiul lucrarilor la acest obiectiv de investii. Primarul General, Gabriela Firea:…

- Accident spectaculos in noapte marți spre miercuri, in Capitala. Un barbat in varsta de 29 de ani a plonjat cu bolidul de lux in raul Dambovita, dupa ce a vrut sa vada cat de performanta e mașina. Acesta a pierdut controlul volanului pe podul de la Timpuri Noi. Accidentul a avut loc la putin timp dupa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a continuat, marți seara, seria de atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-un interviu pentru TVR 1, Firea a reiterat faptul ca nu a beneficiat de sprijinul lui Dragnea pentru proiectele primariei și a vorbit și despre cum erau facute numirile in Guvern. …