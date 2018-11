Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar intentiona sa promoveze o ordonanta de urgenta prin care cele sase sectoare ale Bucurestiului sa fie transformate in unitati administrativ-teritoriale de sine statatoare. "Domnul Dragnea…

- Gabriela Firea susține, referitor la Liviu Dragnea, ca liderul PSD ar lichida-o fizic daca ar putea, menționand ca acesta este deranjat de criticile pe care i le-a adus și de nesupunerea edilului Capitalei.Citește și: Firea spune care este planul lui Dragnea: Vrea sa dea OUG sa desființeze…

- Clotilde Armand, consilier la Primaria Sectorului 1, susține ca Primaria Capitalei cumpara ”Felicitari de Craciun” in valoare de 21.000 de euro de la o firma controlata de Sebastian Ghița.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea cearta VIOLENTA cu Marcel Ciolacu, in Parlament: discuții aprinse, in…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, i-a transmis primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca el are toata disponibilitatea de a transfera Centura Capitalei de la Guvern la Primaria Capitalei, dar acest proces se poate realiza doar prin lege organica in Parlament. Șova a explicat ca s-a…

- Comitetul Executiv al PSD a transat disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scorul final este neclar: Dragnea a prezentat o victorie zdrobitoare, in timp ce Firea…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scorul a fost zdrobitor in favoarea lui Dragnea: doar 10 voturi…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca pana la sfarșitul lunii Liviu Dragnea va prezenta OUG de amnistie, precizand ca tema ar trebui introdusa in moțiunea de cenzura pe care liberalii o vor depune."Cine se mai gandește ca in PSD, intre Dragnea și Firea - și lașii din umbra fiecaruia, se da…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru considera ca presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, ar trebui sa faca un pas in spate si se declara nemultumit ca in calitate de parlamentar nu a fost niciodata consultat cu privire la deciziile politice. Parlamentarul botosanean…